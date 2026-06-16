Segunda Noche de Museos Mundialista 2026: arte y futbol se unen en una gran celebración en CDMX

Segunda Noche de Museos Mundialista Foto: Secretaría de Cultura

En las calles, plazas y avenidad de CDMX se vive un ambiente de fervor por el torneo de fútbol más importante del mundo. Sin embargo, en los recintos culturales del país también se vive otra pasión: la de un México que aprovecha el escaparate internacional para mostrar su riqueza artística, su memoria y su identidad.

En ese contexto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) han convertido a los museos en protagonistas de una experiencia distinta, donde el balón y el arte comparten escenario. La denominada Segunda Noche de Museos Mundialista busca demostrar que la pasión futbolera también puede convertirse en una puerta de entrada hacia la cultura mexicana.

Segunda Noche de Museos Mundialista Foto: Secretaría de Cultura

¿Qué es la Segunda Noche de Museos Mundialista?

La iniciativa forma parte de la programación artística y cultural del denominado Mundial Social 2026, una estrategia impulsada por la Secretaría de Cultura para acercar a visitantes nacionales e internacionales a la diversidad cultural del país. La propuesta contempla horarios extendidos y una agenda de actividades gratuitas y especiales en distintos espacios de la Red de Museos del INBAL.

La programación está inspirada en el futbol, la convivencia comunitaria, la identidad nacional y las expresiones artísticas contemporáneas, convirtiendo los museos en lugares de encuentro para públicos de todas las edades.

Segunda Noche de Museos Mundialista Foto: Secretaría de Cultura

¿Cuál es la oferta cultural de la Segunda Noche de Museos?

La Segunda Noche de Museos Mundialista reúne un amplio programa con horarios extendidos y actividades gratuitas para públicos de todas las edades. La lista de actividades que incluye lo siguiente:

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ofrecerá diferentes actividades en los museos nacionales de Historia (MNH), de Antropología (MNA) y de las Intervenciones (MNI), así como en el Museo de El Carmen (MC) y la Galería de Historia, Museo del Caracol.

(INAH) ofrecerá diferentes actividades en los museos nacionales de Historia (MNH), de Antropología (MNA) y de las Intervenciones (MNI), así como en el Museo de El Carmen (MC) y la Galería de Historia, Museo del Caracol. En el Castillo de Chapultepec, sede del MNH, a las 19:00 horas, en el patio del Alcázar, se realiza el concierto “Pasión tanguera”, a cargo de los músicos Sergio Meneses, José Acevedo y Raquel Weller.

sede del MNH, a las 19:00 horas, en el patio del Alcázar, se realiza el concierto “Pasión tanguera”, a cargo de los músicos Sergio Meneses, José Acevedo y Raquel Weller. También dentro del Bosque de Chapultepec, el Museo del Caracol, se presentan los orígenes del balompié en nuestro país, por medio de un recorrido guiado, a las 19 h, por la exposición temporal “Del paste al poste. El futbol en México”.

se presentan los orígenes del balompié en nuestro país, por medio de un recorrido guiado, a las 19 h, por la exposición temporal “Del paste al poste. El futbol en México”. A su vez, el MNA proyectará los documentales En busca de un rostro . Kinich Janaab Pakal de Palenque, Monte Albán. La entrada al cielo y Tlalocan . Bajo la Ciudad de los Dioses ; la cita será en las salas Maya, Oaxaca y Teotihuacana, respectivamente, a las 18 horas.

proyectará los documentales . de Palenque, Monte Albán. . ; la cita será en las salas Maya, Oaxaca y Teotihuacana, respectivamente, a las 18 horas. Al sur de la capital, en el MNI se visitarán sus salas y principales piezas históricas, a las 18:30 horas, y entre 18:00 y 19:00 horas, se ofrecerán múltiples actividades lúdicas: memorama, lotería y futbolito, aptas para todas las edades.

se visitarán sus salas y principales piezas históricas, a las 18:30 horas, y entre 18:00 y 19:00 horas, se ofrecerán múltiples actividades lúdicas: memorama, lotería y futbolito, aptas para todas las edades. Y el MC programa la visita guiada “Tesoros del Museo de El Carmen”, a las 17:00 horas, a cargo del historiador Andrés Calderón Fernández.

