Música y danza españolas llegan a la Universidad del Claustro de Sor Juana

Múisca. Solistas Ensamble de Bellas Artes participa en el concierto de este 8 de mayo.

Bajo la dirección de Christian Gohmer y con la participación especial de bailaoras, Solistas Ensamble de Bellas Artes presentan “Canciones españolas” este viernes 8 de mayo, en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro.

El programa que también se presentó el jueves 7, en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico, incluye obras de Joaquín Turina, Federico Mompou, y Cristóbal Halffter, entre otros.

“En el caso de Turina va a ser un estreno en México de obra que ya se ha hecho anteriormente en otras partes del mundo”, destaca la cantante Penélope Luna.

En conversación con este diario, la cantante señala que una parte de la labor que tiene el grupo es “hacer cosas diferentes, adentrarse más al repertorio, buscar cosas nuevas y que valgan la pena presentar al público para que las conozcan. Son obras súper bonitas, que valen la pena”

A Penélope Lune le toca interpretar un homenaje a Lope de Vega que permite conocer la poesía del siglo de oro.

“No solamente es la música, sino el texto y además en algunas piezas tenemos la presencia de bailadoras que van a enriquecer nuestro programa”.

Agrega que también participa en el final del programa, en un extracto de la ópera La vida breve de Manuel de Falla.

“Es un extracto solamente porque no da el tiempo de representar más cosas, estaríamos ahí unas 5 horas fácil”.

Está segura que el público podrá reconocer la música, aún si el nombre detrás resulte desconocido, y podeá asociarlo “con algo que ya haya escuchado”.

La selección es “de lo más famoso, de lo más representativo”, califica.

CANCIÓN ESPAÑOLA

“Es un homenaje a estos compositores. El perfil del grupo justamente es marcar repertorio de todo tipo, tanto representaciones operísticas, zarzuela, canción de arte que es donde entra este repertorio”, ahonda Penélope Luna sobre la curaduría del programa.

En ese sentido, señala que anteriormente han realizado conciertos con música de compositores franceses y alemanes. “Le toca a los compositores españoles”.

Resalta que la mayoría de los autores que eligieron se inspiraron en otros artistas para hacer su obra musical.

“Por ejemplo, el caso de Granados, escribió mucho de su obra basado en el pintor Goya. Ahí podrán escuchar, en las interpretaciones de mis compañeros, cómo está enfocado en ciertos ciertos artistas”, asegura.

“Unos eran muy explícitos, por ejemplo, hablando de La maja, hablando de poemas súper conocidos, como el de Lópe de Vega que hace referencia al de Fuente Ovejuna, cosas que el público puede reconocer, no solamente por la música, sino por lo que dicen”, continúa.

Aunque en otras ocasiones han hecho conciertos comentados, en esta ocasión solamente hay música, pero la cantante indica que gracias a la poesía y la elección de la cultura española, este concierto es “muy digerible”.

“Primeramente, está en español, es muy pasional, la cultura es muy parecida a la de México, hay muchos motivos aflamencados. Ahí lo podrán escuchar, entonces es fácilmente reconocible”, considera.

Respecto de los retos y disfrutes de este repertorio en particular, Penélope Luna opina que el idioma es un arma de doble filo.

“Porque el público inmediatamente se identifica con el texto y no tienes que estar leyendo subtítulos o leyendo una traducción en un papel, eso es una ventaja, pero a la vez es un compromiso más fuerte porque el artista tiene que poder articular perfectamente las palabras para que el público las pueda entender”, detalla.

¿QUIÉNES SON LOS COMPOSITORES?

Joaquín Turina es conocido por su capacidad de fusionar la música clásica con elementos del folclor, con una fuerte carga emocional. Sus composiciones suelen ser para guitarra y canto, como evocación de la herencia cultural de España.

Por otra parte, a Federico Mompou se le atribuye un estilo íntimo y lírico que se refleja en melodías delicadas, asociadas con la poética de la vida cotidiana. Su repertorio es valorado por entrelazar lo contemporáneo con lo tradicional.

Por último, Cristóbal Halffter es un compositor contemporáneo con enfoque innovador a la música española, pues amalgama técnicas modernas con la tradición musical de su país. Es conocido por su profundidad conceptual y su habilidad para crear atmósferas sonoras cautivadoras.

Estos conciertos son de entrada gratuita, con registro previo y control de acceso.