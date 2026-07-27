Alice Oseman llegará a México para despedir Heartstopper, una obra que marcó un hito en la literatura LGBTQ+

La escritora e ilustradora británica Alice Oseman, creadora de Heartstopper, visitará por primera vez México para encontrarse con sus lectores en un evento que marcará el cierre internacional de la saga y celebrará el impacto que su obra ha tenido en millones de personas alrededor del mundo.

Heartstopper | Alice Oseman (VRYA | Cortesía)

La visita de Oseman también refleja el crecimiento e importancia que ha adquirido la literatura LGBTQ+ en los últimos años. Obras como Heartstopper han ampliado la representación de la diversidad en la literatura juvenil y han impulsado conversaciones sobre identidad, aceptación y salud mental, consolidándose como referentes para una generación de lectores que busca verse reflejada en las historias que consume. Gracias a ello, la saga se ha convertido en un fenómeno editorial y cultural que ha fortalecido el sentido de comunidad entre lectores LGBTQ+ y sus aliados.

La cita será el jueves 30 de julio de 2026, a las 17:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. El acceso será gratuito mediante registro, cuyos lugares se agotaron en menos de cinco minutos, reflejando el enorme entusiasmo que ha despertado la visita de la autora. La presentación será en inglés y contará con traducción simultánea al español.

Heartstopper | Alice Oseman (VRYA | Cortesía)

El encuentro reunirá a miles de seguidores en una celebración pensada para compartir, escuchar y despedir una historia que ha acompañado a toda una generación de lectores. Los organizadores también invitaron al público a participar con sus mejores outfits, intercambiar freebies y sumarse a diversas dinámicas organizadas por la comunidad.

Como parte del espíritu de solidaridad que caracteriza a Heartstopper, el evento contará con un centro de acopio para recolectar alimentos y productos no perecederos que serán donados a Manos Amigues, un comedor comunitario LGBTQ+ de la Ciudad de México que brinda apoyo a personas en situación vulnerable.

Los asistentes podrán llevar productos como arroz, frijol, pasta para sopa, sal, papel higiénico y artículos básicos de limpieza, mientras que se recomienda evitar productos líquidos o en envases de vidrio por cuestiones de seguridad.

Heartstopper | Alice Oseman (VRYA | Cortesía)

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Debido a la alta demanda, los organizadores habilitaron una lista de espera para asignar lugares que pudieran liberarse, por lo que pidieron a las personas interesadas mantenerse atentas a su correo electrónico.

Con esta visita, Alice Oseman no solo pone punto final al recorrido internacional de Heartstopper, sino que celebra el legado de una obra que trascendió el ámbito literario para convertirse en un fenómeno cultural. Su historia ha contribuido a generar mayor representación LGBTQ+, fomentar conversaciones sobre salud mental, identidad y diversidad, y construir una comunidad de lectores que encuentra en sus personajes un espacio de empatía, aceptación y esperanza.