El Metro Tacuba transforma el Fútbol en un lienzo de Arte Urbano; respiro para el viajero

El balón como objeto cotidiano y universal, es transformado en obra viva; intervenido por artistas; es un mural portátil done conviven culturas y memorias —

Balón Global Arte en el Metro Ubicada en las vitrinas de transbordo de las líneas 2 y 7 del Metro, esta exposición gratuita forma parte de los festejos culturales que visten a la capital de cara al Mundial de Fútbol 2026. (Gerardo González Acosta)

La exposición itinerante "Balón Global" transforma el balón de fútbol en una genuina obra de arte urbano al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en una de sus estaciones más concurridas y transitadas, Tacuba.

Aquí el balón, ese objeto cotidiano, infantil, juvenil y universal, es convertido en una obra viva; intervenido por creadores visuales, muta en mural portátil, en gráfica en redondo y símbolo estético que rueda y rebota entre culturas y memorias colectivas.

La muestra incluye piezas monumentales y objetos intervenidos por diversos artistas plásticos, está abierta al público de forma gratuita, incluida con el pago del boleto de entrada al sistema de transporte, por 5 pesos mexicanos.

Pausa Estética en un Ajetreo Cotidiano

Cada pieza en la exhibición vibra con la energía de los ambulantes instalados furtivamente en los pasillos de la estación, y ofrece al transeúnte usuario el pulso de la música y la fiesta futbolera comunitaria, esa que es encendida en cada barrio y esquina de la Ciudad de México.

Ubicada magistralmente en la zona de transbordo de la estación Tacuba (Línea 2 / Línea 7), la exhibición permite hacer una pausa visual en el trayecto diario de los ciudadanos, que son sorprendidos por esta bocanada de oxígeno artístico en su afanoso trayecto a pie por los extensos pasillos de la estación Tacuba.

El proyecto cuenta con la colaboración de 360 Spraypaint y diversos patrocinadores que buscan promover el deporte y el arte en espacios de alta afluencia popular.

De este modo, el largo pasillo del Metro se abre como una cancha expandida donde se entrelazan el juego con el arte y la cultura ciudadana, la pasión con la creatividad, y la colectividad con la identidad urbana.

Fútbol, Memoria y Fiebre Mundialista

Balón Global Arte en el Metro Los usuarios pueden observar y disfrutar el detalle en el minucioso trabajo de los artistas urbanos que intervinieron balones con técnicas de aerosol, patrocinados por la firma 360 Spraypaint. (Gerardo González Acosta)

Los balones testimonian los encuentros, las risas, la resistencia y la celebración; son espejos de un México que se mueve, sobrevive, que se pinta, se apretuja entre vagones, se expresa, y se sueña.

La exposición invita a recorrer un universo urbano y festivo, donde cada intervención con aerosol es un grito de color, un gesto de libertad y un canto de unión.

En este espacio, el fútbol deja de ser solo un deporte para convertirse en memoria histórica.

Esta intervención artística forma parte de la agenda de actividades culturales y deportivas que acompañan la fiebre mundialista en la Ciudad de México.

La muestra abrió sus puertas el 22 de mayo y las piezas permanecerán expuestas temporalmente en la zona de vitrinas del transbordo.

Es una celestial pausa en el ajetreado trayecto subterráneo del Metro, donde la estación Tacuba atestiguó la transformación del fútbol en arte de alta cultura.

El Metro Tacuba transforma el Fútbol en un lienzo de Arte Urbano; respiro para el viajero