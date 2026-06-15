El Conservatorio Nacional de Música cumple 160 años; plantea reforzar Educación Artística

Por más Inteligencia Artificial que haya, ningún algoritmo sustituye la vivencia de hacer vibrar un instrumento musical, señala Gladyz Zamora —

Conservatorio Nacional de Música El CNM diseña un plan de expansión hacia las regiones de la República Mexicana para democratizar el acceso a los instrumentos y formar docentes especializados en las periferias. (INBAL)

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) se encuentra en la antesala de una celebración histórica que marca 160 años de excelencia en la formación de los cuadros artísticos del país.

Gladys Zamora Pineda, directora de esta emblemática institución, expresa que el aniversario representa una oportunidad única para reflexionar sobre la construcción del futuro educativo de México a través de la música.

Con una temporada de conciertos que ya ha comenzado, el CNM busca proyectar su influencia académica y cultural como un faro que guía la sensibilidad de las nuevas generaciones de creadores nacionales.

Al conversar en exclsiva con Crónica, la funcionaria resalta que la curaduría de este festejo fue diseñada como una cartografía que une la gran tradición histórica del conservatorio con las manifestaciones artísticas que definen el presente.

Señala que este trabajo muestra la evolución de la escuela con mayor tradición musical en la nación, permite que los docentes y estudiantes exhiban sus capacidades técnicas y su compromiso estético actual.

Dice que el eje de estas celebraciones radica en honrar el pasado, pero con una mirada firme puesta en los retos y las oportunidades presentes que el entorno artístico contemporáneo ofrece a la juventud mexicana.

Que Educación Artística sea Real

uno de los temas centrales en la visión de Zamora Pineda es la necesidad urgente de integrar la educación artística de manera formal y rigurosa en el sistema de la educación pública nacional.

Para la directora del CNM, la formación musical no debe ser percibida como una materia accesoria o un pasatiempo que se relega al tiempo libre, sino como un pilar fundamental del desarrollo.

Con pasión y energía en su voz hiperactiva, sostiene que las artes deben recibir el mismo nivel de financiamiento y rigor académico que disciplinas tradicionales como las matemáticas, la lectura y la escritura en todos los niveles educativos.

“Creo que habría que repensar cómo enseñamos música en las en las escuelas de formación Media y Básica; creo que dotar a nuestros jóvenes, niñas, niños, de una formación musical les cambiaría muchas y muchas de las habilidades para el futuro”, afirma.

Música, Derecho Cotidiano

Conservatorio Nacional de Música La rectoría del conservatorio defiende la práctica musical presencial como una experiencia cognitiva insustituible por los algoritmos de Inteligencia Artificial y las plataformas de consumo rápido. (UNAM/UNAM)

Zamora Pineda afirma que la música tiene el poder de transformar las capacidades críticas de los alumnos, brindándoles herramientas que trascienden el aula y se convierten en activos valiosos para su vida.

Explica que esta propuesta pedagógica busca que la educación artística deje de ser un privilegio de ciertos sectores para ser transformada en un derecho cotidiano y accesible para todas las familias en México.

La titular del CNM explica que en este sentido, el conservatorio trabaja para replicar su modelo de excelencia en las periferias y el interior de la República, para democratizar el acceso a los instrumentos y la teoría.

Para ella el acceso al arte hoy no se limita exclusivamente a la interpretación, sino que abarca la composición, la investigación y la formación de docentes especializados en diversas regiones.

Como egresada del Conservatorio de las Rosas, de Michoacán, sabe que este intercambio con otros espacios geográficos del país es vital para romper con la centralización histórica de la cultura, para que la riqueza sonora nacional sea fortalecida desde sus múltiples identidades.

Democratización Cultural y Mujeres Creadoras

Recuerda que el CNM posee una trayectoria ligada al progresismo social, pues fue la primera institución en México en otorgar títulos profesionales a las mujeres desde finales del siglo XIX, un hito histórico.

Gladys Zamora Pineda recuerda entonces que figuras como la musicóloga Alba Herrera son referentes fundamentales que permitieron a la actual generación de mujeres creadoras ocupe espacios que antes les fueron vedados.

Asegura que actualmente el hecho de contar con una directora al frente del CNM y ver a mujeres liderar cátedras de guitarra o dirección de orquesta es testimonio de este avance.

“Hoy tenemos una cátedra muy destacada de mujeres guitarristas, algo que hasta hace unos años era difícil ver, todavía hay mucho trabajo por hacer pero la aportación del conservatorio a esa genealogía y al presente que tenemos hoy es que hay muchos referentes de mujeres que destacan en su campo musical”, señala.

Detalla que el programa de aniversario incluye eventos significativos como el concierto del 1° de julio, una iniciativa interna de la comunidad que será abierta al público general para compartir su esencia.

Añade que también es preparada una ópera colaborativa que involucra a otras coordinaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que así incentiva una integración multidisciplinaria entre el teatro y la música.

Este esfuerzo busca que el conservatorio funcione como un laboratorio vivo donde las diversas artes converjan para ofrecer experiencias culturales que haga eco en el espectador nacional.

Gladys Zamora Pineda aborda otro aspecto de la agenda conemmorativa que es un elemento innovador, la realización de un coloquio académico que reunirá a especialistas de la UNAM y del CNM para discutir el pasado y el porvenir.

Explica al reportero que en este espacio serán conversados los desafíos de la formación musical frente a la tecnología y la necesidad de evolucionar el modelo conservatoriano hacia las demandas del siglo XXI.

La funcionaria revela que la meta es mostrar la historia de la casa de estudios mientras son definidas las rutas que garantizarán su relevancia en un mundo globalizado y digitalmente interconectado de forma constante.

Experiencia Viva frente a Espejismo del Algoritmo

Respecto a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y el consumo de música rápida en plataformas digitales, advierte sobre el valor de no sacrificar nunca el pensamiento crítico.

“Me parece que el arte comparte con el deporte la cuestión de la experiencia vivida, algo irremplazable; entonces, por más IA que tú puedas tener para imaginar un partido de fútbol o basquetbol, por ejemplo, nada te quita la experiencia de tú ir a jugarlos, no hay algoritmo que sustituya esta experiencia y con la música sucede lo mismo”, expresa con emoción en su voz.

Continua la charla con un mensaje muy especial para los Padres de Familia o líderes que tengan bajo su responsabilidad a hijos o menores con visibles talentos juveniles artísticos, desde su propia expeiencia de vida.

A ellos y quienes que temen por el futuro profesional de hijos con inclinaciones artísticas, la directora del CNM recomienda acercarse a las instituciones de iniciación músical para conocer el medio.

Música, Profesión Legítima

Copa del Arte Banamex 2026 La Carcacha Futbolera, tercer lugar de Esmaltes, de Daniel Soteno Díaz, originario de Metepec, Estado de México. Una espectacular obra de arte. (Gerardo González Acosta)

Explica que el estudio del arte requiere disciplina, tiempo y rigor académico, cualidades que, bien encauzadas, permiten que la música se convierta en un medio de vida legítimo y sumamente enriquecedor.

Zamora Pineda recuerda y comparte que su propia formación en musicología fue un proceso que eventualmente convenció a su entorno familiar sobre la valía y la viabilidad de su elección vocacional en el arte.

Desde esta experiencia sabe y afirma que el aprendizaje de la música no conoce límites de edad, pues cualquier persona con inquietud puede y debe acercarse a esta práctica.

“Nadie debería dejar de aprender a cualquier edad, ya que la música ofrece beneficios emocionales y capacidades corporales que mejoran la calidad de vida de los seres humanos en todo momento”, asegura con convicción.

Añade que “incluso si no se busca una carrera profesional, aprender un instrumento puede ser una vía para el autodescubrimiento y herramienta poderosa para configurar nuevas soluciones a problemas cotidianos complejos”.

Sobre la importancia de la escucha consciente, la directora del CNM sugiere que este acto debe ser deliberado y atento para que la música cumpla su función social de estimular el pensamiento.

Luego concorda con el ejemplo de Albert Einstein, quien utilizaba el violín para desbloquear sus procesos mentales; “la música ayuda a configurar una mente más reflexiva y creativa”.

Asegura que sin importar cuál género musical sea elelegido, cada uno tiene funciones sociales distintas; lo verdaderamente relevante es la disposición del individuo para conectar con el estímulo sonoro de forma profunda.

Al cerrar la charla periodística, Gladys Zamora Pineda invita a la ciudadanía para que asista a los eventos de aniversario, que son de entrada libre y gratuita para todos.

La intención es que el Conservatorio Nacional de Música sea percibido como un espacio público abierto, donde el conocimiento y la belleza sonora fluyan sin barreras económicas para el pueblo mexicano.

Con 160 años de historia a sus espaldas, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa, para mostrar que el arte es un patrimonio vivo que pertenece a toda la sociedad.

El Conservatorio Nacional de Música cumple 160 años; plantea reforzar Educación Artística