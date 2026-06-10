Entre la culpa, el duelo y la migración: obra de tetaro Dios le guarde su hora

La Sierra Tarahumara se convierte en el escenario de una historia atravesada por la memoria, el desarraigo y las heridas que parecen repetirse generación tras generación. Dios le guarde su hora, obra de la dramaturga chihuahuense Blanca López Arzola y ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2026, llegó al Foro La Gruta como una coproducción del Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro.

Dirigida por Juan Carrillo, la puesta en escena sigue a Juanita, una misionera que emprende un viaje por la Sierra Tarahumara guiada por el llanto de una mujer que nadie más escucha. En el camino se reencuentra con Ernesto, un joven atrapado entre el deseo de permanecer en su tierra y la necesidad de abandonarla para buscar un mejor futuro.

Inspirada en un hecho real, la obra explora temas como la migración, la violencia, la herencia familiar y el duelo a través de una narrativa onírica en la que los vivos y los muertos parecen coexistir. Lejos de una estructura lineal, la historia avanza mediante recuerdos, ciclos y emociones que regresan una y otra vez.

En entrevista, Blanca López Arzola explicó que la obra nació a partir de una nota periodística sobre un accidente carretero en el que fallecieron 14 personas que viajaban para solicitar apoyos para la siembra.

“Lo irónico es que murieron buscando la oportunidad de quedarse en su hogar”, recordó la autora.

Ese hecho se entrelazó con una imagen cotidiana: ver a su madre persignarse frente a las cruces que se encuentran al borde de las carreteras. De ahí surgió el título de la obra y el universo dramático que la sostiene.

Para López Arzola, uno de los temas centrales es la migración y la complejidad emocional que implica decidir entre quedarse o partir.

“Hay una culpa de quedarse y una culpa de irse”, señaló. “Los padres nos enseñan a arraigarnos a ellos y a la tierra, entonces dejar el lugar buscando una nueva vida genera culpa. Pero también, si no nos vamos, aparece la culpa de lo que pudo haber sido”.

La dramaturga considera que este conflicto resulta universal, aunque adquiere una dimensión particular en regiones como la Sierra Tarahumara, donde el vínculo con el territorio forma parte de la identidad de las comunidades.

Otro de los elementos distintivos de la obra es su construcción temporal. La autora explicó que la historia rompe deliberadamente con una narrativa convencional para representar la forma en que opera el duelo cuando permanece abierto.

“Se va en bucles de tiempo que se repiten. Lo que intenté mostrar es cómo se experimenta realmente el duelo cuando no se cierra, cómo continúa trayendo experiencias similares que generan el mismo dolor”, comentó.

Esa estructura también responde a la visión de la Sierra Tarahumara como un territorio donde la memoria permanece viva. Influenciada por el realismo mágico, López Arzola imaginó un espacio en el que los muertos aún tienen algo que decir y donde pasado, presente y futuro se mezclan constantemente.

Sobre la puesta en escena, la dramaturga aseguró sentirse satisfecha con el trabajo realizado por Juan Carrillo y el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro.

“Siento que Juan ha dado en el clavo con lo que yo buscaba. Ve la obra desde adentro y ha logrado plasmarla como yo la imaginaba, pero con su propio toque”, afirmó.

Finalmente, la autora compartió que espera que el público encuentre en la obra un reflejo de sus propios procesos personales.

“Me gustaría que la audiencia pensara en sus propios ciclos. Juanita escucha el viento y éste le trae llantos y recuerdos; espero que quienes vean la obra también escuchen el viento de esta historia y descubran qué les trae a ellos”.

Dios le guarde su hora se presentará hasta el 15 de julio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, con funciones los martes y miércoles a las 20:00 horas.