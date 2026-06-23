El Franz Mayer celebra 40 años con regreso de World Press Photo y Archivo histórico inédito

Sin importar la distancia geográfica, a las personas les duelen las mismas cosas, y es ahí donde el museo pone su atención, señala Giovana Jaspersen —

Museo Franz Meyer World Press Photo Sin importar la distancia geográfica, a las personas les duelen las mismas cosas, y es ahí donde el museo pone su atención, señaló Giovana Jaspersen, directora general del Museo Franz Meyer. (Gerardo González Acosta)

Para celebrar los primeros 40 años del Museo Franz Mayer (MFM) y los 70 de World Press Photo (WPP), el recintó inauguró la edición 2026 del certamen mundial fotográfico que consolida este certamen como el símbolo más importante de su identidad institucional.

A estas muestras se suma El Archivo con 33 obras históricas originales provenientes de los Archivos Nacionales de Países Bajos y de los acervos de la Fundación World Press Photo.

Entre los ganadores de este año, resalte la obra del fotógrafo mexicano César Rodríguez, ganador en la categoría de proyectos a largo plazo en la región Norte y Centroamérica con "México, un clima cambiante“.

Esta obra muestra la investigación visual que documentó las consecuencias de la crisis climática en distintas regiones del país, desde la erosión de las costas de Tabasco y Veracruz hasta la escasez de agua en Monterrey y las inundaciones en el Estado de México, según relató el propio laureado.

Las exposiciones celebran conjuntamente los aniversarios de ambas instituciones y presentan una selección que captura las crisis climáticas, los conflictos y la resiliencia humana, informó Giovana Jaspersen, directora general del MFM.

Añadió que para el público mexicano visitar esta exposición se convirtió ya en un “ritual anual que permite un diálogo profundo con la realidad global”.

El Oasis del Claustro, Facilitador Emocional

Durante la presentación oficial, Jaspersen djo que el museo ofrece un equilibrio singular donde el disfrute del claustro permite procesar la crudeza de las imágenes capturadas por los fotoperiodistas.

La directora general explicó a Crónica sobre la evolución de la sensibilidad del público mexicano, afirmó que el entorno del museo funciona como un facilitador emocional.

“El claustro actúa como una suerte de oasis con vegetación y sonido de agua, lo que vuelve más digestibles las temáticas sociales y humanas expuestas en las mamparas”, respondió.

Manifestó que las audiencias mexicanas pasaron de ser receptores pasivos a participantes activos que buscan generar un diálogo de ida y vuelta, y aprovechan la democratización de los contenidos.

Giovana Jaspersen también resaltó el regreso a una organización por temas como migración discriminación y género, en lugar de regiones, lo que facilita que el espectador teja hilos comunes con su realidad.

México, entre violencia y crisis ambiental

Museo Franz Meyer World Press Photo César Rodríguez, fotógrafo mexicano ganador del prestigiado World Press Photo 2026, respondió a Crónica sobre la estructura de su trabajo. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, el fotógrafo mexicano César Rodríguez, ganador del certamen este año, respondió a Crónicasobre si su trabajo puede cambiar la percepción mundial de México centrada en la violencia.

Rodríguez afirmó que la narrativa no debe sustituirse, sino ampliarse, ya que el narcotráfico y la corrupciónestán intrínsecamente ligados a la crisis ambiental y el cambio climático en el país.

“Creo que no se debe cambiar porque lamentablemente es algo que que pasa, es una realidad el narcotráfico y todos estos problemas de violencia que tenemos, incluso algunos temas de cambio climático que he documentado están relacionados con esto”, opinó.

El autor relató casos apocalípticos donde grupos armados en Monterrey, Nuevo León, interceptaban pipas de agua durante sequías extremas para desviarlas hacia zonas bajo su control o beneficio particular.

También denunció cómo en regiones como Chihuahua o Michoacán, miembros de cárteles se apropian ilegalmente del agua para cultivos de nogales, aguacates y limones, lo que agrava la desigualdad de recursos.

Museo Franz Meyer World Press Photo Foto de César Rodríguez, para la Norwegian Red Cross, SNCA, y The New York Times, que muestra los afectados por las inundaciones en Chalco, Estado de México. (César Rodríguez )

Su proyecto premiado, "México en plena transformación“, es una investigación de cinco años que utiliza fotografía análoga y digital para documentar inundaciones, erosión marina y calor extremo.

Rodríguez explicó que muchas de las personas retratadas “viven en el futuro, pues ya han perdido sus hogares y comunidades debido a los efectos devastadores de la crisis climática actual”.

Rigor Forense y Representatividad

En su oportunidad Marta Echeverría, curadora de World Press Photo, detalló que el concurso evaluó más de 57 mil imágenes este año, resaltó que el 73 por ciento de los ganadores son autores locales de sus regiones.

Destacó los estrictos procesos de verificación forense que garantizan que ninguna imagen haya sido manipulada, preservando la integridad y veracidad de cada historia presentada en las salas.

