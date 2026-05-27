El Arte y el Deporte se Encuentran en la SHCP; inauguran exposición “Tiros y Ritos”

El Museo de Arte de la SHCP reafirma compromiso para democratizar el arte a través del lenguaje universal del deporte, señala Alicia Muñoz Cota —

Ritos Tiros Arte SHCP Alicia Muñoz Cota Callejas, directora del Museo de Arte de la SHCP, detalla las líneas de acción que tomará el recinto para fortalecer la identidad nacional en vísperas de la Copa del Mundo. (Gerardo González Acosta)

Para repensar el deporte desde su origen ritual hasta su dimensión social y el impacto que este genera en la vida contemporánea el Museo de Arte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó la exposición temporal “De ritos y tiros, arte y patrimonio en la misma cancha”.

Esta muestra, que toma como pretexto la inminente llegada del Mundial de Fútbol a México, es presentada como un recorrido dialéctico que explora desde el origen sagrado del juego de pelota mesoamericano hasta las expresiones sociales contemporáneas.

Alicia Muñoz Cota Callejas, directora del Museo de Arte de la SHCP, y Nadia Hernández Serrano, directora de Colecciones, encabezaron la conferencia de prensa para presentar esta propuesta que resignifica la actividad física desde la lente de la creatividad artística.

La titular del recinto explicó que con motivo de la celebración de la Copa Mundial 2026, la exposición propone una reflexión sobre el deporte, especialmente el fútbol, como un fenómeno propio de la corporalidad, el rito y la cultura.

Cota Callejas explicó que la muestra cuenta con una estructura de tres núcleos curatoriales que exploran desde el sentido ritual del juego de pelota prehispánico y la anatomía del esfuerzo físico en el arte, hasta el impacto social y político de los eventos deportivos.

Resaltó que un elemento central de la exhibición es su sección de "Memorabilia Colectiva“, enriquecida con 175 objetos personales de los trabajadores de la institución, que fomenta un sentido de comunidad e identidad emocional entre los asistentes.

Nadia Hernández Serrano comentó la importancia de acercar estas obras a las infancias y anunció un programa de actividades pedagógicas y conversatorios que complementan la experiencia cultural de forma gratuita.

Tiros Ritos Arte SHCP Durante la presentación, Nadia Hernández Serrano, directora de Colecciones, anunció la implementación de conversatorios gratuitos y talleres lúdicos de educación financiera adaptados especialmente para infantes. (Gerardo González Acosta)

Adelantó en exclusiva a Crónica que el programa de actividades de la exposición incluirá la educación financiera para los visitantes, enseñanza que está regularmente a cargo de autoridades de la SHCP.

La directora de Colecciones del museo detalló que la exposición integra 50 obras alusivas a diferentes disciplinas y personalidades del deporte, las cuales pertenecen a las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la SHCP.

“Se trata de pinturas, litografías, grabados, esculturas y piezas de arte objeto, con las cuales el público apreciará el trabajo de artistas como Pedro Coronel, Yvonne Domenge, Federico Silva, Betsabeé Romero, Rufino Tamayo, Flor Minor, Pedro Friedeberg, Jorge Marín”, entre otros.

La exposición fue lograda con un trabajo conjunto entre la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural (DGCPNPC), y de Hacienda es Patrimonio Cultural.

Dijo que la muestra de la SHCP entrelaza la memoria histórica, el deporte y la identidad nacional a través del arte.

“Por un lado, busca generar un diálogo estético y reflexivo que conecte la simbología ancestral de la esfera, desde el juego de pelota prehispánico, con eventos deportivos icónicos de nuestro país, como México 68 y los mundiales de 1970, 1971 y 1986”, detalló.

Añadió que a través de este análisis social y político, la exposición demuestra cómo las justas atléticastrascienden las canchas para convertirse en auténticos ritos colectivos que construyen comunidad y profundizan los vínculos afectivos sociales.

Afirmó que de esta forma es consolidada una narrativa humana que dignifica tanto la memoria individualcomo la diversidad plástica de los creadores que han plasmado la identidad mexicana.

Crónica consultó sobre la posibilidad de integrar educación financiera en los talleres que imcluye la programación de actividades de la exposición.

