La Orquesta Escuela Carlos Chávez revivirá Misticismo Sensual de Ravel

La interpretación de Daphnis et Chloé representa un desafío técnico de primer nivel para los jóvenes creadores en formación, señala Roberto Rentería Yrene — El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) informó que prepara un despliegue artístico de alto nivel pedagógico y estético.

En su segundo programa de mayo, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el Ensamble Escénico Vocal (EEV) y el Coro Sinfónico Comunitario, recrearán una atmósfera inspirada en la pintura francesa del siglo XVIII.

Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM, señaló que el esfuerzo tripartita interpretará Daphnis et Chloé, emblemática obra maestra de Maurice Ravel.

Añadió que el Maestro Enrique A. Diemecke, dirige las agrupaciones pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que “difuminarán las barreras del tiempo para trasladar a la audiencia hacia los idílicos paisajes de la isla de Lesbos o a la elegancia de un jardín parisino”.

Detalló que la partitura de Ravel, compuesta entre 1909 y 1912, halla su raíz en la novela pastoral homónima de Longo, escritor heleno del siglo II d. C., y convierte este concierto en un diálogo transdisciplinario entre la literatura clásica, las artes plásticas y la música sinfónica.

Las citas para este viaje sensorial de entrada libre son el sábado 23 de mayo a las 13:00 horas en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música; y el domingo 24 de mayo a las 13:30 horas en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México; ambas emblemáticas sedes históricas de la CDMX.

Virtuosismo del ‘coro sin palabras’

El titular del SNFM comentó que la interpretación de Daphnis et Chloé representa un desafío técnico de primer nivel para los jóvenes creadores en formación.

Más allá de la monumental exigencia instrumental, la pieza requiere de la intervención de un coro sin palabras.

En esta técnica, los cantantes prescinden de un texto lírico o narrativo para ejecutar sofisticadas vocalizaciones, generalmente con la vocal “A” o mediante el complejo ejercicio técnico de la boca cerrada.

Esta disciplina interpretativa requiere arduo entrenamiento y es conocida en francés como bouche fermée, en italiano como bocca chiusa y en inglés como humming.

Rentería Yrene dijo que esto permite que la voz humana se desprenda de su rol discursivo tradicional y se integre a la masa orquestal como un instrumento más; aporta una textura mística, etérea y evocadora a la experiencia sonora.

Pedagogía Musical y Acceso a la Cultura

Para el Sistema Nacional de Fomento Musical, llevar esta obra a recintos abiertos y de alta afluencia social cumple un propósito estético, y también una labor pedagógica y de cohesión familiar.

Al entreverar los sonidos y los silencios para trazar figuras coreográficas en la imaginación del espectador, este programa se consolida como una de las ofertas más atractivas del panorama cultural mexicanocontemporáneo.

El acceso para ambas funciones es completamente gratuito; las personas interesadas en conocer más detalles logísticos pueden consultar las plataformas digitales de mexicoescultura.com y fomentomusical.cultura.gob.mx para asegurar su lugar en esta singular travesía artística.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez revivirá Misticismo Sensual de Ravel