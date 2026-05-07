Óleo de Banksy con su icónica ‘Niña con globo’ se subastará a partir de 13 millones

Óleo. ’Girl and Balloon on Found Lanscape’ (Chica con globo en un paisaje encontrado) pertenece a la serie ‘Crude oils’ de Banksy.

Un óleo del artista Banksy que representa su icónica imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón se subastará en Nueva York el 20 de mayo con un precio estimado entre 13 y 18 millones de dólares, el más alto hasta la fecha.

La obra, que data de 2012, se expondrá por primera vez al público a partir de hoy en la sede de la joyería Tiffany & Co. de la Quinta Avenida y será vendida por la plataforma de subastas ‘online’ Fair Warning en un evento accesible solo por invitación, según un comunicado.

’Girl and Balloon on Found Lanscape’ (Chica con globo en un paisaje encontrado) pertenece a la serie ‘Crude oils’ de Banksy, en la que usó cuadros hallados en tiendas de segunda mano para pintar sus imágenes, en algunos casos transformando obras maestras en críticas sociales.

La casa de subastas detrás de la venta, Fair Warning, está dirigida por Loïc Gouzer, un experto en arte conocido por organizar la subasta más cara de la historia, la del ‘Salvator Mundi’ de Leonardo Da Vinci, que recaudó 450 millones de dólares, en Christie’s en 2017.

Gouzer, citado en la nota, señaló que el británico Banksy es el artista más influyente de nuestros tiempos y lo comparó con Jean-Michel Basquiat en el sentido de que causa “incomodidad” en el ‘establishment’ cuando emerge “desde fuera del sistema y reescribe sus normas”.

La imagen de la ‘Niña con globo’ apareció por primera vez en forma de graffiti en Londres en 2002, tras lo que se convirtió en uno de los símbolos del cotizado artista callejero y una de las obras más queridas de Reino Unido.Precisamente una representación de esa imagen, creada por Banksy para una subasta en Sotheby’s en Londres en 2021 y llamada ‘Love is in the bin’, se vendió por 25,4 millones de dólares, un récord para el artista.

Algunos de los cuadros más famosos de la serie ‘Crude oils’ de Banksy son una versión de un jardín de nenúfares de Claude Monet donde hay carritos de compra abandonados flotando en el agua, o una ‘madonna’ con el niño escuchando música con unos audífonos y un iPod.