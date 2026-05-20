México recupera un libramiento de pago emitido en el siglo XVI

Documento. El AGN recupera documento del siglo XVI.

Un documento de 500 años de antigüedad, de “valor incalculable”, fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de tres décadas desde su robo.

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió el día de hoy un documento del siglo XVI referente a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527, el cual fue entregado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las gestiones de repatriación de este folio tienen sus inicios en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su subasta en Nueva York. Para junio del mismo año, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El proceso de devolución a México comenzó en 2024 y, meses después, en agosto de 2025, el documento ya se encontraba resguardado nuevamente en la nación a la que pertenece.

Aunado a las pruebas físicas de las escartivanas sueltas en el expediente y a los dictámenes de autenticidad, la descripción jugó un papel esencial en la identificación, ya que se comparó el contenido con los instrumentos de control realizados por el AGN para comprobar su salida de esta institución.

Si bien este logro es motivo de celebración, no debe olvidarse que este documento pertenece a un grupo de quince folios sustraídos del expediente único del volumen 362 del fondo Hospital de Jesús. Es por ello que las labores de identificación continúan, pues el patrimonio documental no se vende, se quiere y se protege.

La repatriación y reincorporación al acervo del AGN de este libramiento de pago fortalece el compromiso del Estado mexicano con la preservación de los documentos que dan cuenta de su historia y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.