Orquesta Carlos Chávez explora Destino Musical con Tchaikovsky y Ginastera en el Cenart

Tchaikovsky se consagró con esta obra como Maestro de la forma sinfónica en todo el mundo, alude musicalmente a raíces de cultura rusa, señala Roberto Rentería Yrene —

Orquesta Escuela Carlos Chávez La OECCh presentará obras fundamentales de Tchaikovsky y Ginastera este sábado en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. (Cenart)

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) anunció el primer programa de mayo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), que será realizado el sábado 9 de mayo a las 13:30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM, informó que el repertorio incluye la Sinfonía núm. 4 en fa menor, op. 36, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y la suite Ollantay, de Alberto Ginastera, obras que marcaron una impronta en su época y un punto de inflexión sobre el Nacionalismo Ruso y el Latinoamericano.

Excelencia y Cooperación Internacional

La dirección estará a cargo del costarricense Eddie Mora, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia y ganador del Latin GRAMMY en 2017.

Añadió que la participación del maestro Mora se realiza a través del programa Iberorquestas Juveniles, organismo de cooperación multinacional al cual México pertenece desde 2009.

Es la tercera ocasión en que el músico conduce a la agrupación, tras sus colaboraciones en 2019 y 2023.

Rentería Yrene dijo que “lo atractivo de este programa es que serán dos paráfrasis sobre ese punto irrevocable que marca la vida de las personas; la primera, desde la perspectiva del compositor argentino Alberto Ginastera, quien inspirado en un antiguo drama quechua evocará el espíritu guerrero y lirismo de los incas”.

Explicó que el autor creó una suite para orquesta inspirada en un drama quechua de autor anónimo, integrada por los movimientos Paisaje de Ollantaytambo, Los guerreros y La muerte de Ollantay.

Añadió que en la segunda parte, la OECCh interpretará la Sinfonía núm. 4, de Tchaikovsky, finalizada en 1877 que aborda el concepto del Fatum o destino; su estructura técnica influyó en compositores posteriores como Mahler o Shostakovich.

“Tchaikovsky se consagró con esta obra como uno de los maestros de la forma sinfónica en todo el mundo no solo en Rusia, ya que sin hacer referencias pintorescas, alude musicalmente a las raíces de la cultura rusa, a través del rigor y técnica musical, detalló el director del SNFM.

El acceso al concierto el sábado 9 de mayo, a las 13:30 h, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart será gratuito; la información oficial está disponible en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura y el SNFM.

Orquesta Carlos Chávez explora Destino Musical con Tchaikovsky y Ginastera en el Cenart