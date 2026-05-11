La Scala de Milán celebra 80 años renacida tras los bombardeos de la guerra mundial

Aniversario. La Scala de Milán, uno de los templos de la ópera mundial, celebró este lunes el 80 aniversario de su renacer, cuando fue reconstruida tras haber quedado completamente arrasada por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. (La Scala de Milán/EFE)

La Scala de Milán, uno de los templos de la ópera mundial, celebró este lunes el 80 aniversario de su renacer, cuando fue reconstruida tras haber quedado completamente arrasada por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta prestigiosa institución musical ha puesto en marcha un amplio programa para recordar esta efeméride que culminó esta mañana con un concierto dirigido por el maestro Riccardo Chailly ante la presencia del presidente de la República italiana Sergio Mattarella.

La obra elegida para la ocasión ha sido el ‘Nabucco’ (1842), una pieza de gran valor simbólico para Italia no solo por haber sido compuesta por Giuseppe Verdi, ‘padre de la patria’, sino por incluir el célebre “coro de esclavos” que entonan el ‘Va, pensiero’, considerado un himno sentimental para los italianos.

Paralelamente estos días se han organizado conferencias, muestras fotográficas, lecturas, la proyección de un documental sobre aquel trágico pasado y hasta una iluminación especial para el teatro.

La Scala de Milán es uno de los teatros más importantes y antiguos del mundo, inaugurado en 1778 cuando la ciudad estaba bajo dominio austríaco, casi un siglo antes de que Italia se unificara como Estado.

Sin embargo a lo largo de su larga historia figura un fecha inolvidable: la noche del 15 a 16 de agosto de 1943, cuando los aviones británicos que combatían al fascismo en la II Guerra Mundial bombardearon Milán y el teatro quedó arrasado por completo.

La guerra duraría casi dos años más pero, nada más terminarla, la ciudad de Milán se fijó como prioridad reconstruir esta institución, considerada todo un emblema de la cultura italiana y europea.Las obras duraron menos de tres años, prueba del interés que las autoridades del momento tenían por reconstruir el teatro, y el 11 de mayo de 1946 La Scala reabría sus puertas completamente renovada.

El hito fue celebrado con un concierto dirigido por el maestro Arturo Toscanini, que regresaba así a su país después de pasar 15 años en el exilio en Estados Unidos por su oposición al régimen fascista.Y, entre las partituras que condujo con su batuta, también sonó el ‘Va, pensiero’.

El renacer de La Scala pasó a la posteridad como un símbolo de una Italia nueva que dejaba atrás dos décadas de dictadura y guerra y se preparaba ya para acoger la democracia, eligiendo en un referéndum un mes después, en junio de 1946, convertirse en República.