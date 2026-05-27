De sitios históricos a lugares de comida y compras: usuarios en redes hacen tendencia esta recopilación

Usuarios de redes comparten edificios con significancia histórica ¿Conoces alguno? (Charles B. Waite y Jorge González)

Usuarios en redes han iniciado una tendencia que consiste en identificar aquellos lugares históricos que hoy en día fungen como algo totalmente distinto. Se tratan de publicaciones que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra historia y la ciudad que habitamos.

La eterna impermanencia de las ciudades

No es secreto que las ciudades cambian con los años. En el caso de la Ciudad de México, se me viene a la mente el caso de la emblemática Zona Rosa. Esta empezó como una colonia diseñada para los allegados del presidente Porfirio Díaz. Después de la revolución, y con el auge de la industria del entretenimiento mexicana, era común avistar a celebridades del cine en el barrio. Con la llegada de la Glorieta de los Insurgentes en la década de los sesenta, el área perdió el atractivo para muchos de estos famosos pero en su lugar llegaron jóvenes de distintas subculturas de la época a vivir y enfiestarse. Fue también cuando empezó a ser conocida como un punto de encuentro para la comunidad LGBT. El terremoto del 85 deterioró considerablemente la zona y, con la proliferación de Polanco, muchas tiendas de moda se mudaron de ahí. Poco a poco este amado conjunto de calles se fue regenerando y hoy en día es un punto muy atractivo tanto para locales como turistas.

Incluso las ciudades más antiguas de la historia pasan por cambios que, si no terminan por borrar su pasado por completo, sí dejan muy poco de lo que había antes ahí. Pueden ser decisiones arquitectónicas motivadas por la funcionalidad o el capital, como los bulevares de Haussman en París que se abrieron paso por la antigua ciudad gótica, hasta la controversial remodelación de Penn Station en Nueva York. También son resultado de las guerras y otras catástofes, como muchas ciudades de Alemania reducidas a los escombros que dejó la Segunda Guerra Mundial, o la propia Tenochtitlán, enterrada bajo la nueva urbe española.

En ocasiones, lo que queda de lo que eran las ciudades antes resulta cómico en contraste con lo que ocupa su lugar hoy en día. Ruinas romanas dentro de un McDonald’s. Fábricas de la revolución industrial convertidas en tiendas departamentales. Esto es lo que ha atraído la atención de varias personas, quienes comparten sus hallazgos en redes sociales.

Este es el Carl’s Jr. donde Moctezuma II hospedó a Hernán Cortés en 1519 👇🏼 https://t.co/Xv2LbcZgyf pic.twitter.com/Sf7i4l0U0E — Jorge Pedro Uribe Llamas (@jorgepedro) May 26, 2026

Comer hamburguesas con Moctezuma y Hernán Cortés: ¿Qué edificios señalan en redes?

Algunos de los hallazgos más interesantes en la Ciudad de México incluyen un edificio donde Moctezuma II hospedó a Hernán Cortés en 1519, el llamado Palacio de Axayáctl. Este lugar se encuentra en la esquina entre las calles Monte de Piedad y Tacuba del Centro Histórico. La estructura también cuenta con un placa que indica que «los herederos de la viuda de Miguel de Rivera Calderón» imprimieron La Gaceta de México en 1722. Hoy en día, la instalación la ocupa una sucursal de la franquicia Carl’s Jr.

El Palacio de Hierro, por su parte, conmemora un evento más reciente: la muerte del torero Alberto Balderas en 1940. El suceso ocurrió en la plaza de toros El Toreo de la Condesa, inaugurada por Porfirio Díaz en 1907. Esta sede deportiva duró hasta 1947 y después pasaría a convertirse en lo que hasta la fecha sigue siendo la primera sucursal de El Palacio de Hierro, ubicada en la manzana compuesta por las calles Durango, Salamanca, Colima, Valladolid y Oaxaca.

Se han compartido casos similares de otras ciudades. Ejemplos incluyen el Sanborns en Monterrey donde nació Fray Servando Teresa de Mier, o el Vertiche en Morelia donde nació Agustín de Iturbide.

Este es el Vertiche donde nació Agustín de Iturbide jaaj pic.twitter.com/1iy3K75khr — Alejandro (@diablejandro) May 27, 2026

Repensar la ciudad: La importancia de esta tendencia

Como suele pasar una persona, por más cercana que percibamos a la ciudad, existe mucho que esta no nos cuenta. Pasamos junto a lo que queda de momentos decisivos en la historia sin tener la menor idea. El título de un cuento escrito por Carlos Fuentes nos lo dice mejor: «Estos fueron los palacios». Todavía, en cierto sentido, lo siguen siendo para los que conocen su historia.

A través de varias publicaciones, se ha desencadeno un interés por aquellos lugares. La tendencia continúa, por lo que si conoces de edificios significativos en tu ciudad, no dudes en compartirlos en redes.