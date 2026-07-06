Nahum B. Zenil llega al Chopo: la exposición que recorre seis décadas de arte, identidad y disidencia

Nahum B. Zenil, Depresión, 1994. Óleo sobre madera, 49.5 x 70 cm Colección MARCO, Monterrey (Cultura UNAM)

La historia, el cuerpo y la identidad se encuentran en una de las exposiciones más representativas del año en la Ciudad de México. El Museo Universitario del Chopo abrió sus puertas a “Nahum B. Zenil. El límpido espejo de mis ojos (1968-2025)”, una retrospectiva que reúne más de seis décadas del trabajo del artista veracruzano y muestra la evolución de una obra que marcó un antes y un después en el arte contemporáneo mexicano.

La exposición, organizada por Cultura UNAM, invita al público a recorrer la trayectoria de Nahum B. Zenil, cuya producción artística ha girado alrededor del autorretrato como una herramienta para cuestionar la identidad, la memoria y las normas sociales, al tiempo que dialoga con temas como el deseo, el poder, la espiritualidad y la construcción de la identidad nacional.

Un recorrido por seis décadas

La muestra abarca obras realizadas entre 1968 y 2025 y permite conocer la evolución artística de Zenil desde sus primeras piezas hasta sus trabajos más recientes.

Desde principios de la década de los setenta, el artista convirtió el autorretrato en el eje de su producción. A través de esta estrategia revisó su historia familiar y construyó una memoria colectiva que conecta experiencias personales con temas sociales y culturales.

Fechas, horarios y costos

“Nahum B. Zenil. El límpido espejo de mis ojos (1968-2025)” permanecerá abierta del 31 de enero al 30 de agosto de 2026 en la Sala Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El museo abre de miércoles a domingo, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

El costo de entrada es de 40 pesos para el público general y 20 pesos para universitarios. Además, existe un 50 por ciento de descuento para estudiantes, docentes, comunidad UNAM, personas afiliadas al INAPAM, así como jubilados del ISSSTE e IMSS, sujeto a disponibilidad. La programación puede modificarse sin previo aviso

¿Quien es Nahum B. Zenil?

Más allá de su trabajo plástico, Nahum B. Zenil también es reconocido por su participación en los movimientos de liberación homosexual en México.

Su activismo ha estado estrechamente ligado a su producción artística. Fue uno de los impulsores de la Jornada de Cultura Gay realizada en el Museo Universitario del Chopo en 1986, encuentro que un año después adoptó el nombre de Semana Cultural Lésbica-Gay y que se convirtió en un referente para la visibilización de la diversidad sexual en el país.

La exposición también pone en perspectiva ese legado como un creador que utilizó el arte para abrir espacios de discusión, desafiar prejuicios y construir nuevas formas de representación e identidad.