Museo Franz Meyer World Press Photo 33 Fotografías inéditas visitan por primera vez México, provenientes del Archivo Nacional de Países Bajos, un logro anclado en la confianza entre ambas naciones. (Gerardo González Acosta)

Una de las grandes novedades es la exposición "El Archivo“, una selección de 33 fotografías históricas del mismo número de años que por primera vez salen de los Países Bajos para ser exhibidas en México.

Esta retrospectiva incluye la segunda foto ganadora en la historia del certamen, de 1956, que muestra un emotivo reencuentro familiar en Alemania tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

El archivo también resguarda imágenes simbólicas de la guerra de Vietnam y la famosa fotografía de Charlie Cole sobre las manifestaciones en la Plaza de Tiananmen, que continúa censurada en China.

Países Bajos, el Futuro del Archivo Digital

Museo Franz Meyer World Press Photo El Archivo expone magníficas fotografías provenientes del Archivo Nacional de Países Bajos, un recuerdo de que nos duelen los mismos problemas sin importar la nacionalidad. (Gerardo González Acosta)

Marta Echeverría explicó que México recibió el privilegio de esta muestra histórica debido a la confianza y la sólida colaboración de tres décadas que mantiene el Museo Franz Mayer con la fundación WPP.

“Para que los archivos nacionales de Países Bajos nos presten las fotos, necesitamos planear esto con un año de anticipación, muchas de nuestras exposiciones que viajan alrededor del mundo suelen ser un poco más rápidas y no siempre tenemos estas alianzas tan fuertes en otros partes del mundo”, explicó.

Externó su creencia por lo que ha visto en 30 años de estar en el país, es que el público de México “conoce muy bien nuestra historia y van apreciar mucho el recibir estas fotos”.

Reveló que aproximadamente dentro de un año publicarán una nueva plataforma en Research Space, que “será un archivo digital público, de libre acceso para todo el mundo, para que sea verdaderamente un recurso educativo, que la gente tenga acceso a información, imágenes y también nosotros lo podamos usar para investigar más”.

Echeverría reveló algo que expresa el profesionalismo de la fundación WPP por sobre las tendencias o ideologías.

Explicó que llevan intentando ya durante ”muchos años” que haya más participación de mujeres en el concurso, pero el porcentaje no alcanza a subir.

“Seguimos en los 20 alrededor de 19 a 21 por ciento cada año, es muy difícil ampliar la selección de ganadores, sobre todo cuando el concurso es anónimo; también es una prioridad que gane la calidad del trabajo y de la investigación, no necesariamente el perfil”, reveló.

Posterior a la presentación Marta Echeverría mostró sus virtudes como curadora y guió a un grupo de periodistas por las salas de la muestra.

Explicó que en la sección contemporánea, la muestra presenta historias cómo las mujeres mayas en Guatemala, lograron justicia tras décadas de impunidad por violencia sexual durante el genocidio.

Museo Franz Meyer World Press Photo Emma, el robot social, foto de Paula Hornickel. Waltraud conversa con Emma, un robot social capaz de reconocer rostros y recordar conversaciones anteriores. Aunque al principio se mostró escéptica, con el tiempo Waltraud asegura haber desarrollado un vínculo con Emma. Una imagen que retrata la profunda soledad de los ancianos en los países desarrollados; la imagen fue lograda en Albershausen, Alemania, el 3 de julio de 2025. (Gerardo González Acosta)

También expuso el contraste entre la soledad de los adultos mayores en países desarrollados como Alemania, al grado de tener que usar robots de compañía para los ancianos en asilos, frente a la calidez de las comunidades que enfrentan pobreza extrema en regiones de Brasil.

La curadora indicó que el fotoperiodismo actual también aborda dilemas éticos modernos, como el uso de drones modificados en los conflictos de Ucrania y Rusia, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de la Inteligencia Artificial.

Agosto, Mes de la Fotografía

Johan Trujillo, directora de Comunidad del MFM, anunció un nutrido programa público que incluye talleres de edición documental y revisiones de portafolio lideradas por expertos de National Geographic Society.

Resaltó que agosto será el "mes de la fotografía" en el museo, para fortalecer el vínculo con los profesionales de la lente y los jóvenes interesados en la narrativa documental.

Giovana Jaspersen cerró el mensaje inaugural recordando que, sin importar la distancia geográfica, a las personas les duelen las mismas cosas, y “es ahí donde el museo pone su atención”.

El Museo Franz Mayer, con un 95 por ciento de audiencia local, reafirmó su compromiso de ser un espacio de retorno y fidelidad ciudadana mediante exposiciones que funcionan como radiografías del mundo.

Museo Franz Meyer World Press Photo Foto de la seria ganadora de César Rodríguez, para la Norwegian Red Cross, SNCA, y The New York Times; ciudadanos de Monterrey sin agua potable, el 21 de junio de 2022. (César Rodríguez)

La exhibición World Press Photo 2026 estará abierta durante el verano, ofrece al público una oportunidad única para confrontar las realidades más urgentes del planeta en un entorno de diálogo seguro.

Con 144 fotografías y 42 proyectos premiados, la muestra documenta la tragedia, y también la capacidad humana de reconstrucción y búsqueda de justicia en tiempos de crisis global.

El Franz Mayer celebra 40 años con regreso de World Press Photo y Archivo histórico inédito