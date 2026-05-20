Colima, Yucatán y Baja California Sur quitarán quitarán días de clases a 695 mil 896 estudiantes de Educación Básica y Media Superior, señala Mexicanos Primero — En el país, 8 de cada 10 estudiantes seguirán el calendario escolar original de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir terminarán clases el 15 de julio, y 2 de cada 10 lo harán antes, informó Mexicanos Primero (MP).

La prestigiada organización civil especializada en educación señaló que hasta el momento, 21 entidades concluirán el ciclo escolar el 15 de julio; se trata de 17.7 millones de estudiantes en Educación Básica y 4.4 millones en Media Superior.

Otros 6 estados, Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, permanecen sin información oficial sobre cambios al cierre del ciclo escolar, se espera que concluirán el 15 de julio.

En esas entidades estudian 3.2 millones de escolapios en Educación Básica y 615 mil en Media Superior, detalló MP.

Los 3 estados del país que modificarán sin planeación sus calendarios son Colima, entidad natal del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, que recortará 23 días de clase.

Mientras que Yucatán concluirá el ciclo 13 días antes de lo planeado y Baja California Sur quitará 8 días de labores escolares, informó Mexicanos Primero.

A ese tercio de entidades acuden a la escuela 695 mil 896 estudiantes de Educación Básica y 169 mil 606 de Educación Media Superior.

La organización indicó que Nuevo León y Sinaloa concluirán clases el 8 y 10 de julio respectivamente, pero con la planeación que hicieron desde el inicio del ciclo escolar, cumplirán con los 185 días de clases estipulados por ley.

Señaló que en ambas entidades hay un total de 1.6 millones de estudiantes en Educación Básica y 416 mil 971 en Media Superior.

Calendario escolar a la Carta; tres Estados recortan días de Clase sin Planeación Pedagógica