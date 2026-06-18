Un ‘hacker’ roba a un museo de Viena 7.200 trozos digitales (NFT) de ‘El beso’ de Klim

Beso. En enero de 2022, en medio de un auge de las criptomonedas y los NFT, el Belvedere había puesto a la venta 10.000 tóquenes de ‘El beso’.

Un ‘hacker’ ha robado al museo Belvedere de Viena unos 7.200 “tóquenes no fungibles” (NFT) del famoso cuadro ‘El beso’ de Gustav Klimt (1862-1918), informó este jueves el diario vienés Der Standard.

En enero de 2022, en medio de un auge de las criptomonedas y los NFT, el Belvedere había puesto a la venta 10.000 tóquenes de ‘El beso’, de los que logró vender unos 2.500 a un precio medio de unos 1.850 euros (hoy 2.121 dólares) por unidad, en total, por unos 4,6 millones de euros (hoy 5,27 millones de dólares).

Pero desde entonces los trozos digitales de ‘El beso’ apenas atrajeron nuevos compradores, por lo que seguían a la venta unas 7.200 unidades.A finales de mayo pasado, un pirata informático logró extraer esos NFT de la cartera digital del museo.

El daño teórico causado, basado en el precio de venta de enero de 2022, fue de unos 13,2 millones de euros (15,1 millones de dólares).En todo caso, el museo logró deshabilitar a tiempo el lazo entre los NFT y las imágenes digitales del cuadro, mientras que la plataforma OpenSe, donde se compran y venden los NFT, también bloqueó las operaciones.

El museo se encuentra actualmente trabajando con expertos en análisis forense para esclarecer el suceso.El proyecto de innovación digital del Belvedere consistía en una copia en alta resolución de ‘El beso’ dividida en 10.000 cuadrículas únicas vinculadas a un NFT cada una.

Los NFT de ‘El beso’ fueron presentados como “únicos”, protegidos contra la copia y aptos para ser vendidos en el mercado secundario.Los tóquenes ya vendidos, en total unos 2.800, no se han visto afectados por el robo y pueden ser gestionados, transferidos o comercializados libremente.

No obstante, los NFT de ‘El beso’ valen hoy mucho menos que cuando salieron a la venta: en 2022 el más barato costaba de media unos 0,4 unidades de la criptomoneda ether (hoy 624 euros o 715 dólares) mientras que ahora el precio apenas llega a 0,059 ether, o sea, 90 euros (103 dólares).