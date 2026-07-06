Grupo Editorial Ático llega a México con ochoselos editoriales

Libros. La llegada de Grupo Ático a México responde al interés de fortalecer la presencia de la editorial en Latinoamérica y al público mexicano.

Grupo Ático es una em`resa editorial independiente nacida en Barcelona en el año 2010. A lo largo de los años, ha construido un catálogo muy diverso y especializado para distintos tipos de lectores.

La llegada de Grupo Ático a México responde al interés de fortalecer la presencia de la editorial en Latinoamérica y al público mexicano, quien ha demostrado una gran afición por los títulos de nuestros diversos sellos. México es uno de los mercados lectores más importantes de habla hispana y cuenta con una de las comunidades digitales más activas, como TikTok, Instagram y clubes de lectura que impulsan el interés por la lectura.

Queremos construir una comunidad lectora sólida y cercana. Nuestro objetivo no es solamente publicar libros, sino generar experiencias alrededor de ellos: eventos, conversaciones en redes, colaboraciones con influencers, clubes de lectura y encuentros con lectores.

Colección Literatura contemporánea.

En Grupo Ático estamos desarrollando una colección editorial enfocada en la literatura contemporánea. Como parte de este proyecto, iniciaremos con la publicación de Amphytrion, una de las obras más representativas de Ignacio Padilla, en el marco del décimo aniversario luctuoso del autor.

Con este lanzamiento, buscamos no sólo rendir homenaje al legado literario de Ignacio Padilla, sino también acercar nuevamente su obra a nuevas generaciones de lectores.

Sellos de Grupo Ático.

Ático de los libros: Es un sello enfocado en narrativa contemporánea, thriller, novela histórica, ensayo y ficción literaria. Su apuesta son las historias potentes, autores internacionales y ediciones muy cuidadas.

Chic Editorial: Es una editorial que entiende muy bien las tendencias actuales de lectura juvenil. Su catálogo se especializa en romance contemporáneo, novelas que suelen generar comunidades muy apasionadas alrededor de sus historias y personajes.

Lira: Se enfoca en historias profundamente humanas. Su catálogo incluye narrativa contemporánea e historias diseñadas para reconfortar, que conectan con lectores en busca de relatos inspiradores y esperanzadores.

Oz Editorial: Es una editorial especializada en fantasía, ciencia ficción, juvenil y romantasy. pensado para lectores que disfrutan de mundos inmersivos, magia, aventuras épicas y universos fantásticos.

Principal de los Libros: El sello apuesta por libros que invitan a reflexionar, aprender y descubrir nuevas perspectivas sobre temas culturales y sociales. Se enfoca en no ficción, historia, cultura, música y periodismo narrativo.

Kitsune Books: Se enfoca en títulos que abarcan temas para todos los gustos, desde libros de moda, cocina, diseño y creatividad hasta manuales de bienestar y estilo de vida, basados en la cultura japonesa.

Kitsune Manga: Este sello se centra en la cultura japonesa que busca ofrecer historias visualmente atractivas y conectar con lectores apasionados por el manga, el anime y las propuestas editoriales asiáticas. Es una apuesta por formatos y narrativas que cada vez tienen más presencia en el mercado latinoamericano.

Wonderbooks: Es el sello juvenil del grupo. Su catálogo incluye fantasía ligera, aventuras y primeras lecturas, buscando acercar a los jóvenes al hábito lector mediante historias entretenidas y visualmente atractivas.

Off campus – Kiss me – Elle Kennedy

La saga Off Campus se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes del romance Young adults en los últimos años.

Con personajes icónicos, romances intensos y una fuerte conexión emocional con los lectores, la serie ha construido una comunidad internacional extremadamente apasionada.

Además, la reciente adaptación de Prime Video de Kiss Me ha impulsado todavía más el interés por los libros y acercado la historia a nuevos públicos.

Para Wonderbooks, Off Campus representa perfectamente el tipo de historias que conectan con las tendencias actuales de lectura: romances adictivos, personajes memorables y fandoms muy activos en redes sociales.

Uno de los nombres más importantes dentro del romance contemporáneo y el sport romance es el de Elle Kennedy, autora que ha conquistado a millones de lectores alrededor del mundo.

Próximamente, los lectores podrán encontrar más títulos de la autora y continuar explorando el universo de Off Campus, una saga que se ha convertido en un referente dentro del sport romance contemporáneo, así como la saga Love Me y Campus diaries.