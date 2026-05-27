Turibus CDMX del Mundial 2026: Estas son las rutas temáticas del corredor cultural en la capital

Host City, el comité organizador encargado de toda la experiencia del mundial, ofrecerá cuatro rutas de Turibus. Estas te llevarán a los museos principales de la ciudad, donde habrá exposiciones especiales para mundial.
¿Qué museos visitará el Turibus y cuáles serán las cuatro rutas?
La ruta recorrerá 17 icónicos museos de la ciudad a través de cuatro rutas. Todos ellos contarán con exposiciones temporales relacionadas a la historia del evento futbolístico. Te contamos cuáles serán los museos y algunas de las exposiciones futbolísticas que podrás encontrar en ellos:
- Museo Franz Mayer: Exposición que explora el futbol desde la tecnología, ingeniería, arquitectura y estética que han los han transformado.
- Museo Interactivo de Economía (MIDE): Experiencias interactivas que nos ayudan a aprender sobre el impacto económico y social del futbol.
- Museo Papalote: Experiencias inmersivas para los pequeños que quieren gozar del deporte.
- Museo Memoria y Tolerancia: Exposición reflexiva que nos lleva a pensar el futbol como espacio de tolerancia e inclusión.
- Universum: Explora la ciencia detrás del futbol. Para los curiosos que buscan saber desde cómo
- Museo de Antropología: Exposición fotográfica que conecta el pasado y presente de México a través del lente de Annie Leibovitz.
- Museo Jumex: Obras de artistas internacionales que exploran el futbol como cultura global para todos los amantes del deporte y la cultura.
- México Aquí: Experiencia sensorial que se llevará a cabo en el Monumento a la Madre, donde podrás ver los partidos en pantallas gigantes.
- Museo Tamayo: La exposición «Canchas desiguales», que busca explorar las diferencias sociales desde la cancha de futbol.
- Museo Yancuic: Contará con una colección de las colecciones de memorabilia futbolística más grandes. Imperdible para los coleccionistas.
- Museo Dolores Olmedo: Reapertura histórica del museo con la colección más grande de obras pertenecientes a Frida Kahlo y Diego Rivera.
- Museo Kaluz: Más de cuatro siglos de arte mexicano a la vuelta de la Alameda Central.
- Laberinto Leonora Carrington: Laberinto surrealista que explora el trabajo de la artista que da nombre al museo.
- Palacio de Iturbide: Concurso y exposición de objetos de futbol hechos con barro y otros materiales, con el fin de celebrar la riqueza artesanal del país.
- Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental: Dinámica en la que se utilizarán balones como lienzos. Las pinturas buscarán reflejar la conexión entre naturaleza y futbol y se subastarán en beneficio del recinto.
- El Colegio Nacional: Muestra curada por Juan Villoro de algunos de los momentos más emblemáticos de la selección nacional, a partir de la literatura y el arte.
- Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS): Se trata del edificio donde se hospedo el mismísimo Pelé cuando estuvo en la ciudad. Se conmemorará el impacto emocional del juego.
Las cuatro rutas que recorrerán los distintos museos serán:
- Ruta A: Museos de las zonas Zócalo-Centro-Chapultepec
- Ruta B: Museos de las zonas Ángel-CISS-Coyoacán
- Ruta C: Directo al Museo Dolores Olmedo en Coyoacán
- Ruta D: Direto al Museo Yancuic en el Zócalo
¿Qué costo tendrá el Turibius para el mundial?
El Turibus ronda entre los 220 y 350 pesos por lo general, pero aún se desconoce si habrá tarifas especiales para este servicio de tiempo limitado. Es importante estar pendiente a las redes tanto del Turibus como de Host City para obtener más información al respecto.