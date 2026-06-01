Ocho décadas de Teatro Público en México; INBAL presenta su Temporada 80

El teatro público es un espacio de memoria y diálogo con los procesos históricos, sociales y políticos del país, señala Luis Mario Moncada. —

INBAL Temporada 80 La obra “Odio que los abrazos no duren más de 4 horas” se distingue por su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, al integrar a intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de forma orgánica dentro de la puesta en escena. (INBAL)

Para conmemorar ocho décadas de programación de arte dramático público en México, y reafirmar el papel del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) como su principal impulsor, autoridades teatrales presentaron la Temporada 80 de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT).

En conferencia de prensa en el emblemático Teatro Luisa Josefina Hernández, revelaron una singular programación para el segundo semestre de 2026 que conmemora ocho décadas de teatro público desde el resguardo del INBAL.

De esta forma, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México resalta en esta edición la implementación de residencias curatoriales, y permite que artistas independientes gestionen la identidad artística de recintos emblemáticos como el Teatro Orientación.

Durante la conferencia de prensa de la Temporada 80 de Teatro del INBAL, los voceros respondieron a Crónica sobre el legado de la Maestra Luisa Josefina Hernández, la educación artística y teatral, la descentralización del teatro, las nuevas problemáticas sociales, la atención a las infancias y la accesibilidad.

Explicaron que para integrar la programación de la temporada fueron presentados los proyectos seleccionados a través de cuatro convocatorias; Teatro para Personas Adultas; Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes; Nuestras Latitudes; y, por primera vez, como parte del programa Residencias Curatoriales para la Comunidad, el proyecto de Dirección Artística del Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández.

Fueron seleccionados 19 proyectos para conformar la programación 2026, Temporada 80 de Teatro para Personas Adultas en los espacios del Centro Cultural del Bosque.

Uno de los aspectos singulares de esta edición es la creación de la primera Muestra de Diseño Escénico Integral, iniciativa que reconoce al diseño escénico como un campo artístico autónomo y fundamental dentro de la creación teatral.

Luis Mario Moncada, Coordinador Nacional de Teatro del INBAL, dijo que la oferta cultural es “sumamente diversa”.

Vecinos Distantes, Frente al Mundial 2026

Añadió que esta abarca desde el ciclo Vecinos Distantes, que reflexiona sobre la relación con Norteamérica durante el Mundial de Fútbol, hasta montajes inclusivos enfocados en la discapacidad y la vejez.

Dij que frente a las narrativas de integración y celebración global asociadas al evento deportivo, la Coordinación Nacional de Teatro reflexiona sobre las tensiones históricas, afectivas y políticas que atraviesan la vida cotidiana de quienes habitan y cruzan el territorio compartido entre México y EEUU.

“El título del ciclo dialoga explícitamente con aquel libro de Alan Riding que analiza la relación ambigua entre México y Estados Unidos; cercanos en geografía y profundamente distantes en imaginarios, poder y reconocimiento mutuo”, señaló.

Dijo que 40 años después de su publicación, esa distancia persiste y se torna más compleja.

“Vecinos Distantes retoma esa intuición para trasladarla al escenario, no desde la diplomacia ni la economía, sino desde los cuerpos, las memorias y los vínculos rotos o reinventados por la migración”, expresó Moncada.

Explicó que el objetivo principal de la Temporada 80 es conmemorar ocho décadas de programación de teatro público en México, para posicionar al teatro como un espacio de memoria y diálogo con los procesos históricos, sociales y políticos del país.

Dijo que será planteada una visión renovada, en sintonía con las problemáticas actuales de la sociedad y el mundo.

Descentralización de la “República Teatral”

INBAL Temporada 80 Anel Rivera, subdirectora del Programa de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que la Temporada 80 prioriza el desarrollo de las infancias y juventudes. (Gerardo González Acosta)

Otro objetivo del octogenario ciclo es fortalecer la denominada "república teatral” a través de la colaboración con los estados y la Red Nacional de Programación Teatral, para ampliar la circulación de las compañías en todo el territorio nacional.

Otro indicador mencionado por los conferencistas es garantizar que la programación se base en ejes transversales como la inclusión de Personas con Discapacidad (PcD), la diversidad regional, generacional, lingüística y cultural.

La Tempoirada 80 también reafirma el acceso al teatro como un derecho cultural, especialmente para las infancias y adolescencias, fomentar su imaginación, empatía y convivencia democrática.

Otro planteamiento para el segundo semestre teatral es recuperar la capacidad de producción propia del INBAL, con más de una decena de producciones nuevas para esta temporada, y apoyar la sostenibilidad de las compañías mediante la búsqueda de temporadas más largas.

Jimena Sánchez de la Cruz, subcoordinadora Nacional de Teatro del INBAL, detalló los pormenores de la convocatoria de teatro para personas adultas y las estrategias de accesibilidad de la institución para la Temporada 80.

Sobre la programación y ciclos temáticos informó que fueron seleccionados 19 proyectos para adultos que abarcan desde teatro clásico hasta dramaturgias expandidas.

Resaltó ciclos como "Albricias diversas“, una dramaturgia mexicana contemporánea; ”Teaterbell“, obra en lengua alemana; y ”Teatro sin arnés“.

