Presentan en México el Premio Strega, puente literario rumbo a la FIL Guadalajara 2026

El Strega es la oportunidad para que el público mexicano se acerque a las nuevas tendencias de la narrativa literaria italiana, señala Gianni Vinciguerra —

Premio Strega Italia México Los libros finalistas del Premio Strega 2026, cuya edición incluya a México como puente de referencia hacia la cultura en Latinoamérica. (Instituto Cultural Italiano)

En un encuentro que marca un hito para la diplomacia cultural, México se consolidó como el eje central de la narrativa italiana en América Latina al conmemorarse ocho décadas del Premio Strega.

La Sala Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología albergó a tres de los seis finalistas del Premio Strega para hablar de sus obras con las que participan.

De esta forma, Elena Rui, escritora, traductora y especialista en literatura francesa, que concursa con Viudas de Camus (L’orma); Matteo Nucci, novelista, ensayista y especialista en la cultura griega antigua, compite con Platón. Una historia de amor (Fertinelli); y Michele Mari, novelista, poeta, ensayista y profesor de literatura italiana en la Universidad de Milán, que postula con la obra Los convidados de piedra (Einaudi), visitaron nuestro país.

La anfitrionía corrió a cargo de la Fundación Maria y Goffredo Bellonci, la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura, un hecho que reafirma el papel de México como uno de los principales aliados culturales del país europeo en América Latina.

El Premio Strega es reconocido como el más prestigioso de las letras italianas y un referente absoluto en el continente europeo; este año celebra su 80 aniversario con esta inédita distinción hacia nuestro país.

Gianni Vinciguerra, director del Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México, aceptó conversar en exclusiva por Crónica, para explicar la relevancia de este encuentro que entrelaza más a las dos naciones.

Rumbo a la FIL Guadalajara

Resaltó que la conmemoración coincide estratégicamente con los preparativos para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, donde Italia participará bajo la distinción de País Invitado de Honor.

Vinciguerra dijo con emoción en su voz que “este aniversario es la oportunidad ideal para que el público mexicano se acerque a las nuevas tendencias de la narrativa contemporánea y explore las voces que hoy definen el debate literario”.

Dijo que Italia quiere que el público mexicano, “el de los lectores, los amantes de los libros, y el de los no tan lectores pero que quisieran empezar a ser lectores de veras, se acerquen a la literatura italiana, a los escritores italianos, vayan explorando las nuevas tendencias de la narrativa italiana”, expresó.

Añadió que la presencia de los finalistas de la edición 2026 en la capital del país es un hecho mayor, pues México fue seleccionado como la única escala internacional en el recorrido oficial del premio.

Recordó que el Premio Strega nació en 1947, en una Italia que buscaba renacer de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y dejar atrás las sombras de la dictadura fascista a través del poder de la palabra.

Vinciguerra relató al reportero que la escritora y gestora cultural Maria Bellonci fue la visionaria detrás de esta iniciativa; ella buscaba que la cultura fuera el detonante de un nuevo progreso civil, democrático y de sana convivencia social en su país.

Detalló que su nombre proviene del famoso licor "Strega“, producido por la familia de Guido Alberti, quien se convirtió en el mecenas del proyecto al ofrecer un reconocimiento económico para la novela ganadora del certamen.

Democracia de las Letras y Voto Joven

Premio Strega Italia México En Roma, en el Teatro Romano di Benevento, fue presentado este año el Premio Strega 2026. (Alessandro Fucilla)

Comentó que desde hace ocho décadas el galardón acompaña la historia de la República Italiana, premiando a gigantes de la literatura universal como Umberto Eco, Cesare Pavese, Alberto Moravia y voces actuales como Dacia Maraini.

El embajador cultural señaló que en esta edición histórica, el lema elegido es "Casi una vida“, una referencia a la obra de Corrado Alvaro y un homenaje a la palabra "vida“, la más recurrente en los títulos del premio.

