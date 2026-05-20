Sergio Ramírez celebra la fuerza del español de América Latina con su candidatura a la RAE

RAE. El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. (Daniel Gonzalez/EFE)

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, cuya candidatura a ocupar el sillón de la Real Academia Española (RAE) que dejó vacante Mario Vargas Llosa será votada este jueves, celebró que este nombramiento supone un reconocimiento al peso del español que se habla en América Latina.

“En lo personal es una gran distinción. Me parece que es un reconocimiento a la fuerza que el castellano de América Latina tiene hoy. Hace tiempo dejamos de ser una lengua bárbara”, afirmó Ramírez en el marco del festival Centroamérica Cuenta, que fundó en 2013 y que se celebra por segunda vez la capital panameña.

El autor recordó que, en el pasado, muchos términos propios del español americano eran considerados “barbarismos”, aunque aseguró que esa visión ha cambiado profundamente y que hoy el aporte de la lengua americana al diccionario de la Real Academia “es inmenso”.

La tarea está en “seguir creciendo y seguir enriqueciéndolo”, subrayó.

Esta candidatura, sin embargo, ha estado empañada por la oposición de la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que en una carta remitida a la RAE lamentaron que se vaya a conceder ese honor a alguien como Ramírez, que fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985, en la que “ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto”; y además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

“La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española”, subrayó la misiva.

Pero Ramírez -que ha recibido numerosos apoyos de escritores latinoamericanos y que la RAE definió como “fundamental, generoso y comprometido”- quitó peso a la polémica y dejó claro que para él “lo importante es la lengua, la cultura”, no asuntos que “no trascienden la frontera de Nicaragua”.

Una segunda dictadura

Allí, en la Nicaragua que preside su antiguo aliado Daniel Ortega, ahora tienen “una dictadura tan cruel y totalitaria como la dictadura de Somoza. Es doloroso que tanto esfuerzo haya desembocado en esto: una segunda dictadura”, lamentó el premio Cervantes 2017.

Ramírez, que vivió su primer exilio en 1978 cuando huía de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, derrocada un año después por la revolución sandinista de la que formó parte, vive ahora desde 2021 su segundo destierro en Madrid, tras ser acusado por el Gobierno de Ortega de “incitar al odio y la violencia”.

Más tarde, en febrero de 2023, la Justicia nicaragüense declaró a Sergio Ramírez y a otros 93 opositores, entre ellos la poeta Gioconda Belli y el excomandante revolucionario Luis Carrión, “traidores a la patria”, despojándolos de su nacionalidad y de sus derechos políticos por su oposición al Gobierno de Daniel Ortega y al Frente Sandinista.

“Ser desterrado de la propia patria y ser impedido de regresar obliga a crear una nueva perspectiva de vida”, reconoció Ramírez, que dejó claro que “es muy duro el exilio para cualquiera, un escritor o no escritor”.

Sin embargo, negó sentirse traicionado de manera personal por Ortega, aunque afirmó que el actual mandatario nicaragüense “traicionó un proyecto revolucionario” y terminó convirtiéndolo en una dictadura.

Así, como él, los intelectuales en América Latina tienen una tradición de “alzar su voz en defensa de la libertad, de la democracia y en contra de la injusticia. Esa tradición debería seguirse manteniendo”.

Finalmente, envió un mensaje de esperanza al pueblo nicaragüense: “La democracia y la libertad volverán a ganar en Nicaragua”.