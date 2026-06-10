Reino Unido llevará música, cine, gastronomía y futbol a Aldea Global

El Reino Unido aprovechará la fiebre mundialista para acercar su cultura al público mexicano a través de Aldea Global, un espacio gratuito donde los asistentes podrán disfrutar de música, cine, gastronomía, deporte y actividades educativas.

Aldea Global (Cortesía)

La iniciativa forma parte de la campaña Football is Our Language (El futbol es nuestro idioma), impulsada por la Embajada Británica en México para destacar los lazos históricos entre ambos países y utilizar al deporte como una herramienta de inclusión, desarrollo y entendimiento cultural.

En entrevista, Vania Guerrero, Jefa de Diplomacia Pública de la embajada Británica en México, recordó que la relación entre México y el Reino Unido va más allá de dos siglos de amistad diplomática y tiene un vínculo especial con el futbol.

“El futbol llegó a México en su forma moderna con los mineros británicos que llegaron a Real del Monte. Junto con ellos llegaron también los pastes, pero seguramente no imaginaron el furor que este deporte iba a generar más de un siglo después”, explicó.

La representante diplomática señaló que el futbol funciona como un puente entre ambas naciones y permite abordar temas como liderazgo, inclusión y movilidad social.

Del 9 al 21 de junio, el pabellón británico ofrecerá información turística y educativa para quienes deseen conocer o estudiar en el Reino Unido, además de una muestra gastronómica con algunos de los elementos más representativos de la cultura británica, como el té, las galletas y distintas variedades de cerveza.

También participarán empresas tecnológicas, editoriales especializadas en la enseñanza del inglés y diversas organizaciones culturales.

Uno de los principales atractivos será la programación artística, que incluirá conciertos de música británica, ritmos celtas y presentaciones de gaitas escocesas con adaptaciones de clásicos mexicanos.

“Queremos mostrar que el Reino Unido es mucho más que Londres. Tendremos representaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para que la gente conozca la riqueza cultural de las cuatro naciones”, destacó Vania.

La agenda contempla además actividades relacionadas con el cine, el deporte y la sustentabilidad. Entre ellas sobresale una charla sobre cine británico con los críticos Óscar Uriel y Fernanda Solórzano, así como un conversatorio dedicado al papel de las mujeres en el futbol y un taller para identificar y reducir el uso de microplásticos.

La funcionaria destacó que estos encuentros permiten que el público descubra aspectos de la cultura británica que muchas veces ya forman parte de su vida cotidiana, aunque no siempre sean reconocidos como tales.

“Muchas personas conocen a autores, músicos o películas británicas, pero no necesariamente los asocian con el Reino Unido. Lo que buscamos es que exista un reconocimiento y un cariño todavía más grande por nuestra cultura”, señaló.

Además de los visitantes mexicanos, la embajada espera recibir a aficionados extranjeros que llegarán al país con motivo de la Copa del Mundo.

“Lo más importante es que disfruten de México, de su oferta cultural, gastronómica y artística, y que vivan una experiencia positiva durante su estancia”, comentó.

Para la Embajada Británica, la campaña El futbol es nuestro idioma va más allá del torneo. Según explicó De la Mora, el proyecto busca demostrar que el deporte puede unir a personas de distintas edades, géneros y nacionalidades, al tiempo que impulsa espacios seguros para niñas y mujeres.

“El futbol es algo que nos une, sin importar el idioma, el género o la edad. También es una plataforma para generar oportunidades y trabajar hacia los futuros mundiales femeniles”, concluyó.