Vinciguerra dijo a Crónica que el espíritu democrático del premio se mantiene vigente gracias a un juradode más de 800 miembros, entre los cuales destacan siete mexicanos que participan activamente.

Detalló que 35 institutos de cultura son involucrados en el jurado del premio y también muchas escuelas preparatorias.

“Eso es un gran mérito del Premio Strega porque permite que los alumnos de las preparatorias lean las novelas contemporáneas, a veces en las preparatorias leemos por obligación y en este caso los alumnos están literalmente involucrados en el jurado del premio”, reveló.

Dijo que son muchas las escuelas que participan y así los jóvenes leen las novelas y tienen que votar; “los alumnos de la preparatoria votan su novela favorita, de hecho hay una sección del premio que se llama Premio Strega Jóvenes, donde gana la novela que los alumnos prefieren”.

Enseguida detalló las características literarias de tres de los seis finalistas que convieron con el público en el Museo Nacional de Antropología.

“Michele Mari, favorito del público joven, concurre con la novela Il convitati di pietra, un relato sobre la codicia y el paso del tiempo protagonizado por un grupo de excompañeros de una preparatoria; por su parte, Elena Rui presenta Vedove di Camus, una obra refinada que explora el vacío y la reconstrucción vital de las mujeres que rodearon al célebre autor francés Albert Camus tras su muerte, dijo.

Añadió que Matteo Nucci ofrece una “poderosa narrativa titulada Platone, “una historia d’amore, donde humaniza al filósofo griego más allá de su teoría, centrándose en su trayectoria vital, sus pasiones y sus amistades”.

Vinciguerra indicó que estos autores representan la efervescencia literaria de una Italia que busca proyectar su visión del mundo contemporáneo y estrechar lazos con una industria editorial mexicana que “está en auge”.

El director del Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México dijo que la relación cultural entre ambos países vive un momento propicio, donde la literatura se convierte en el “antipasto de un menú cultural completo para el año 2026”.

Más allá de los libros, dijo, el 80 aniversario del Strega incluye la digitalización de los archivos de la Fundación Bellonci y permite que académicos y lectores de todo el mundo accedan a la historia del premio.

AS Roma o SS Lazio en la Histórica Capital Italiana

Vinciguerra reflexionó sobre la importancia de encontrar un equilibrio en el desarrollo turístico y cultural; citó el deporte como una forma de cultura que une a las sociedades de México e Italia.

El reportero pudo percibir la pasión del funcionario italiano por el fútbol, aunque evitó expresar alguna preferencia por un equipo de su país, incluso cuando se le preguntó si optaba por la AS Roma o la SS Lazio.

De buen humor, Vinciguerra calificó el cuestionamiento como una “pregunta muy muy arriesgada” y explicó que prefería guardar silencio “para evitar conflictos con los seguidores del equipo contrario, si digo cuál es mi preferencia, los demás me van a matar, así que mejor me callo.”

Señaló que la celebración del Premio Strega culminará con la ceremonia final del galardón el próximo 8 de julio en la emblemática Plaza del Campidoglio en la magnífica ciudad de Roma, un escenario cargado de simbolismo cívico para la capital italiana.

Detalló que la imagen oficial de esta edición, diseñada por Marco Oggian, simboliza el proceso creativomediante una escalera y la figura de “la Bruja”, representando el misterio y el intercambio cultural de la literatura.

Los seis escritores que competirán por el Premio Strega 2026 son Michele Mari, I convitati di pietra(Einaudi), con 280 votos; Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), con 242 votos; Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani), con 195 votos; Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori), con 184 votos; Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi), con 170 votos; y Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma), con 163 votos.

Con esta visita, México recibe a los finalistas de un premio literario y se reafirma como un aliado estratégico de Italia en la promoción del pensamiento crítico y la creatividad artística global.

Vinciguerra afirmó finalmente que el Premio Strega es, en esencia, un ejercicio de civismo y “una invitación a ser embrujados por el poder transformador de las letras en este siglo XXI”.

Presentan en México el Premio Strega, puente literario rumbo a la FIL Guadalajara 2026