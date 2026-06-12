Oferta cultural de la UNAM del 21 de junio de 2026 Andrés Tapia

UNAM Groton Jazz Band Soul Sauce.

Artes visuales

Sportswashing Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político

No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, de cara al Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo.

Hasta el 2 de agosto

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

$40*

Domingo,

ENTRADA LIBRE

Música

Jazz en la UNAM

Groton Jazz Band Soul Sauce

Este combo juvenil, aunque no por ello menos virtuoso, originario de Massachusetts y que dirige el maestro Kenji Kikuchi, ofrecerá un recital que circulará por el swing, el funk, el jazz contemporáneo y la música latinoamericana. Entre las piezas que interpretarán se cuentan obras de Duke Ellington, Charles Mingus y James Brown.

Sábado 20 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

OFUNAM 90 años

Noventa años no se cumplen todos los días y por ello la Orquesta Filarmónica de la UNAM continúa con sus festejos. Y en tanto un acontecimiento de tal magnitud merecería un recinto de envergadura similar, el Palacio de Bellas Artes es el escenario elegido. En consonancia con lo anterior, una obra monumental como la Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler es ideal para festejar este aniversario.

Sábado 20 | 7 pm

Sala Principal Palacio de Bellas Artes

Av. Juárez, Centro Histórico

musica.unam.mx

$120, $200 y $250

Música de cámara

La FaM en la Chávez

Este esfuerzo conjunto entre Música UNAM y la Facultad de Música de la UNAM, tiene por finalidad ofrecer conciertos cuyos protagonistas son estudiantes notables de licenciatura, maestría y doctorado. En esta ocasión, Francisco Arista y Fernando Alec Vera ofrecerán un recital compuesto por obras de Schumann, Ginastera, Liszt y Chopin.

Domingo 21 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$50*

Danza

Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)

Giselle, las que no volvieron

Irina Marcano, dirección artística

La coreógrafa Melva Olivas concibió esta pieza a partir de la partitura del segundo acto del ballet Giselle, de Adolphe Adam, el cual es considerado un clásico del género. Olivas, empero, la adaptó para denunciar la violencia de género y los feminicidios que en México, infortunadamente, se han convertido en moneda de curso corriente. La puesta en escena de la sonorense no sólo conmueve, también supone una profunda reflexión en torno a la cada vez más apremiante necesidad de llevar a cabo un cambio en nuestra sociedad.

Viernes 19 | 8 pm, sábado 20 | 7 pm y domingo 21 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx/tcunam

$100*

Teatro

Lecturas dramatizadas y otras actividades

La mano de Dios: fútbol y teatro

Coordina: Teatro UNAM

Este programa, compuesto por lecturas dramatizadas, reflexiona en torno al fútbol como fenómeno social, político, cultural y humano, amén de imaginar una cancha donde, además del juego y los futbolistas, el teatro también irrumpe en ella. Se llevarán a cabo lecturas de El camino del insecto, de David Gaitán; Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, y El gato de Schrödinger, de Santiago Sanguinetti.

Hasta el domingo 28

Lecturas dramatizadas:Viernes 19 y 26 | 7 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

teatrounam.com.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado