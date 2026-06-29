El Colegio Nacional, invitado de honor en la 34 edición de la FIL de Monterrey

Presentación. El Colegio Nacional ofrecerá su oferta editorial en la FIL de Monterrey, además de una serie de presentaciones de libros. (Colnal)

Crecerá la 34° edición de la Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey, a realizarse del 10 al 18 de octubre, con El Colegio Nacional como invitado de honor.

De acuerdo con Henoc de Santiago, director de FIL MTY, el evento continúa “ampliando espacios, programación y experiencias que ofrece a públicos” y este año contarán con un 12% más de su superficie.

“Gracias a la demanda que tenemos de los nuevos expositores se nos ha permitido vender más estaciones, una comercialización que se lleva a cabo por parte del recinto ferial”, detalló Henoc de Santiago.

En una conferencia previa al anuncio oficial de programación de la FIL MTY, el director señaló que había “una parte de una sala que no estábamos ocupando” y ahora la Feria ocupará prácticamente todos los espacios del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), sin contar bodega.

“Estamos teniendo una superficie de más de +21, 000 m², esto nos convierte ya en la segunda Feria en cuanto a extensión de espacio y también en cuanto a público que atendemos, el año pasado cerramos casi con 360 000 visitantes, en un recinto cerrado”, aseguró.

Si bien en el mes de agosto será cuando se ofrecerán detalles sobre expositores y programa general de la FIL MTY, Henoc de Santiago adelantó que hay cerca de 800 invitados y 600 actividades contempladas.

“Tenemos autores de primer nivel y creo que este es uno de los mejores programas que ha tenido, si no es EL MEJOR programa que ha tenido la feria, con gente de más de 15 países”, indicó.

“Es una de nuestras grandes apuestas: aumentar la diversidad de expositores, atender a todos los públicos, tener un gran énfasis en niños y jóvenes, un programa cada vez más amplio”, añadió.

Entre las actividades subrayó que por primera vez se hará un Encuentro de Filosofía.

Será “un espacio que reunirá a destacadas voces del pensamiento para dialogar sobre algunos de los desafíos más relevantes de nuestro tiempo, una nueva oportunidad para acercar la reflexión filosófica a públicos cada vez más amplios”.

Al respecto, Rafael García, coordinador de contenidos y creador de este nuevo espacio, comentó que se titulará “Sentir y pensar nuestro tiempo” para abordar la relación del pensamiento con el cuerpo y las emociones. Participarán Darío Sztajnszrajber, Valeria Campos, Laura Quintana y Hugo Mujica.

“Son los cuatro que van a estar, pero a lo largo de la de la feria del libro vamos a tener varias pensadores y pensadoras latinoamericanas que van a hacer presentaciones editoriales y tendrán diálogos sobre esa línea que nos interesa explorar de la relación de las emociones con el pensamiento y cómo las emociones nos ayudan a construir el pensamiento”, detalló Rafael García.

INVITADO DE HONOR

Durante un breve anuncio en el auditorio del Colnal, el miembro del consejo y presidente en turno de la institución Claudio Lomnitz indicó que desde hace años participan en la FIL de Monterrey, “pero ahora nos han hecho el honor de darnos un lugar muy especial en el evento”.

Respecto de la actividad editorial del Colnal, informó que el año pasado se publicaron 18 novedades literarias y reeditaron 25 títulos que ya estaban agotados, tanto de miembros de antiguos (en su mayoría) como de miembros actuales.

“El esfuerzo editorial del Colegio Nacional se ha modernizado y estamos comprometidos con los formatos de libros electrónicos y de descarga y es esta labor editorial me parece, la que está siendo reconocida y adoptada, abrazada ahora por la Feria Internacional del Libro de Monterrey”, expresó .

Por su parte, el editor y director de publicaciones del Colnal, Alejandro Cruz Atienza, destacó que contarán con un área de exhibición muy amplia.

“Son 200 m² exhibición de libros, entonces vamos a llevar por primera vez a Monterrey todo el catálogo, todo el fondo editorial: 800 títulos multidisciplinarios. Además, haremos un esfuerzo y una parte del stand está reservado -un porcentaje menor- a obra de los colegiados, publicados por otros sellos”.

Cristina Rivera Garza, Gabriela Ortiz, Juan Villoro, Enrique Krause, Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján, Javier Garcíadiego, Felipe Leal, Christopher Domínguez Michael y José Ramón Cossío, son los científicos sociales, artistas y escritores que asistirán en nombre de la institución y cada día de la FIL MTY estarán a cargo de alguna actividad.

Entre las novedades, el director de publicaciones señaló que presentarán la serie de Conversaciones de Felipe Leal, así como el lanzamiento del discurso de ingreso de Alejandro González Iñárritu.

También llevarán la estrategia de difusión de la icónica colección de “Libros de Canasta”, que consiste en vender los libros como si fueran tacos de canasta, a 50 pesos cada ejemplar. Para ello llevarán 3 bicicletas de las 5 con las que Colnal cuenta para éste propósito.

“Cerramos con la presentación de José Ramón Cossío, una obra que va a salir del horno. Me van a entregar el manuscrito, la última parte, en agosto, ahí se va a la imprenta y vamos a Monterrey. Es su reflexión de lo que ha sido la nueva Corte Mexicana, el nuevo poder judicial de este país y su análisis, hecho mes con mes, reunido con una introducción, epílogo y una reflexión muy profunda”, destacó.

Todas las actividades de la 34° FIL MTY serán gratuitas. Para más información manténte al pendiente de su página web y redes sociales https://www.feriadellibromonterrey.mx/ y @ferialibromty