Segunda Noche de Museos Mundialista Foto: Secretaría de Cultura

La Coordinación Nacional de Artes Visuales, realizará la segunda edición de las Noches de Museos Mundialistas, una iniciativa que suma actividades especiales en diversos recintos de la Red de Museos del INBAL , como parte de la programación del Mundial Social 2026, mediante propuestas artísticas, culturales y comunitarias.

realizará la segunda edición de las Noches de Museos Mundialistas, una iniciativa que suma actividades especiales en diversos recintos de la , como parte de la programación del Mundial Social 2026, mediante propuestas artísticas, culturales y comunitarias. A las 19:00 horas, el Museo del Palacio de Bellas Artes recibe al Coro Gay Ciudad de México LGBTQIAP+, que ofrecerá un concierto especial acompañado por visitas guiadas a la colección permanente “Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes”, al área de murales y a las exposiciones temporales “AztLán, túnel del tiempo” y “Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma”.

recibe al Coro Gay Ciudad de México LGBTQIAP+, que ofrecerá un concierto especial acompañado por visitas guiadas a la colección permanente “Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes”, al área de murales y a las exposiciones temporales “AztLán, túnel del tiempo” y “Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma”. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se sumará a la jornada con ¡Pic-nic y danza!, actividad programada a las 18:30 horas, que invita al público a los jardines del recinto en un ambiente de convivencia, acompañado de propuestas dancísticas y la posibilidad de recorrer uno de los espacios más emblemáticos de la vida y obra de ambos artistas.

se sumará a la jornada con ¡Pic-nic y danza!, actividad programada a las 18:30 horas, que invita al público a los jardines del recinto en un ambiente de convivencia, acompañado de propuestas dancísticas y la posibilidad de recorrer uno de los espacios más emblemáticos de la vida y obra de ambos artistas. El Museo Mural Diego Rivera celebrará una Noche de Folklore a las 18:30 horas, con la participación especial del grupo Tindu y diversas compañías de danza que interpretarán piezas del repertorio mexicano y latinoamericano, en una velada que reunirá música en vivo y expresiones coreográficas inspiradas en las tradiciones populares.

celebrará una Noche de Folklore a las 18:30 horas, con la participación especial del grupo Tindu y diversas compañías de danza que interpretarán piezas del repertorio mexicano y latinoamericano, en una velada que reunirá música en vivo y expresiones coreográficas inspiradas en las tradiciones populares. En el Ex Teresa Arte Actual, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo “Un Arte en el Ombligo”, actividad que integrará acciones sonoras e intervenciones performáticas en las que artistas, cuyas obras integran la muestra, e invitados activarán sus obras mediante recorridos, música y acciones escénicas.

a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo “Un Arte en el Ombligo”, actividad que integrará acciones sonoras e intervenciones performáticas en las que artistas, cuyas obras integran la muestra, e invitados activarán sus obras mediante recorridos, música y acciones escénicas. A las 18:00 horas, la Galería José María Velasco alberga el conversatorio Latam Is Burning , organizado por el colectivo activista House of Xtravaganza (Capítulo México), en torno a la historia de la subcultura Ballroom, el activismo de la diversidad sexual y la prevención en salud comunitaria.

alberga el conversatorio , organizado por el colectivo activista House of Xtravaganza (Capítulo México), en torno a la historia de la subcultura Ballroom, el activismo de la diversidad sexual y la prevención en salud comunitaria. El Museo de Arte Moderno presenta a las 18:30 horas la charla “El espíritu del coleccionismo: arte moderno en el México del siglo XX”, con la participación de especialistas que analizan la formación de colecciones artísticas y su impacto en la historia cultural del país.

