El rey Lear: el escenario del derrumbe humano

Hay algo profundamente arriesgado en tomar un texto escrito hace más de cuatro siglos y colocarlo frente a un público de 2026. El peligro no radica únicamente en conservar la vigencia de la tragedia, sino en encontrar el modo de hacerla respirar dentro de un presente saturado de estímulos, ironía y velocidad. Sin embargo, la versión de El rey Lear adaptada y dirigida por Angélica Rogel no solo consigue actualizar a Shakespeare, sino convertirlo en una reflexión feroz sobre el poder, la vejez, la herencia emocional y el teatro mismo.

Desde el inicio, Rogel plantea una apuesta escénica distinta: el reino ya no es únicamente un territorio político, sino un escenario. Lear no es solo un monarca; es también un director de teatro obsesionado con controlar el relato de su legado. Esa decisión transforma la obra en una especie de juego metateatral donde los personajes parecen conscientes de estar representando papeles impuestos por el patriarca. El resultado es una puesta que respeta gran parte de los diálogos y estructuras originales de Shakespeare, pero encuentra fisuras contemporáneas desde donde reinterpretar el clásico.

En el centro de todo aparece Luis de Tavira, cuya interpretación de Lear sostiene el peso entero de la tragedia. Tavira construye a un hombre devastado por su propio orgullo: necio, colérico, profundamente vulnerable y, al mismo tiempo, incapaz de reconocer el daño que provoca. Su presencia escénica impone desde el primer momento, pero lo más interesante ocurre conforme el personaje comienza a derrumbarse. Entonces emerge un Lear menos solemne y más humano, un anciano atrapado entre la necesidad de seguir mandando y el miedo brutal a dejar de ser necesario.

La obra plantea una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando alguien que ha construido toda su vida alrededor del poder descubre que ya no puede sostenerlo? En este teatro que juega a ser reino y vacío, Lear desencadena la tragedia al exigir que el amor se convierta en espectáculo, en discurso, en validación pública. Las hijas deben demostrar cuánto lo aman como si estuvieran en una audición. Y ahí comienza el desastre. Entre bambalinas de ambición, manipulación y locura, la verdad termina castigada mientras la apariencia se convierte en la norma.

El montaje encuentra fuerza justamente en esa sensación de derrumbe constante. La escenografía desnuda y el uso del espacio refuerzan la idea de un mundo que se cae a pedazos frente a los ojos del espectador. El escenario se convierte en el único testigo real del colapso emocional de Lear. No hay grandilocuencia innecesaria; lo que domina es una sensación de vacío, de desgaste, de humanidad fracturada.

El elenco acompaña la propuesta con interpretaciones sólidas y orgánicas. Mayra Batalla, David Calderón, Mariana Gajá, Mauricio García Lozano, Mariana Giménez, Alejandro Morales, Diana Sedano y Raúl Villegas construyen personajes atravesados por la ambición, el resentimiento y el miedo, pero también por una humanidad incómoda que evita que la obra caiga en caricaturas morales.

Uno de los elementos más interesantes de esta adaptación es la incorporación de recursos contemporáneos: celulares, expresiones del lenguaje actual y ciertas dinámicas modernas que conviven con el texto clásico sin sentirse forzadas. Rogel entiende que actualizar a Shakespeare no implica destruirlo, sino permitir que dialogue con el presente. Y en ese diálogo aparecen ecos inevitables sobre la forma en que hoy entendemos el poder, la familia y el abandono.

Quizá uno de los aspectos más conmovedores del montaje sea la lectura sobre la vejez. El rey Lear siempre ha sido una tragedia sobre el deterioro, pero aquí la obra encuentra una resonancia particularmente actual al mostrar a los adultos mayores como figuras vulnerables que, en muchos sentidos, vuelven a convertirse en niños: personas que necesitan cuidado, paciencia y acompañamiento. La puesta toca un nervio sensible dentro de una sociedad que todavía suele mirar la vejez desde la incomodidad o el desecho.

En un momento donde México busca visibilizar a las personas adultas mayores y recordar que forman parte esencial del tejido social —no como cargas, sino como individuos llenos de historia y dignidad—, la obra adquiere una dimensión todavía más poderosa. El derrumbe de Lear no solo habla de un rey; habla del miedo contemporáneo a envejecer, a perder autonomía y a dejar de ser escuchado.

La adaptación de Angélica Rogel logra así algo poco común: hacer que Shakespeare deje de sentirse intocable y vuelva a sentirse urgente. El rey Lear no aparece aquí como una reliquia teatral, sino como una herida abierta que sigue dialogando con nuestro presente.