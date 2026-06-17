“Tristessa”, una revisión a la relación histórica y cultural entre México, EU y Canadá

Teatro. Una escena de “Tristessa”, que tiene temporada en la Sala Héctor Mendoza de la CNT.

Este martes por la noche, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) estrenó la obra “Tristessa”, basada en la novela homónima de Jack Kerouac (1922-1969). Se trata de una adaptación hecha por el titular de la Coordinación Nacional de Teatro (CoNT) Luis Mario Moncada, que se presenta bajo la dirección de Iona Weissberg, en el programa Martes de poesía de la CNT.

De acuerdo con el adaptador, esta propuesta es un pretexto para pensar la relación histórica y cultural entre México, Estados Unidos y Canadá. “El proyecto nace de la necesidad de encontrar una voz que desde el norte del continente observe la realidad mexicana, como parte de un ciclo relacionado con el Mundial, al que llamamos Vecinos Distantes”, explica Luis Mario Moncada en entrevista.

Asegura que no fue fácil encontrar referentes, a pesar de la existencia de varias obras que abordan el fenómeno de la migración, entre otros casos de discriminación, “pero nos falta una mirada del norte hacia México”.

“Teníamos el referente de esta novela y nos pareció importante incorporarla como una visión que, si bien viene del pasado, tenía puntos de conexión, como el tema de crisis nacional con los estupefacientes, que es una crisis mundial y quizás más norteamericana…”, ahonda.

Uno de los aspectos vigentes que Luis Mario Moncada destaca en la obra de Kerouac es que el tema de las adicciones y tráfico de drogas es “un fenómeno que tiene muchos años” e historias como ésta ya ocurrían hace 70 años.

BEATNIKS DIGITALES

Entre los puntos que el Coordinador Nacional de Teatro considera relevantes en este montaje es la posibilidad de espejear la realidad actual de nómadas digitales extranjeros que habitan México -mayormente norteamericanos vinieron a vivir a partir de la pandemia- y que desde acá trabajan para sus respectivos países.

“Digamos que los beatniks tienen algo que ver con eso, porque ellos vinieron y se quedaron mucho tiempo en México, en los años 50, pero en realidad no trabajaban aquí: aquí escribían y mandaban a periódicos, a revistas, a editoriales norteamericanas”, señala.

Le parece que la relación de dichos escritores y personajes con México no era afín de una integración social, sino de búsqueda de experiencias parciales y por lo tanto “ahí hay una correlación que podía jugarse comparativamente”.

“Por supuesto que la novela tiene muchas capas, que a veces en una obra de teatro algunas se privilegian más que otras”.

Para el montaje entonces Luis Mario Moncada vislumbró dos caminos. Por un lado, tratar de correlacionar el México de antes y el México de ahora; por otro, poner énfasis en la palabra y fortalecer la visión poética de Kerouac, quien en paralelo a esta novela también escribió el poemario Mexico City Blues.

A lo largo del montaje de Tristessa, los personajes dejan entrever la folclorización de la mirada norteamericana y lanzan algunas ideas que oscilan entre la sátira, la ironía y la crítica directa. A la par, fusiones de mambo, danzón y música popular ambientan las escenas.

“Kerouac todo el tiempo habla de música, aunque sus referentes son más cercanos al jazz, pero me pareció una visión audaz, interesante, esta recreación musical que se hace retomando las influencias musicales de Kerouac, pero desde lo desde la música mexicana”, elabora sobre las decisiones de musicalización que acompañan todo el montaje.

“Vamos a ver cómo evoluciona, estamos en un ejercicio de interacción con el público que se va ajustando”, añade.

PARA VERNOS

Para el titular de la CoNT, este montaje es una de cuatro partes de la conversación que se completa con las otras tres obras del ciclo Vecinos Distantes.

“Es parte de una visión plural que se está dando. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Cómo los vemos nosotros a ellos? Tratar de reflexionar y ver que es una relación compleja, no es nada más la de gobierno, sino de las personas sobre todo”, invita Luis Mario Moncada.

Dentro de la línea programática “Repertorio universal”, Tristessa cuenta con la participación de integrantes del elenco estable de la CNT: David Hevia, Pedro Martínez Arredondo, Itzel Riqué y Alberto Santiago.

Por otro lado, el equipo creativo está integrado por: Anabel Altamirano, en el diseño de escenografía; Violeta Arista, en el diseño de iluminación; Libertad Mardel, en el diseño de vestuario; Héctor Cruz, en el diseño de proyección; y Yurief Nieves, en el diseño sonoro.

La asistencia de dirección está a cargo de Karenza Betancourt y la producción residente de Ximena Alfonso. Participan además los músicos en vivo Salvador Carmona —integrante del elenco estable de la CNT— y los músicos residentes de la compañía Sebastián Espinosa Carrasco y Yurief Nieves.

La obra dura una hora y se presenta todos los martes a las 20 horas en la Sala Héctor Mendoza de la CNT (Av. Francisco Sosa 159, Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México), del 16 de junio al 28 de julio de 2026. La entrada es gratuita con previo registro en el correo: publicos.cnteatro@inba.gob.mx.