Datos de los Centros de Datos

Datos. Un centro de datos.

La operación de Centros de Datos en el mundo es un tema importante, particularmente por el alto consumo de energía eléctrica que requieren y el uso de agua como parte de los sistemas de enfriamiento. Para comprender el impacto que esto tiene a nivel del medio ambiente y bienestar social, es necesario analizar cómo se ha dado el crecimiento de este sector y cómo se cubren sus necesidades.

México se ha consolidado como uno de los principales mercados de centros de datos de América Latina después de Brasil debido al crecimiento de la nube, la inteligencia artificial (IA), el comercio electrónico y la demanda de servicios digitales. Dentro de este contexto, el estado de Querétaro se ha convertido en el principal nodo o hub nacional y uno de los más importantes de la región. Sin embargo, este crecimiento está generando un debate creciente sobre consumo energético, disponibilidad de agua, impactos térmicos y beneficios sociales reales.

La Asociación Mexicana de Data Centers reporta que Querétaro concentra entre 72% y 79% de la capacidad instalada nacional, con entre 186 y 279 MW operativos. Actualmente operan alrededor de 20 Centros de Datos que representan inversiones del orden de 15 mil millones de dólares (cifra estimada), y se prevé una expansión de seis veces hacia el 2031.

Entre las razones que hacen de Querétaro un sitio atractivo para este sector están la cercanía a nodos estratégicos del Sistema Eléctrico Nacional, la conectividad con redes de transmisión de alta tensión, la disponibilidad histórica de capacidad energética superior a otros estados, la concentración de fibra óptica nacional, la baja probabilidad de desastres naturales (como sismos) y la ubicación hacia Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos.

Sin embargo, lo cierto es que la operación de los Centros de Datos ha mostrado que la entidad no cuenta con el soporte suficiente. Para la instalación de los centros que ya operan, el estado ha dado en comodato terrenos y ha invertido cerca de 300 millones de dólares en el fortalecimiento de la red eléctrica. Además, es necesario el uso de agua para los sistemas de enfriamiento, lo que agrava el estrés hídrico de la zona.

Actualmente no se cuenta con información puntual que muestre qué sistemas de enfriamiento se utilizan y, como consecuencia, cuánta agua se deriva para tal efecto. Las estimaciones técnicas para centros modernos sugieren consumos del orden de 0.3 a 0.6 litros por segundo por cada MW instalado. Considerando que actualmente se utilizan aproximadamente 200 MW de energía, se calcula un gasto entre 60 a 120 litros por segundo; 157 millones de litros al año. En un escenario de 1,200 MW de carga (proyectada para los próximos cinco años), se estaría hablando de la energía necesaria para una ciudad de más de un millón de habitantes y de la extracción de agua para varios sistemas municipales.

Uno de los temas menos discutidos es la contaminación térmica, ya que los servidores transforman prácticamente toda la electricidad consumida en calor. Cuando los sistemas utilizan agua se incrementa la temperatura de corrientes de descarga, se modifica el microclima local, aumenta la evaporación y puede generarse una “isla térmica industrial”. Cuando utilizan aire se expulsan grandes cantidades de aire caliente al entorno. La contaminación térmica es considerada uno de los impactos ambientales emergentes de la infraestructura digital, especialmente en regiones áridas.

Finalmente, las comunidades cercanas a desarrollos tecnológicos en Querétaro han manifestado preocupaciones relacionadas con la escasez de agua, los cortes de energía, la transparencia en los consumos reales y los beneficios económicos limitados para las comunidades locales -ya que tampoco se ha visto reflejado un beneficio real en la creación de empleos-.

Es indispensable que las autoridades informen de forma oportuna y transparente la situación que guarda la operación de los Centros de Datos y se tomen las decisiones adecuadas para su operación y para el posible crecimiento del sector en el estado, privilegiando siempre la sostenibilidad.