Oferta cultural de la UNAM del 21 de junio de 2026 Andrés Tapia

Artes visuales
Sportswashing Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político
No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, de cara al Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo.
Hasta el 2 de agosto
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
tlatelolco.unam.mx
$40*
Domingo,
ENTRADA LIBRE
Música
Jazz en la UNAM
Groton Jazz Band Soul Sauce
Este combo juvenil, aunque no por ello menos virtuoso, originario de Massachusetts y que dirige el maestro Kenji Kikuchi, ofrecerá un recital que circulará por el swing, el funk, el jazz contemporáneo y la música latinoamericana. Entre las piezas que interpretarán se cuentan obras de Duke Ellington, Charles Mingus y James Brown.
Sábado 20 | 12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
musica.unam.mx
$50*
OFUNAM 90 años
Noventa años no se cumplen todos los días y por ello la Orquesta Filarmónica de la UNAM continúa con sus festejos. Y en tanto un acontecimiento de tal magnitud merecería un recinto de envergadura similar, el Palacio de Bellas Artes es el escenario elegido. En consonancia con lo anterior, una obra monumental como la Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler es ideal para festejar este aniversario.
Sábado 20 | 7 pm
Sala Principal Palacio de Bellas Artes
Av. Juárez, Centro Histórico
musica.unam.mx
$120, $200 y $250
Música de cámara
La FaM en la Chávez
Este esfuerzo conjunto entre Música UNAM y la Facultad de Música de la UNAM, tiene por finalidad ofrecer conciertos cuyos protagonistas son estudiantes notables de licenciatura, maestría y doctorado. En esta ocasión, Francisco Arista y Fernando Alec Vera ofrecerán un recital compuesto por obras de Schumann, Ginastera, Liszt y Chopin.
Domingo 21 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$50*
Danza
Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)
Giselle, las que no volvieron
Irina Marcano, dirección artística
La coreógrafa Melva Olivas concibió esta pieza a partir de la partitura del segundo acto del ballet Giselle, de Adolphe Adam, el cual es considerado un clásico del género. Olivas, empero, la adaptó para denunciar la violencia de género y los feminicidios que en México, infortunadamente, se han convertido en moneda de curso corriente. La puesta en escena de la sonorense no sólo conmueve, también supone una profunda reflexión en torno a la cada vez más apremiante necesidad de llevar a cabo un cambio en nuestra sociedad.
Viernes 19 | 8 pm, sábado 20 | 7 pm y domingo 21 | 6 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx/tcunam
$100*
Teatro
Lecturas dramatizadas y otras actividades
La mano de Dios: fútbol y teatro
Coordina: Teatro UNAM
Este programa, compuesto por lecturas dramatizadas, reflexiona en torno al fútbol como fenómeno social, político, cultural y humano, amén de imaginar una cancha donde, además del juego y los futbolistas, el teatro también irrumpe en ella. Se llevarán a cabo lecturas de El camino del insecto, de David Gaitán; Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, y El gato de Schrödinger, de Santiago Sanguinetti.
Hasta el domingo 28
Lecturas dramatizadas:Viernes 19 y 26 | 7 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
Programación completa:
teatrounam.com.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado