Ashes77 presenta “Dímelo en la calle”, una exposición que reivindica la vida cotidiana en la Ciudad de México

Ashes77 presenta "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas Foto: Ashes77

Lejos de los retratos de héroes, personajes históricos o celebridades, la nueva exposición “Dímelo en la calle”, del artista Ashes77, propone una mirada distinta sobre aquello que ocurre todos los días frente a nuestros ojos, pero que rara vez observamos con detenimiento. En el Espacio Cultural Bellas Hartas, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, la pintura abandona el aislamiento tradicional de las galerías para dialogar directamente con la calle y con quienes la recorren.

La muestra reúne 41 pinturas realizadas entre 2023 y 2026, inspiradas en escenas cotidianas captadas en calles de la Ciudad de México y del estado de Guerrero. Personas que esperan el transporte, conversan, trabajan, caminan o simplemente ocupan el espacio público se convierten en los protagonistas de una exposición que busca recordar que la vida ordinaria también merece ser contemplada con profundidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre de 2026.

La pintura de regreso a la calle

Desde hace décadas, buena parte del arte contemporáneo ha sido percibido como una conversación reservada para especialistas, coleccionistas o conocedores del mundo artístico. “Dímelo en la calle” cuestiona esa idea y propone una visión completamente distinta: la pintura como parte de la vida pública.

En lugar de exigir que el espectador ingrese al museo para comprender una obra, la exposición hace exactamente lo contrario. Las piezas se exhiben en los grandes ventanales del Espacio Cultural Bellas Hartas, permitiendo que cualquier peatón pueda encontrarse con ellas mientras transita por República de Cuba, una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico capitalino.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

La intención no es impresionar con imágenes espectaculares ni recurrir a discursos grandilocuentes. La apuesta consiste en dirigir nuevamente la atención hacia aquello que solemos pasar por alto: las personas comunes que construyen la ciudad día tras día.

Las personas comunes son las protagonistas

Quienes aparecen en las pinturas no representan acontecimientos extraordinarios ni simbolizan conflictos sociales específicos. Son vendedores, trabajadores, familias, peatones o vecinos captados en momentos aparentemente sencillos, pero cargados de humanidad.

La exposición plantea que estas personas poseen una dignidad que no necesita ser explicada ni justificada. Basta observarlas.

Ese cambio de perspectiva constituye uno de los ejes centrales del proyecto artístico: reconocer que la belleza también existe en la rutina y que la vida cotidiana merece ser retratada con la misma importancia que durante siglos recibieron reyes, nobles o figuras heroicas en la historia de la pintura.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

Más allá del aspecto estético, “Dímelo en la calle” plantea una reflexión sobre la manera en que convivimos dentro de las ciudades.

Las obras invitan al público a reducir el ritmo acelerado de la vida urbana y detenerse unos segundos para observar con mayor atención a quienes comparten el espacio público.

De acuerdo con el planteamiento curatorial, la pintura todavía posee la capacidad de enseñarnos a mirar mejor. Y una sociedad que observa con mayor atención también puede desarrollar relaciones más respetuosas entre sus habitantes.

Por ello, la exposición no pretende iniciar una revolución artística, sino recuperar una forma de contemplar el mundo que, poco a poco, parece haberse perdido entre la velocidad cotidiana y la saturación de imágenes digitales.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

Google Street View inspira una reflexión sobre la invisibilidad

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta de Ashes77 radica en el origen de muchas de las imágenes que sirvieron como punto de partida para las pinturas.

El artista trabaja a partir de escenas obtenidas mediante Google Street View, una tecnología que por razones de privacidad difumina automáticamente los rostros de las personas que aparecen en la vía pública.

Frente a esa mirada algorítmica, que convierte a los individuos en simples elementos del paisaje urbano, Ashes77 propone un gesto contrario: utilizar la pintura para devolverles presencia, identidad y relevancia.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

Lejos de reproducir fielmente las imágenes digitales, el artista construye composiciones que oscilan entre lo figurativo y lo abstracto, privilegiando la materia pictórica, la luz, las sombras y el color como herramientas para recuperar la dimensión humana de quienes habitan la ciudad.

La inauguración de “Dímelo en la calle” coincide deliberadamente con las actividades del Mes del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

Este contexto amplía el alcance conceptual de la muestra, ya que la visibilidad en el espacio público ha sido históricamente una de las principales reivindicaciones de las comunidades de la diversidad sexual.

Desde esta perspectiva, las pinturas no sólo hablan sobre la observación cotidiana, sino también sobre el derecho de todas las personas a existir, ocupar la calle y ser vistas sin ocultamientos ni exclusiones.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

Según el texto curatorial firmado por Antonio Martínez Velázquez, las obras establecen un paralelismo entre las manifestaciones del Orgullo y la presencia cotidiana de quienes sostienen la vida urbana, recordando que hacerse visible continúa siendo, para muchas personas, un acto profundamente político.

Ashes77: tres décadas de pintura entre México e Italia

Detrás del proyecto se encuentra James Tomon, conocido artísticamente como Ashes77.

Nacido en Pensilvania, Estados Unidos, en 1969, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh antes de iniciar su formación artística en talleres cercanos a Florencia, Italia.

Posteriormente estableció su residencia en México, donde continuó desarrollando su carrera durante casi tres décadas. En 2017 obtuvo la nacionalidad mexicana y desde entonces su obra ha sido presentada en diversas exposiciones tanto en México como en Italia.

Pintura de la exposición "Dímelo en la calle" en Bellas Hartas de Ashes77 Foto: Ashes77

Bellas Hartas: un espacio para la diversidad y el arte contemporáneo

La exposición tiene como sede el Espacio Cultural Bellas Hartas, un proyecto ubicado en República de Cuba 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El recinto se define como un espacio dedicado a la promoción de expresiones artísticas contemporáneas vinculadas con las disidencias LGBTTTIQ+, buscando convertirse en un lugar seguro para la reflexión, el diálogo y la construcción de nuevas narrativas culturales.

Su propuesta combina arte, diversidad, memoria y justicia social, impulsando proyectos que cuestionan las formas tradicionales de representación y amplían las posibilidades del arte como herramienta de transformación cultural.

Fechas y horarios de la exposición

“Dímelo en la calle” permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre de 2026 en el Espacio Cultural Bellas Hartas, ubicado en República de Cuba 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las salas interiores reciben visitantes de miércoles a sábado de 12:00 a 20:00 horas y los domingos de 12:00 a 17:00 horas. Las vitrinas exteriores, donde también puede apreciarse buena parte de la muestra desde la calle, permanecen visibles de miércoles a sábado hasta las 23:00 horas, permitiendo que la exposición dialogue continuamente con el entorno urbano.

“Dímelo en la calle” no busca ofrecer respuestas definitivas ni sorprender con efectos espectaculares. Su mayor apuesta consiste en recordar que las personas que caminan diariamente por nuestras calles también merecen ser contempladas con la misma atención que cualquier gran personaje de la historia del arte.

La exposición convierte la pintura en una herramienta para recuperar la empatía, reconocer la dignidad de lo cotidiano y replantear la forma en que miramos la ciudad. En ese gesto aparentemente sencillo reside la fuerza de una muestra que invita a descubrir que, muchas veces, las historias más extraordinarias se encuentran justo frente a nosotros.