Sánchez de la Cruz mencionó la colaboración internacional para la obra "Sor Juana" con la Fundación Teatro de la Abadía de España y la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT).

También señaló el proyecto "Pedido de Gracia“, que utiliza la comedia y el circo para reflexionar sobre la sabiduría de los creadores escénicos adultos mayores.

Un dato innovador revelado por la subcoordinadora Nacional de Teatro es que los proyectos actuales exploran con frecuencia las nuevas masculinidades, las paternidades, la crítica al capacitismo y la realidad laboral de las juventudes.

Dijo que el INBAL mantiene precios accesibles, como los jueves de 45 pesos, para combatir la falta de opciones que aqueja a los jóvenes.

También confirmó a Crónica la consolidación del programa de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en las funciones y la inclusión de creadores y públicos con discapacidad en obras como en "Odio que los abrazos no duren más de 4 horas“.

Pablo Edentejeda, subdirector de Enlace con los Estados, informó que es fortalecida la descentralización teatral mediante la Red Nacional de Programación, para facilitar la circulación de obras en múltiples estados y municipios de México.

Señaló a Crónica que si bien Jalisco, Nuevo León y el Estado de México mantienen una fuerte presencia teatral, la producción suele detonarse en estados con centros de estudios o universidades artísticas, como Veracruz, Baja California y Chihuahua.

Resaltó el caso de Querétaro como un polo emergente que este año envió 40 propuestas para la Muestra Nacional de Teatro, y que cuenta con cuatro decenas también de espacios independientes con programación constante.

Celebró la suma de Yucatán por primera vez al territorio del Festival de Monólogos "Teatro a una sola voz“.

Formación de Infancias y el Legado de una Maestra

Anel Rivera, subdirectora del Programa de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que la temporada prioriza el desarrollo de las infancias y juventudes a través de encuentros internacionales y laboratorios de creación joven.

Resaltó que para la Temporada 80 fueron seleccionados 13 proyectos destinados a estas audiencias, “incluyendo el nuevo modelo Generaciones Luminosas, un laboratorio de creación para jóvenes menores de 30 años acompañados por asesores”.

Señaló el papel de "Voces del Bosque“, un grupo de niñas y niños que acompañan los procesos creativoscon sus comentarios para que los creadores entiendan cómo los menores perciben y dan sentido a lo que ven en el escenario.

Luego informó sobre el VI Encuentro Internacional de Artes Escénicas para los Primeros Años: Infancia, Territorio de Paz, que reúne propuestas de países como Ecuador, Brasil, España y Canadá dirigidas a infancias de 0 a 6 años.

Por su parte José Saeed Pezeshki, director residente del Teatro Orientación Luisa Josefina Hernándezpara el periodo 2026-2027, dijo que en conjunto la Temporada 80 honra la memoria y legado de Luisa Josefina Hernández y presenta al teatro como un espacio de memoria crítica y un derecho culturalaccesible para toda la sociedad.

Explicó el homenaje metafórico que es impulsado a través de la línea curatorial del Teatro Orientación para el periodo 2026-2027, la cual “está basada íntegramente en la obra de la Maestra, bajo el concepto ‘Donde crece la hierba’, que da nombre a los tópicos mensuales de programación”.

Reveló a Crónica que serán realizadas actividades especiales el 1 de agosto, aniversario del teatro; y el 2 de noviembre, natalicio de la Maestra; que incluirán circuitos para que el público habite espacios no convencionales del teatro y la lectura de su novela.

Enseguida explicó que retoma la herencia pedagógica de la Maestra a través de espacios de formación metodológica para acercar a los creadores y al público a nuevos lenguajes escénicos.

Posteriormente, Anel Rivera detalló a Crónica estrategias para fomentar la visita de estudiantes y jóvenes para un mayor alcance nacional.

Dijo que el programa "Artes Escénicas en la Escuela" logró impactar a más de 100 mil estudiantes de Educación Básica en todo el país.

Añadió que fue implementado el grupo "Voces del Bosque“, conformado por niñas y niños que acompañan los procesos de creación con sus comentarios para generar un diálogo real con las compañías.

Reveló que el INBAL mantiene las funciones matutinas para grupos escolares e invitaron a las escuelas a buscar estos espacios de vinculación.

Realidad Social y Accesibilidad

Sobre la problemática nacional de los jóvenes que no estudian ni trabajan y el acceso de Personas con Discapacidad, Jimena Sánchez afirmó que “la falta de opciones para los jóvenes es un problema sistémico doloroso“.

Dijo que como respuesta a este fenómeno, el INBAL ofrece precios accesibles, como los jueves de 45 pesos, y participa en programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro" para capacitar a nuevos talentos.

Reveló que el Programa de Lengua de Señas Mexicana cumple su tercer año de implementación en el teatro.

Los conferencistas aeñalaron que la conmemoración de la Temporada 80 del INBAL “no es únicamente un ejercicio retrospectivo, sino una oportunidad para reconfigurar el papel del teatro público en el siglo XXI, reafirmando su carácter como bien cultural estratégico y como derecho de las audiencias”.

Ocho décadas de Teatro Público en México; INBAL presenta su Temporada 80