Enfrentamientos entre policía y manifestantes pro-Palestina en la Bienal de Venecia

Palestinos. Al finalizar la manifestación, manifestantes del colectivo ProPal se enfrentaron con la policía, exigiendo a la Bienal el cierre del Pabellón de Israel en la 61ª Bienal de Arte de Venecia, celebrada en Venecia, Italia, el 8 de mayo de 2026. (EFE)

La manifestación convocada este viernes en Venecia (norte de Italia) contra la participación de Israel en la Bienal de Arte terminó con momentos de tensión y enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes pro-Palestina.

La protesta, organizada por la plataforma Art Not Genocide Alliance (ANGA) bajo el lema “No al pabellón del genocidio en la Bienal”, reunió a unas 2.000 personas, según los organizadores, aunque medios italianos reducen la cifra a alrededor de 1.000 participantes.Los disturbios comenzaron cuando la marcha intentó romper el cordón policial que protegía los accesos al Arsenale, donde se ubica el pabellón israelí, y los agentes respondieron con cargas y empujones para evitar su avance.

Durante la protesta, los participantes denunciaron la presencia de Israel en la Bienal en plena ofensiva militar sobre Gaza, reclamaron la exclusión del país del evento cultural y expresaron además su apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel.

Como parte de la reivindicación, algunos pabellones decidieron cerrar temporalmente y varios trabajadores secundaron una huelga, según explicó ANGA en su cuenta de Instagram.La 61ª edición de la Bienal de Arte de Venecia ha arrancado envuelta por una crisis institucional por la polémica readmisión de Rusia, apartada desde 2022 tras la invasión de Ucrania, y la participación de Israel.

El 30 de abril dimitió en bloque el jurado internacional encargado de conceder varios de los premios del certamen, después de que sus integrantes anunciaran que no otorgarían reconocimientos a Estados cuyos dirigentes afronten acusaciones por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional, una medida que, de facto, excluía a Israel y Rusia.

En los últimos días también se han registrado protestas impulsadas por colectivos feministas y artísticos, entre ellos integrantes del grupo Pussy Riot, que reclaman la exclusión de Rusia y denuncian el uso del arte como herramienta de propaganda política.