Al respecto, las autoridades señalaron que, si bien el enfoque actual es cultural, la propuesta de vincular las finanzas con el deporte bajo el concepto de “Hacienda para los niños” es una veta de colaboración muy prometedora para el futuro.

Sobre la activación física, confirmaron que el programa contempla ejercicios específicos para los asistentes, “adaptados cuidadosamente a las restricciones espaciales del recinto histórico para garantizar una experiencia segura y dinámica para todos los visitantes”.

Círculo Sagrado y Vanguardias

Ritos Tiros Arte SHCP La curadora Rebeca Murrieta explicó los fundamentos del núcleo “El círculo sagrado”, sección que devela la vigencia cosmogónica y espiritual de la esfera y las figuras geométricas sagradas presentes en las culturas mexica y mixteca. (Gerardo González Acosta)

Al encabezar el recorrido por toda la exposición, la curadora Rebeca Murrieta explicó que el primer núcleo temático, denominado “El círculo sagrado”, sumerge al visitante en la ritualidad ancestral de figuras geométricas presentes en las culturas mexica y mixteca; resaltó la vigencia de la esfera como símbolo cosmogónico y espiritual de nuestra sociedad.

Dijo que en esta sección sobresalen piezas de maestros como Federico Silva y Pedro Coronel, así como la instalación exprofeso “Nahuales bajo la sombra de la luna”, creada específicamente para este diálogo institucional por el destacado artista mazateco Filogonio Naxín, quien conversó posteriormente en exclusiva con Crónica.

“El diálogo entre la memoria histórica y la vanguardia se fortalece con la inclusión de reproducciones de códices antiguos, facilitados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que contextualizan la relación entre lo lúdico, lo político y lo religioso desde tiempos prehispánicos”, señaló.

Ritos Tiros Arte SHCP Un recorrido por la sección “Anatomía del esfuerzo”, núcleo museográfico que plasma la manifestación del espíritu humano y la disciplina física que desafían la gravedad y la resistencia a través de la lente de la plástica mexicana. (Gerardo González Acosta)

Al avanzar en el recorrido, uno llega a la sección “Anatomía del esfuerzo”, que captura la esencia del cuerpo en movimiento y la manifestación del espíritu humano que intenta trascender sus límites físicos mediante la disciplina, el compromiso, creatividad, y la resistencia deportiva.

En este espacio los visitantes apreciarán desde el instante previo al lanzamiento de un disco hasta la complejidad técnica de una llave de lucha libre, pasando por la elegancia de una coreografía de danza y la tensión de un apasionante robo de base.

Ritos Tiros Arte SHCP La escultura "Jugada a Home" de Luis Retana inmortaliza el instante exacto del deslizamiento en el plato, una metáfora visual que evoca la hazaña de Jackie Robinson y la trascendencia del deporte como catalizador en la lucha contra el racismo. (Gerardo González Acosta)

Incluso, al explicar la escultura “Jugada a Home”, del artista Luis Retana, la curadora Rebeca Murrietamostró su gran afición por el beisbol y también exhibió conocimiento sobre los movimientos y reglas del Rey de los Deportes.

Recordó que esta obra representa el momento fugaz de un jugador llegando a “home”, una pieza que evoca la hazaña histórica del pelotero Jackie Robinson y su lucha contra la segregación en el deporte mundial.

También resaltan obras de Rufino Tamayo, el gran Adolfo Mexiac y una pieza excepcional del cubista francés André Lhote, la cual ilustra el dinamismo de un pelotón ciclista desde diversos puntos de vista, que reafirma la riqueza estética de la competencia internacional.

El 68 y el Balompié Femenil

Ritos Tiros Arte SHCP El tercer eje de la muestra en el Centro Histórico rescata el legado de las mujeres en el deporte mexicano, documentando la hazaña de la Selección Femenil en el Mundial de 1971. (Gerardo González Acosta)

Enseguida, Murrieta expicó que el tercer eje curatorial, “Lo que el juego pone en juego”, analiza cómo el fenómeno deportivo traspasa los límites de la cancha para impactar en la economía, la política nacional y la construcción de la identidad colectiva de la sociedad.

