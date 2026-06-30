Llega a Coyoacán la música y el arte de Huajuapan de León en el marco de la Copa del Mundo 2026

Coyoacán Una vista del centro de Coyoacán.

Como parte del programa cultural “Coyoacán es la Sede”, la Alcaldía de Coyoacán invita a locales y visitantes a sumergirse en las riquezas tradicionales de Huajuapan de León, Oaxaca, durante este fin de semana.

A través de una robusta agenda que fusiona gastronomía, artesanías tradicionales, conciertos de piano y música filarmónica, la demarcación consolida su posición como el epicentro cultural del verano. Las actividades se desarrollarán del viernes 3 al domingo 5 de julio en recintos emblemáticos del centro histórico de la alcaldía.

Este encuentro artístico busca estrechar los lazos de colaboración con las regiones culturales más ricas del país, ofreciendo espacios públicos de acceso completamente gratuito para el disfrute de las familias.

AGENDA DE EVENTOS DE FIN DE SEMANA

Muestra Artesanal y Gastronómica de Huajuapan de León Un espacio dedicado a explorar los platillos más emblemáticos, textiles y creaciones manuales de la región de la Mixteca oaxaqueña.

Fecha: Del viernes 3 de julio al domingo 5 de julio de 2026

Horario: 12:00 a 18:00 hrs.

Sede: Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles (Francisco Sosa #202, Barrio Santa Catarina)

Costo: Entrada libre

Concierto de Voz y Piano: “Oaxaca vives en mí”. Una gala musical íntima interpretada por el talento de Alexia Sánchez, Sofía Vizcaya y Omar López, quienes evocarán la esencia del panorama sonoro oaxaqueño.

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026 Horario: 12:00 hrs. Sede: Pórtico del Palacio de Cortés (Jardín Hidalgo s/n, Centro de Coyoacán)

Costo: Entrada libre

Música de la Guelaguetza — Banda Filarmónica Municipal “José López Alavez”. La majestuosidad de la máxima fiesta oaxaqueña llega a Coyoacán a través de las maderas y metales de esta destacada agrupación tradicional.

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Horario: 12:00 hrs.

Sede: Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles (Francisco Sosa #202, Barrio Santa Catarina)

Costo: Entrada libre

Concierto: “México a través de la música” — Banda Filarmónica Municipal “José López

Alavez"

Un viaje sonoro por la identidad de nuestra nación ejecutado en el corazón neurálgico de la demarcación.

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Horario: 17:00 hrs.

Sede: Pórtico del Palacio de Cortés (Jardín Hidalgo s/n, Centro de Coyoacán)

Costo: Entrada libre