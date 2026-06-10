Julian Barnes, Premio Princesa de las Letras por una obra lúcida, brillante y europeísta

Premio. El escrtior inglés Julian Barnes.

Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 por una obra que reelabora con mirada europeísta la historia del arte o de la música con un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos que ha marcado la literatura contemporánea.

Al premio optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades y el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, optó por el autor de ‘El loro de Flaubert’, a quien considera “un extraordinario narrador y ensayista”, dotado de humor e ironía y que ofrece “una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano”.

Barnes pertenece a la generación de escritores británicos surgidos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta como Martin Amis, Salman Rushdie, Ian McEwan y Kazuo Ishiguro, a la que Mario Vargas Llosa definió como el grupo literario más importante tras el ‘boom’ sudamericano.

En enero de este año publicó ‘Despedidas’, una obra sobre la memoria y la vejez, que anunció que será su último libro. “Mientras lo escribía, pensé que se sentía como una última obra, y así debía ser (…) Echaré de menos escribir novelas, pero al mismo tiempo sería absurdo hacerlo si no es con plena convicción”, explicó al presentar el libro.

Ferviente opositor al Brexit, francófilo y comprometido con los derechos humanos, el novelista inglés nació en el seno de una familia de profesores de francés que poco después de su nacimiento en Leicester se trasladó a las afueras de Londres.

Y, antes de dedicarse plenamente a la literatura, trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary, además de ejercer el periodismo cultural y la crítica televisiva.

Debut en 1980

Su debut literario en 1980 con ‘Metrolandia’ le valió el Premio Somerset Maugham y lo situó en esa nueva generación de escritores británicos surgida tras la postguerra, aunque su consagración llegó con ‘El loro de Flaubert’ (1984), una obra híbrida entre novela, ensayo y biografía literaria con la que obtuvo el Premio Médicis en Francia y el E.M. Forster Award de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Consolidó su prestigio con novelas como ‘Mirando al sol’ (1986), finalista del premio Booker; ‘Una historia del mundo en diez capítulos y medio’ (1989), una reflexión irónica y fragmentaria sobre la historia de la humanidad; ‘Hablando del asunto’ (1991); ‘El puercoespín’ (1992) o ‘Inglaterra, Inglaterra’ (1998), sátira sobre la identidad británica que volvió a situarlo entre los finalistas del Booker.

En paralelo desarrolló una destacada obra ensayística y memorialística muy vinculada a la cultura francesa, el arte y la autobiografía, a la vez que exploró la ficción policial bajo el seudónimo Dan Kavanagh, un homenaje a su primera esposa, la agente literaria Pat Kavanagh, fallecida en 2008.

Barnes, que en 2025 contrajo matrimonio con la editora Rachel Cugnoni, sufre desde hace años un cáncer de sangre, una enfermedad que ha requerido quimioterapia para mantenerse estable y que, pese a ello, le ha ido debilitando gradualmente.

El autor, que está también en posesión de distinciones como la de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia en 2004 y recibió el Premio Jerusalén en 2021, se mostró “encantado” y “honrado” de recibir un galardón que conocía hace muchos años, en unas breves declaraciones enviadas a la Fundación Princesa de Asturias.

Barnes destacó especialmente el hecho de unirse a un listado de personas distinguidas con este premio porque la valía de un reconocimiento “siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente”.

El autor de ‘Inglaterra, Inglaterra’ sucede al español Eduardo Mendoza en el palmarés de un premio que ha recaído anteriormente en el japonés Haruki Murakami (2023), el francés Emmanuel Carrère (2021), la candiense Anne Carson (2020), el estadounidense Philip Roth (2012), el israelí Amos Oz (2007), el mexicano Carlos Fuentes (1994) o el peruano Mario Vargas Llosa.

Una deuda con una brillante generación

Convertido en el primer escritor inglés y el segundo británico en obtener el galardón después del que se concedió en 2001 a Doris Lessing, la autora nacida en Irán y criada en Zimbabwe, su candidatura fue propuesta por la catedrática emérita de la Universidad de Oviedo Socorro Suárez Lafuente.

Y con su reconocimiento se salda “una deuda” con toda una brillante generación de escritores británicos que han marcado una época en la literatura europea y mundial.

Así lo señaló en declaraciones a los periodistas tras hacer público el fallo el presidente del jurado, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que destacó que Barnes ocupa una posición “muy significativa” dentro de ese grupo.

Además de ser un escritor “formidable” que, a su juicio, “ha escrito de todo y bien, no hay nada que haya hecho que esté mal”.