Este núcleo rescata la memoria de eventos como los Juegos Olímpicos de 1968 y los Mundiales de 1970 y1986, con material hemerográfico del Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de la UNAM para contextualizar dichos periodos.

Un aspecto revelador de la muestra es la recuperación del Mundial Femenil de 1971, una hazaña a menudo olvidada donde la Selección Mexicana de fútbol llegó a la final frente a Dinamarca, y consolidó el papel histórico de las mujeres en el fútbol, lo cual desmonta la creencia que la participación del género femeninoen el balompié se remonta a este siglo.

Sobre la colección “Pago en Especie”, un espacio singular y revelador, aporta una dimensión única porque permite que piezas contemporáneas como el retrato de Lionel Messi convivan con obras consagradas.

Ritos Tiros Arte SHCP La emblemática colección "Pago en Especie" de la SHCP abre un espacio de confluencia única para que la cultura popular contemporánea, como el retrato de Lionel Messi, coexista armónicamente con las firmas consagradas de la plástica. (Gerardo González Acosta)

Murrieta dijo que esto demuestra la eficacia de este programa fiscal para enriquecer el patrimonio artístico nacional.

Una de las secciones más aplaudidas es la “Memorabilia deportiva”, conformada por 175 objetos personales donados por trabajadores de la SHCP, quienes compartieron tesoros que guardan un alto valor sentimental, familiar y, por supuesto histórico.

Desde jerseys firmados y medallas, una sudadera de 1968 regalada por un jugador británico, un Album Panini del Mundial de Rusia 2018, hasta la serie de boleos para juegos en el Estadio Azteca o elCuahtémoc de Puebla.

Murrieta dijo que estos todos objetos transforman el museo en un espacio vivo donde la historia personal de los ciudadanos se funde con la importancia del patrimonio cultural en comunidad.

Ritos Tiros Arte SHCP Detalles de la sección de "Memorabilia deportiva", donde 175 objetos históricos y afectivos donados por los trabajadores de la SHCP fusionan la crónica personal de los ciudadanos con el acervo nacional. (Gerardo González Acosta)

En esta sección sobresalen objetos donados por Miguel A. Carpizo McGregor, hermano del ex secreatrio de Gobernación, ex procurador y ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo McGregor.

La muestra también rinde homenaje a la afición, el "Jugador Número 12“, a través de la obra de Ernesto Lozano Rivero, capturando la pasión desbordada por el aficionado desde las gradas, que constituye el motor emocional de cualquier encuentro deportivo relevante.

Algunos reporteros bromearon que para diferentes equipos de la Liga MX de Fútbol nacional, el jugador número 12 es el árbitro del cencuentro; no faltó quien gritará “penal para el América”, desatando las risas.

Educación, Finanzas e Infancias en la Jugada

Los visitantes podrán disfrutar de una oferta académica que incluye el conversatorio “Mujeres en la jugada”, diseñado para visibilizar el liderazgo femenino, y talleres de "arte objeto" donde los niños podrán crear sus propias piezas de colección.

Alicia Muñoz Cota Callejas y Nadia Hernández Serrano invitaron a la ciudadanía a realizar un “brinquito al pasado para reconocerse en los triunfos y desafíos de nuestra historia deportiva”.

Ritos Tiros Arte SHCP Rebeca Murrieta, la curadora de la exposición "De Ritos y Tiros, arte y patrimonio en la misma cancha", del Museo de Arte de la SHCP. (Gerardo González Acosta)

Señalaron que en un contexto donde la ciudad se prepara para recibir nuevamente la máxima justa del balompié, "Tiros y Ritos" se erige como un recordatorio de que la verdadera cancha de México es su inagotable y diversa riqueza cultural.

“Con este proyecto, el Museo de Arte de la SHCP reafirma su compromiso para democratizar el arte a través del lenguaje universal del deporte para generar vínculos afectivos, identidad nacional y una memoria colectiva que permanezca en el tiempo”, señalaron.

La exposición permanecerá abierta desde este 27 de mayo, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito en el Museo de Arte de la SHCP, ubicado en Moneda 4, Centro Histórico de la CDMX.

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