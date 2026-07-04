Ver es sobrevivir

Argenetic Andar es Ver y Blip en lo alto de chimenea, 1968; velas de botes intervenidas por Buren, 1975. Esculturas de Luna en la calle y en la expo. Torres: monumento con cabeza de caricatura y su bronce; letra “E” de graffiti como base de escultura y calcetines como pincelada. Monumento a las Ratas, a los 49 niños muertos Guardería ABC y al Gran Taco, 1993, de Escobedo. (Fotos Eduardo Egea e Internet)

Claudia Luna (CDMX, 1988) y Benjamín Torres (CDMX, 1969), son revisados por Christian Barragán. Luna explora la confluencia formal entre escultura y objeto, rompiendo el límite virtual entre arte, geometría y mobiliario urbano; como Daniel Buren al adherir líneas de color a muros, objetos, personas, vehículos, etc.; afín a Richard Artschwager (1923-2013), quien usó ovoideos en su proyecto Blps (1967-2013).

Desde Contenido Neto (2006-08), Torres comenzó a desdibujar la frontera entre comunicación masiva o popular de cómics o mangas y el arte culto indagando la política de las imágenes en el espacio público. Torres llama Dislocaciones Demarcadas a graffitis urbanos trasladados a lo escultórico, entendiendo al graffiti como un signo estético-plástico que representa ilusoriamente lo tridimensional al demarcar un territorio, pero apelando a la comunicación pública más allá de la representación estética, ya que emerge la Biología del Conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela, así como la Epistemología Genética de Jean Piaget donde inteligencia y régimen escópico son procesos biológicos para la adaptación ambiental y supervivencia de humanos y seres vivos.

Al ubicar tanto a Luna como a Torres respecto a The Picture Generation y John Baldessari en la formación en las imágenes de signos y significados; también se subvierte la visualidad pública impuesta desde el poder y el capital; como ha hecho desde 1990 Museum in Progress, Viena, los monumentos que celebran la cotidianidad de Helen Escobedo (1934-2010) o apropiaciones de pedestales para estatuas en parques de Pablo Concha, como su Monumento a las Ratas, 2014, dedicado al PRI, PAN, PRD (¿MORENA?), PT, Verde Ecologista y Alianza, obra concomitante a los Anti-monumentos populares en sitios públicos. Múltiples referentes y ecos en Concha de Georg Baselitz y el uso del recorte, fragmento o residuo de Torres y Luna que constituyen un Formalismo Crítico para renovar el lenguaje público del contrato social entre Arte Contemporáneo, El Estado y la comunidad.

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