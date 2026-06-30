LABoral y el CASA abren convocatoria de residencias de investigación artística entre Asturias y Oaxaca

Convocatoria. La iniciativa propone un periodo de exploración, escucha y reflexión vinculado al territorio, las comunidades y las instituciones que la acogen.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), con el apoyo del Centro Cultural de España en México (CCEMx), invitan a artistas de España y México a participar en la convocatoria de residencia de investigación e intercambio artístico entre Asturias y Oaxaca.

La iniciativa propone un periodo de exploración, escucha y reflexión vinculado al territorio, las comunidades y las instituciones que la acogen. Está dirigida a artistas que han formado parte de la Convocatoria de Residencias Artísticas (CRA) de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial en cualquiera de sus ediciones, así como a creadoras y creadores vinculados a los procesos de formación y participación artística comunitaria impulsados por el Centro de las Artes de San Agustín.

Sin mandato de resultado, el programa defiende el derecho a la investigación artística. Por ello, no existirá obligación de producir una obra ni de presentar un resultado formal final. El foco se sitúa en el proceso de investigación y en el tiempo dedicado a pensar, observar, conversar y problematizar. Al concluir la estancia, las personas seleccionadas realizarán una presentación pública concebida como un ejercicio de mediación y traducción, en el que compartirán preguntas abiertas, desplazamientos conceptuales y aprendizajes surgidos durante el proceso.

Las propuestas deberán inscribirse en alguna de las siguientes líneas de investigación: las formas en que circulan los afectos, los imaginarios y la violencia simbólica, especialmente en los entornos digitales; las perspectivas feministas, de género y diversidad; las prácticas vinculadas a comunidades LGBTIQ+ y disidencias sexuales y de género; los derechos humanos, la memoria histórica y los procesos de reparación simbólica; la emergencia climática, la sostenibilidad y la relación entre cultura y territorio; las migraciones y los vínculos históricos y afectivos entre Asturias y Oaxaca; las prácticas artísticas y culturales de carácter comunitario, contextual o colaborativo; o la investigación crítica en la intersección entre arte, tecnología y sociedad.

La persona seleccionada de Asturias realizará una estancia presencial en el Centro de las Artes de San Agustín (CASA), en Oaxaca, México. Por su parte, la persona seleccionada de Oaxaca desarrollará su residencia en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Asturias, España. Ambas contarán con acompañamiento profesional y contextual por parte de las instituciones anfitrionas, así como con apoyo para el desarrollo de sus procesos de investigación.

El plazo de recepción de propuestas permanecerá abierto hasta el 5 de julio de 2026 y los resultados se darán a conocer el 20 de julio.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en:https://ccemx.aecid.es/documents/d/cc-mexico/bases-convocatoria-asturias-oaxaca-ccemx_04062026