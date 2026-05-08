Oferta cultural de la UNAM del 11 al 17 de mayo

Festival Aleph la pesta en escena "Hildegarda" se presenta el jueves 14 a las 8 pm y sábado 16 a las 7 pm en el Teatro Juan Ruíz de Alarcón. (millanfoto/UNAM)

Música

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Morgan Szymanski, guitarra

Que su nombre no los engañe: Morgan Szymanski es mexicano, nacido en la Ciudad de México. Y tampoco hay engaño cuando la prestigiosa publicación Classical Guitar Magazine le describe como “un intérprete destinado a futuras glorias”. Previo a su recital en el Wigmore Hall de Londres, Szymanski se apersonará en El Aleph para interpretar la Suite en La menor de Manuel M. Ponce, así como la serie de danzones para guitarra de Julio César Oliva. El programa también incluye piezas de Leo Brouwer, Agustín Barrios Mangoré y Paulo Bellinati.

Miércoles 13 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Cantera oriente

Una creación de Bosque Vacío

Leena Lee y Guillermo Guevara, intérpretes

Un experimento sonoro que tiene como protagonista al elemento en el que la vida se originó. El agua se manifiesta a través de las distintas presencias en las que se ha hecho presente en esta antigua cantera del sur de la Ciudad de México: subacuática, subterránea, lluvia, gotas y manantial. Un recital disruptor que prometer apaciguar el ánimo de todas y todos aquellos que se apersonen en el MUAC.

Jueves 14 | 1 pm

Auditorio, Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Música comentada

Cuarteto para el Fin de los Tiempos,

de Messiaen

Como parte de la serie de conciertos “Música comentada”, y en el marco de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, el Trío Siqueiros y el clarinetista Roberto Flores interpretarán el Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen una de las obras más representativas del compositor francés en tanto fue creada durante la Segunda Guerra Mundial, con precisión en el campo de prisioneros de Görlitz, en donde Messiaen estuvo cautivo. Los comentarios correrán a cargo de Juan Arturo Brennan.

Sábado 16 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Domingo 17 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar,

Justo Sierra 16, Centro Histórico

$100*

festivalelaleph.com

Danza

El Aleph. Festival de Arte y CienciaEstados Unidos

La otra bruja

Nejla Yatkin, coreógrafa y performer

Susan Manning, dramaturgia

Puesta en escena que mezcla la danza y el teatro y que se inspira en la coreografía Hexentanz (1914) de la bailarina alemana Mary Wigman, la cual forma parte de la corriente de la danza expresionista alemana. Brujería, feminismo y la exploración de territorios existenciales alternos. Una obra disruptiva y poderosa.

Miércoles 13 y jueves 14 | 7 pm,

Teatro Estefanía Chávez Barragán,

Facultad de Arquitectura

Circuito Escolar, CU

festivalelaleph.com

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

El Aleph. Festival de Arte y CienciaMéxico

Hildegarda

Un aire atravesado por la luz

Clarissa Malheiros y Juliana Faesler, dirección y creación de espacio

La monja alemana Hildegard von Bingen inspiró a la actriz brasileña Clarissa Malheiros esta obra que versa en torno a una mujer que concitó, convenció e hipnotizó al sistema clerical machista del medioevo. Literalmente una experiencia religiosa que permite conocer a una feminista adelantada a su tiempo que, al interior de la Iglesia Católica es, literalmente, una rockstar.

Jueves 14 | 8 pm y sábado 16 | 7 pm

Teatro Juan Ruíz de Alarcón

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

festivalelaleph.com

$150*

Jueves Puma: $30

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Largo camino hacia el futuro

Ciclo

En el contexto del Festival de Arte y Ciencia, El Aleph, la Filmoteca de la UNAM irrumpe con un ciclo de cine cuyo título nos recuerda a Marty McFly: “Largo camino hacia el futuro”. Se proyectarán las cintas Escuela Carlos A. Carrillo. Una historia recuperada, de la historiadora del arte Mercedes Sierra Kehoe (México / 2026 / 24 min); El imperio, del recientemente fallecido maestro David Lynch (Francia-Polonia-EUA / 2006 / 180 min); Special Operation, del joven cineasta ucraniano Oleksiy Radynski, autor del documental Chornobyl 22 (Ucrania-Lituania / 2025 / 65 min). Finalmente, se incluye el ciclo de cine “Exilio argentino en México. Imágenes a medio siglo del golpe militar” con la exhibición de dos películas de la cineasta María Inés Roqué: Las compañeras tienen grado (1995 / 27 min) y Papá Iván (2000 / 55 min).

Hasta el domingo 17

Salas Julio Bracho y José Revueltas

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

filmoteca.unam.mx

$60*