Designan a Scott Yoo como nuevo director titular de la OFUNAM

Director. El violinista, director y promotor musical estadounidense, Scott Yoo.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó al violinista, director y promotor musical estadounidense, Scott Yoo (Tokio, 1971), como próximo director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).

El músico, quien iniciará su gestión al frente de la orquesta universitaria en enero de 2027, busca fortalecer el nivel artístico de esta agrupación, que este año 2026 celebra 90 años de trayectoria, así como potenciar su proyección para que siga siendo un referente en el ámbito sinfónico actual.

La designación de este músico, quien durante la última década se ha desempeñado como director principal y artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, se da tras un proceso a cargo de la Dirección General de Música, en el que participaron activamente las y los atrilistas que integran la OFUNAM.

En este proceso se determinó que el perfil y la trayectoria del también divulgador de la música son idóneos para ocupar la titularidad de la agrupación de la máxima casa de estudios del país, ya que busca su fortalecimiento artístico y su proyección nacional e internacional, así como lograr que la Orquesta sea un espacio de difusión musical orientado a repertorios diversos, colaboraciones y actividades dirigidas a los diferentes públicos.

Yoo también se ha desempeñado como director musical del Festival Mozaic, fue fundador del festival Medellín Festicámara y, además de contar con una sólida trayectoria al frente de orquestas de América, Europa y Asia, es anfitrión y productor ejecutivo de la serie Now Hear

This del Servicio Público de Radiodifusión (Public Broadcasting Service, PBS) de Estados Unidos, nominada al Emmy en 2021, y que se trata del primer programa de música clásica transmitido en horario estelar en la televisión estadounidense en cinco décadas.

El maestro Sylvain Gasançon, quien desde 2023 se encuentra al frente de la OFUNAM, continuará su labor como director titular hasta finales de 2026, y posteriormente colaborará con la orquesta como director huésped.

SEMBLANZA

Director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el periodo 2016-2026. Además, desde 2004 es director musical del Festival Mozaic, dedicado a la música orquestal y de cámara en California. Es anfitrión y productor ejecutivo de la serie Now Hear This de PBS, nominada al Emmy en 2021, primer programa de música clásica transmitido en horario estelar en la televisión estadounidense en cinco décadas. Asimismo, es director del festival de música del Colorado College y fundador del Medellín Festicámara, programa que vincula a artistas internacionales con jóvenes músicos en situación vulnerable. En 2020 impulsó un proyecto similar en la Ciudad de México.

Ha dirigido orquestas sinfónicas de Colorado, Dallas, Indianápolis, New World, San Francisco y Utah; también a la Orquesta de Cámara de Saint Paul, tanto en su festival Elliott Carter como en su debut en el Carnegie Hall. En Europa ha estado al frente de las siguientes agrupaciones: London Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Royal Scottish National Orchestra, Britten Sinfonia, English Chamber Orchestra, City of London Sinfonia, Ensemble Orchestral de Paris y Estonian National Symphony. En Asia, ha dirigido la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, en Tokio, y a las orquestas filarmónicas de Seúl y Busan, en Corea. Recientemente dirigió a la London Symphony Orchestra y a la Royal Scottish National Orchestra en grabaciones para Sony Classical.

Promotor de la música contemporánea, ha estrenado 79 obras de 41 compositores. Con la orquesta de cámara Metamorphosen, fundada por él, ha realizado giras y grabaciones, entre ellas American Seasons de Mark O’Connor para Sony Classical; obras de John Harbison con la soprano Dawn Upshaw para Bridge Records, nominadas por Performance Today de National Public Radio; y ciclos de canciones de Earl Kim con Benita Valente y Karol Bennett para New World Records, galardonada con el Critics’ Choice de The New York Times. Su discografía incluye más de 20 producciones para los sellos Bridge, Naxos, New World y Sony Classical, además de proyectos dedicados a Carter, Lieberson, Ruders y al ciclo de conciertos para piano de Mozart.

Su carrera de violinista lo ha llevado a presentarse de manera solista con diversas orquestas en Estados Unidos y ha participado en festivales de música de cámara como Bargemusic, Boston Chamber Music Society, Chamber Music Society of Lincoln Center, el Kingston Chamber Music Festival, Laurel Music Festival, New Hampshire Music Festival y Seattle Chamber Music Festival.

Nació en Tokio y creció en Glastonbury, Connecticut. Comenzó sus estudios musicales a los tres años y se formó con Roman Totenberg, Albert Markov, Paul Kantor y Dorothy DeLay.

Estudió dirección orquestal con Michael Gilbert y Michael Tilson Thomas. Es egresado de la Universidad de Harvard. Obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Violín Josef Gingold en 1988, en Young Concert Artists en 1989 y la beca Avery Fisher Career Grant en 1994. En 2021 recibió el doctorado honoris causa por el Colorado College, en Estados Unidos.