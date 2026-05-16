Gatos de Biblioteca, la Academia y las Letras Mexicanas se rinden ante el Misticismo Felino

Los gatos viven entre nosotros, habitan nuestra literatura, memorias y formas de mirar el mundo como custodios silenciosos del quehacer intelectual, dice Moramay Herrera —

Revista Invndación Castalia, del Claustro Una cuidada curaduría de ilustraciones y fotografías compone el abanico visual de los nuevos volúmenes, ratifica la potencia simbólica del gato dentro de la historia del arte mexicano. (UCSJ)

Erigidos como símbolos de autonomía y misterio, los gatos conquistan las páginas de dos de las publicaciones culturales más prestigiadas del país.

Con autoridad intelectual, el volumen monográfico de Invndación Castálida, de la Universidad del Claustro de Sor Juana; y la Revista de la Universidad de México, de la UNAM, examinan el fenómeno conceptual del gato, rastrean su huella en las expresiones artísticas y en el tejido social contemporáneo.

Ambas ediciones rinden homenaje a la estrecha relación entre los escritores y los mininos, y convierten los pasillos universitarios, las bibliotecas y edificaciones centenarias del Centro Histórico en el escenario para la reflexión académica.

Con ejercicios notables de lírica y crítica, las revistas exponen cómo los felinos dejaron de ser sencillos animales de compañía y fueron transformados en guardianes silenciosos del quehacer intelectual de nuestro país.

Crónica publica en adelanto los más recientes números de ambas revistas universitarias, que serán presentados este lunes 18, a las 18 horas, en el majestuoso Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

El acto contará con la participación de Jorge Comensal, Moramay Herrera Kuri, Ana García Bergua, Michelle Pérez-Lobo y Arístides Luis.

Pluralidad del Universo Gatuno en la UNAM

En su edición 931 de abril, la Revista de la Universidad de México explora el universo gatuno desde diferentes ángulos posibles; compañeros inseparables, musas literarias, habitantes eternos de la pintura y hasta protagonistas de curiosos dilemas científicos.

Este nuevo volumen de la revista universitaria destaca por una pluralidad temática tan orgánica como un grupo de gatos cohabitando un sillón; una muestra de cómo el periodismo cultural mexicano teje discursos tan variados como fascinantes.

Entre cuentos, poemas, ensayos, crónicas y textos íntimos, autores como Piedad Bonnett, Alberto Ruy Sánchez, Isabel Zapata, Andrea Chapela y Julia Santibáñez, encuentran en los míninos un territorio ideal para la imaginación.

La publicación despliega un abanico visual y literario que retrata al felino en todas sus facetas, desde el misticismo y la melancolía, hasta la travesía y esa gatuna indiferencia que define su naturaleza.

Enriquecida con un riguroso compendio de ilustraciones, fotografías y representaciones artísticas, la Revista de la Universidad de México confirma que pocas criaturas poseen la potencia simbólica y la cualidad fotogénica de estos llamados “silenciosos guardianes”.

El Claustro, Raíces Coloniales y Eco de Sor Juana

Universidad del Claustro de Sor Juana Los felinos resguardan y están presentes en los patios centenarios del antiguo exconvento, y en la nueva edición monográfica de Invndación Castálida. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, la Universidad del Claustro de Sor Juana dedica a los felinos el número 28 de Invndación Castálida, su reputada revista que funge como puente entre el pasado colonial más brillante de México y la vanguardia académica contemporánea.

Un dato relevante es que el nombre de la revista es un homenaje directo al hito más importante en la carrera literaria de la Décima Musa; el Libro Inundación Castálida fue el primero íntegro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz, editado en Madrid, España, en 1689.

Es un hecho mayor que la casa de estudios dedique a los felinos esta prestigiada edición trimestral bajo la dirección general de la rectora Carmen López-Portillo y la dirección editorial de la especialista Moramay Herrera Kuri.

Y es que para la UCSJ los “verdaderos guardianes del antiguo Claustro”, son los gatos, que desde hace siglos caminan entre patios, corredores y antiguas celdas del ex Convento de San Jerónimo.

Antes de que los estudiantes ocuparan las aulas, ellos ya vigilaban el lugar con la seriedad elegante de quien sabe que la universidad también es su casa, explicó Herrera Kuri.

En su próximo compendio, la publicación convierte este homenaje felino en una “conversación juguetona y luminosa donde conviven poesía, narrativa, ensayo y arte visual”.

Las páginas exponen voces tan distintas como T. S. Eliot, Miguel de Cervantes y Vicente Riva Palacio, acompañados por autoras y autores contemporáneos que celebran a los mininos como compañeros, símbolos y habitantes eternos de la imaginación humana.

Las ilustraciones y fotografías que acompañan a la emblemática cabecera cultural siguen el mismo espíritu de los custodios silenciosos, curiosas, elegantes y llenas de vida.

“Porque si algo dejan claro ambas revistas es que los gatos no sólo viven entre nosotros, también habitan nuestra literatura, nuestras memorias y nuestras formas de mirar el mundo”, señaló.

Ambas entregas celebran algo más allá que un animal doméstico; conmemoran una presencia culturalsobreviviente a imperios, movimientos artísticos y revoluciones tecnológicas.

Porque mientras cambian las épocas, los estilos y las plataformas, en los gatos prevalece la evocación mística y la literatura, pensando en Borges, Cortázar o Monsiváis.

Un singular remate de la edición integra el pensamiento de George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, quien compartía con Sor Juana Inés de la Cruz ese mismo espíritu romántico, rebelde y agudo para cuestionar la naturaleza humana.

En 1808 inmortalizó una frase en honor a su amada mascota Boatswain ("Contramaestre“), quien murió de rabia.

Pasear por los pasillos y salones históricos del Claustro permite cruzarse con esos silenciosos custodios de cuatro patas que parecen encarnar la máxima de Lord Byron; seres que poseen belleza sin vanidad y fuerza sin insolencia.

Es congruente que una comunidad dedicada a las letras y al pensamiento de Sor Juana, quien también buscó las virtudes del alma lejos del bullicio cortesano, comparta su cotidianidad con los felinos, cuya presencia evoca ese misticismo y la independencia que nutren a la literatura.

Gatos de Biblioteca, la Academia y las Letras Mexicanas se rinden ante el Misticismo Felino