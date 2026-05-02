Oferta cultural en la UNAM del 4 al 9 de mayo de 2026

Teatro. Una escena de la obra "Nombres de combate", que se presentará los días Jueves 7 y viernes 8 a las 7:30 pm y sábado 9 a las 7 pm, en el Teatro Santa Catarina. (JPFOTOGRAFO)

Artes visuales

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Escalas de lo posible

Luciano Matus

“Escalas de lo posible” es un concepto central en la obra del arquitecto y artista visual mexicano Luciano Matus, quien se ha caracterizado por realizar intervenciones sitio-específicas en lugares significativos. Toca ahora a la Explanada de la Espiga, en el Centro Cultural Universitario, con precisión en el espejo de agua, donde llevará a cabo la instalación de una maqueta que mostrará una posible intervención a escala en el campus central de la UNAM.

Hasta el domingo 17 de mayo

Inauguración: sábado 9 | 1:50 pm

Aldea Aleph | Espejo de aguaExplanada de la Espiga

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

Música

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Austria

Jornada de Música Antigua

Fantasías

Recital de viola de gamba

Christoph Urbanetz

La viola de gamba no es precisamente un instrumento, llamémoslo así, “popular”. Sin embargo, Christoph Urbanetz ha conseguido crear un pequeño culto en torno a su persona y sus ejecuciones. El músico austriaco que ha colaborado con artistas de la talla de Giovanni Antonini, Cecilia Bartoli, Andrea Marcon, Sir Simon Rattle, René Jacobs, Stefan Gottfried y Nikolaus Harnoncourt, entre otros, se presenta por primera vez en México, en donde en el marco del Festival El Aleph interpretará las 12 Fantasías para viola de gamba de Georg Philip Telemann.

Jueves 7 | 8 pm

Sala Carlos Chávez Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

$100*

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Irán-Senegal-México

Ensamble del Mundo

La percusionista iraní Sara Ahmadi y la artista mexicana Renata Wimer son las fundadoras de este combo que agrupa a artistas de tres países y tres continentes: Irán, Senegal y México. Su concepto se sustenta en extrapolar sonidos procedentes de instrumentos de distintas tradiciones musicales del mundo, cuanto más exóticas, mejor. Tales son los casos del daf y el tar iraní, el esraj de la India, la kora y las flautas como el ney y el kaval turco, el bansuri de India, el ney persa y egipcio, el zibyzgy de Kasajastán y la alghoza de Pakistán.

Viernes 8 | 2:45 pm

Foro B | Explanada de la Espiga

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Folía Huasteca

Músicas de ida y vuelta

Sheila Lillar (voz, trompeta, cornetto), Rafael Pérez Enríquez (voz, viola da gamba), Eduardo Lomelí ((violín barroco, flauta de pico, voz) y Jorge Morenos (voz, guitarra barroca, guitarrillas renacentistas, vihuela), integran esta agrupación que se ha especializado en la ejecución de música antigua española y novohispana, aunque también han incursionado en la música barroca y tradicional, en específico en los sones huasteco, jarocho y jalisciense.

Sábado 9 | 3 pm

Foro B | Explanada de la Espiga

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

Danza

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Brasil

Réquiem SP

Ballet de la Ciudad de São Paulo

Alejandro Ahmed, director artístico

Puesta en escena que consta de dos actos y un interludio en el que se ejecuta el Réquiem de György Sándor Ligeti. La coreografía se nutre de técnicas de danza contemporáneas y krump, el baile urbano-callejero que naciera en la ciudad de Los Ángeles a principios de este siglo. Su montaje es un esfuerzo conjunto de la Dirección de Danza, el Ministerio de Cultura, la Alcadía de São Paulo, el Teatro Municipal de São Paulo y Sustenidos, así como el patrocinio de Nubank.

Jueves 7 y viernes 8 | 8 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

$300*

Teatro

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Nombres de combate

Martín López Brie, dramaturgia y dirección

Compañía Teatro de Quimeras

Recordar los buenos tiempos suele ser algo sencillo, pero recordar los malos parecería un despropósito, especialmente si en ellos hay persecución, miedo y exilio. Esta puesta en escena es un recuento del drama vivido por cuatro miembros de la familia de Martín López Brie, quienes escaparon de la dictadura militar en Argentina y se refugiaron en México. Pero en la remembranza de tales vicisitudes, insospechada y sorprendentemente emergerá la esperanza al habitar un país al que abrazarán como si fuera el que los vio nacer.

Jueves 7 y viernes 8 | 7:30 pm, sábado 9 | 7 pm

Teatro Santa Catarina

Jardín Santa Catarina 10, Santa Catarina

festivalelaleph.com

$150*

Jueves Puma: $30