presenta a las 18:30 horas la charla “El espíritu del coleccionismo: arte moderno en el México del siglo XX”, con la participación de especialistas que analizan la formación de colecciones artísticas y su impacto en la historia cultural del país. En la Sala de Arte Público Siqueiros , a las 18:00 horas, se desarrolla la charla “Ecologías queer: Bajo el nenúfar, evaporación, pez y transición en un estanque”, en la que la artista trans Sylvie Guzmán comparte procesos creativos vinculados con territorio, biodiversidad y diversidad sexual a partir de proyectos realizados en Yucatán.

, a las 18:00 horas, se desarrolla la charla “Ecologías queer: Bajo el nenúfar, evaporación, pez y transición en un estanque”, en la que la artista trans Sylvie Guzmán comparte procesos creativos vinculados con territorio, biodiversidad y diversidad sexual a partir de proyectos realizados en Yucatán. En el Museo Nacional de San Carlos , desde las 18:00 horas, ocurre “Épica viva”, una sesión de dibujo con modelo inspirada en la exposición “El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares”. Además, el público participa en recorridos guiados por dicha muestra y visita las exposiciones “(Des)ordenar la colección desde el género” y “Catalina Guzmán. Photo Chic”.

, desde las 18:00 horas, ocurre “Épica viva”, una sesión de dibujo con modelo inspirada en la exposición “El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares”. Además, el público participa en recorridos guiados por dicha muestra y visita las exposiciones “(Des)ordenar la colección desde el género” y “Catalina Guzmán. Photo Chic”. El Laboratorio Arte Alameda abre sus salas de 17:00 a 21:00 horas para realizar recorridos guiados por las exposiciones “Pentimento”, de Pablo Rasgado, “Estado suspendido”, de TRES (Ilana Boltvinik y Rodrigo Viñas) y “Fábulas para dormir”, de Josué Mejía.

abre sus salas de 17:00 a 21:00 horas para realizar recorridos guiados por las exposiciones “Pentimento”, de Pablo Rasgado, “Estado suspendido”, de TRES (Ilana Boltvinik y Rodrigo Viñas) y “Fábulas para dormir”, de Josué Mejía. El Museo Tamayo Arte Contemporáneo se suma a la jornada con visitas guiadas programadas a las 18:00 y 19:00 horas por las exposiciones “El gesto y lo invisible, Futuros Arcaicos”, “Ante el eclipse. Arqueologías del arte mexicano de los años ochenta”, “Con todo y mi tristeza. Fátima Rodrigo” y “Tamayo Horizontes”.

se suma a la jornada con visitas guiadas programadas a las 18:00 y 19:00 horas por las exposiciones “El gesto y lo invisible, Futuros Arcaicos”, “Ante el eclipse. Arqueologías del arte mexicano de los años ochenta”, “Con todo y mi tristeza. Fátima Rodrigo” y “Tamayo Horizontes”. La programación incluye además cine en el Museo de Arte Carrillo Gil, a las 17:00 horas con el ciclo “MACGOL: Entre el documental y la ficción. Una revisión fílmica del futbol y sus efectos”, propuesta que explora las dimensiones históricas, sociales y culturales que rodean a dicho deporte.

Segunda Noche de Museos Mundialista Foto: Secretaría de Cultura

El Mundial como una oportunidad para mostrar el rostro cultural de México

La Secretaría de Cultura ha insistido en que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para proyectar internacionalmente el patrimonio mexicano.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno federal destinó recursos para mejorar la infraestructura de museos, zonas arqueológicas y espacios culturales, con el objetivo de que las inversiones permanezcan como un legado para las futuras generaciones. Asimismo, se fortalecieron los servicios de atención al público y las condiciones de seguridad en diversos recintos culturales.

La programación completa se puede consultar en el sitio web mexicoescultura.com