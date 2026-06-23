La Feria Internacional del Libro “Pensamiento Crítico” llega a su 2a edición fortalecida y con mayor participación editorial

Libros. Una vista de una edición de la La Feria Internacional del Libro “Pensamiento Crítico”.

La Feria Internacional del Libro “Pensamiento Crítico” (FILPEC) llega robustecida a su segunda edición: con más de medio centenar de sellos hispanoamericanos participantes, esta iniciativa impulsada por 17, Instituto de Estudios Críticos y el Colegio de San Ildefonso de la UNAM, tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en la capital mexicana.

La actividad editorial de la feria se extiende en un foro de reflexión: el XLI Coloquio Internacional “Modelo para ensamblar. Responder al siglo XXI” de 17, Instituto de Estudios Críticos, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en el Museo de Arte Popular (Revillagigedo 11, Centro Histórico, Ciudad de México), con transmisiones en línea de sus mesas y presentaciones editoriales.

Se trata de la única feria librera en Hispanoamérica en su tipo: está dedicada específicamente a la producción editorial vinculada con el pensamiento crítico que, en las últimas décadas, ha dejado de ser un ámbito restringido a ciertas disciplinas universitarias para convertirse en un espacio de convergencia entre investigación, creación artística, intervención social y reflexión pública.

Los visitantes encontrarán publicaciones impresas y digitales dedicadas a campos diversos como filosofía, teoría crítica, psicoanálisis, literatura, historia, género y sexualidades, discapacidad, salud y medicinas, comunicación, cultura digital, geopolítica, estudios globales, construcción de paz, diseño, educación y medio ambiente.

Entre las actividades editoriales más relevantes figuran la presentación de la colección Miramar, impulsada por el fotógrafo Pedro Meyer; la primera presentación en México de Poesía reunida (1984-2022) del poeta e investigador ecuatoriano Eduardo Kingman Garcés; la presentación de Testigo anticipado, de Bernardo González-Aréchiga; la discusión de 1968: la historia abierta, de Eugenia Allier Montaño, Ilán Semo y Matari Pierre Manigat, y la presentación de El vuelo de las luciérnagas. Pensar la resistencia frente a la violencia del poder de la recientemente fallecida Rossana Reguillo y Alina Peña, a quien acompañarán Néstor García Canclini y Jacobo Dayán.

Destacan, igualmente, los conversatorios con autores como Susana Bercovich, Carlos Pereda, Philippe Ollé-Laprune, Elena Bravo Ceniceros, Raúl Quesada o el escritor Mario Bellatin, quien partirá de su proyecto literario La Matanza para reflexionar acerca de la putrefacción y la remembranza.