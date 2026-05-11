FICM revela la imagen de su 24ª edición

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha revelado la imagen de su 24ª edición; se trata de un cartel elaborado por los diseñadores Rodrigo Toledo Crow y Jerónimo Toledo Rossell. Los autores de la obra que representan una composición de rosas y elementos cinematográficos emulando la técnica xilografía, una técnica de grabado en madera celebran la edición del 2026 del FICM que tendrá lugar del 16 al 25 de octubre con actividades presenciales y funciones virtuales.

La identidad gráfica fue seleccionada debido a que representa simbólicamente elementos que están ligados a Michoacán, desde el Jardín de las Rosas del Centro Histórico de Morelia, en donde asistentes, invitados y cineastas se reúnen durante el festival, hasta las bateas de maque michoacanas estampadas de flores.

Jerónimo Toledo Rossell, explicó que las “Flores, nuevamente, pero ahora son rosas. Podría decirse que el Jardín de las Rosas —llamado así por el Templo de Santa Rosa de Lima— es el centro neurálgico del FICM. Justo al lado de Cinépolis Morelia Centro y donde todos los asistentes se reúnen. Las rosas también son un elemento muy recurrente en las bateas de maque michoacanas”.

Por su parte, en cuando a la propuesta de la tipografía, esta pretende ser muy contrastante junto a la calidad del grabado de madera. La fuente que usaran es la Impact y es muy contundente ya que se fue diseñada en 1965 por Geoffrey Lee y lanzada por la fundición Stephenson Blake de Sheffield con el fin de ser utilizada en anuncios y encabezados periodísticos”.