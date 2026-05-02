Oferta cultural en la UNAM del 4 al 9 de mayo de 2026

Artes visuales
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
Escalas de lo posible
Luciano Matus
“Escalas de lo posible” es un concepto central en la obra del arquitecto y artista visual mexicano Luciano Matus, quien se ha caracterizado por realizar intervenciones sitio-específicas en lugares significativos. Toca ahora a la Explanada de la Espiga, en el Centro Cultural Universitario, con precisión en el espejo de agua, donde llevará a cabo la instalación de una maqueta que mostrará una posible intervención a escala en el campus central de la UNAM.
Hasta el domingo 17 de mayo
Inauguración: sábado 9 | 1:50 pm
Aldea Aleph | Espejo de aguaExplanada de la Espiga
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festivalelaleph.com
ENTRADA LIBRE
Música
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
Austria
Jornada de Música Antigua
Fantasías
Recital de viola de gamba
Christoph Urbanetz
La viola de gamba no es precisamente un instrumento, llamémoslo así, “popular”. Sin embargo, Christoph Urbanetz ha conseguido crear un pequeño culto en torno a su persona y sus ejecuciones. El músico austriaco que ha colaborado con artistas de la talla de Giovanni Antonini, Cecilia Bartoli, Andrea Marcon, Sir Simon Rattle, René Jacobs, Stefan Gottfried y Nikolaus Harnoncourt, entre otros, se presenta por primera vez en México, en donde en el marco del Festival El Aleph interpretará las 12 Fantasías para viola de gamba de Georg Philip Telemann.
Jueves 7 | 8 pm
Sala Carlos Chávez Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festivalelaleph.com
$100*
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
Irán-Senegal-México
Ensamble del Mundo
La percusionista iraní Sara Ahmadi y la artista mexicana Renata Wimer son las fundadoras de este combo que agrupa a artistas de tres países y tres continentes: Irán, Senegal y México. Su concepto se sustenta en extrapolar sonidos procedentes de instrumentos de distintas tradiciones musicales del mundo, cuanto más exóticas, mejor. Tales son los casos del daf y el tar iraní, el esraj de la India, la kora y las flautas como el ney y el kaval turco, el bansuri de India, el ney persa y egipcio, el zibyzgy de Kasajastán y la alghoza de Pakistán.
Viernes 8 | 2:45 pm
Foro B | Explanada de la Espiga
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festivalelaleph.com
ENTRADA LIBRE
El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico
Folía Huasteca
Músicas de ida y vuelta
Sheila Lillar (voz, trompeta, cornetto), Rafael Pérez Enríquez (voz, viola da gamba), Eduardo Lomelí ((violín barroco, flauta de pico, voz) y Jorge Morenos (voz, guitarra barroca, guitarrillas renacentistas, vihuela), integran esta agrupación que se ha especializado en la ejecución de música antigua española y novohispana, aunque también han incursionado en la música barroca y tradicional, en específico en los sones huasteco, jarocho y jalisciense.
Sábado 9 | 3 pm
Foro B | Explanada de la Espiga
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festivalelaleph.com
ENTRADA LIBRE
Danza
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
Brasil
Réquiem SP
Ballet de la Ciudad de São Paulo
Alejandro Ahmed, director artístico
Puesta en escena que consta de dos actos y un interludio en el que se ejecuta el Réquiem de György Sándor Ligeti. La coreografía se nutre de técnicas de danza contemporáneas y krump, el baile urbano-callejero que naciera en la ciudad de Los Ángeles a principios de este siglo. Su montaje es un esfuerzo conjunto de la Dirección de Danza, el Ministerio de Cultura, la Alcadía de São Paulo, el Teatro Municipal de São Paulo y Sustenidos, así como el patrocinio de Nubank.
Jueves 7 y viernes 8 | 8 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
festivalelaleph.com
$300*
Teatro
El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico
Nombres de combate
Martín López Brie, dramaturgia y dirección
Compañía Teatro de Quimeras
Recordar los buenos tiempos suele ser algo sencillo, pero recordar los malos parecería un despropósito, especialmente si en ellos hay persecución, miedo y exilio. Esta puesta en escena es un recuento del drama vivido por cuatro miembros de la familia de Martín López Brie, quienes escaparon de la dictadura militar en Argentina y se refugiaron en México. Pero en la remembranza de tales vicisitudes, insospechada y sorprendentemente emergerá la esperanza al habitar un país al que abrazarán como si fuera el que los vio nacer.
Jueves 7 y viernes 8 | 7:30 pm, sábado 9 | 7 pm
Teatro Santa Catarina
Jardín Santa Catarina 10, Santa Catarina
festivalelaleph.com
$150*
Jueves Puma: $30