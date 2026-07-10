El Coro de Madrigalistas presentará “Voces de Latinoamérica” en la Sala Ponce y Jardín Escénico

Concierto. El programa reúne obras inspiradas en poetas, compositoras y compositores fundamentales de la cultura latinoamericana. (Rick Beck)

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, presentarán el programa Voces de Latinoamérica, bajo la dirección del maestro invitado Salvador Guízar. Los conciertos se realizarán los días 10 y 12 de julio, a las 18 y 12 horas, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico, respectivamente. La segunda presentación se llevará a cabo en el marco del programa Jardín Mundial.

Merdiante un comunicado, el INBA señala que el concierto propone dos recorridos musicales por la herencia sonora latinoamericana, con obras que entrelazan la voz poética, la riqueza coral y las distintas identidades culturales de la región, desde México hasta la Patagonia.

El programa reúne obras inspiradas en poetas, compositoras y compositores fundamentales de la cultura latinoamericana, con piezas de creadoras y creadores de distintos países que celebran la diversidad y la identidad musical de la región. El público podrá disfrutar de La señal, de Jaime Sabines-Guillermo Álvarez; Motivos del son, de Nicolás Guillén-Conrado Monier; Allá va un encobijado, de Alberto Arvelo-Antonio Estévez; Cumbia del fin de los tiempos, de Freddy Ochoa; Los pájaros perdidos, de Mario Trejo-Astor Piazzolla-Hugo C. de la Vega; Entre el espanto y la ternura, de Silvio Rodríguez-Beatriz Corona; y Para la libertad, de Miguel Hernández-Guillermo Álvarez.

También interpretará la obra tradicional Duerme negrito, con arreglo de E. Solé-Atlas Zaldívar; Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa (arreglo de Jesús Echevarría); La diosa del agua, de Jesús Echevarría; Agua de beber, de Vinicius de Moraes-Antonio Carlos Jobim (arreglo de A. Ordine-S. Guízar); El surco, de Isabel “Chabuca” Granda; y Latinoamérica, de Calle 13, con arreglo de E. Ferraudi-Latini-A. Zaldívar.

Como parte del programa se estrenará la versión vocal de la obra Tierra mestiza, de Jesús Echevarría y Gerardo Tamez, titulada Poema In cuicatl, con texto de Jesús Echevarría.

Durante el concierto participarán Juan Luis Mátuz, en el violín; Jesús Echevarría, en la guitarra, cuatro y jarana; César Castellanos, en la guitarra; Alejandro Gómez, en el contrabajo; y Gabriela Orta, en la percusión.

Fundado en 1938 por Luis Sandi, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es una de las agrupaciones corales más representativas del país. A lo largo de sus 88 años de trayectoria ha sido dirigido por destacados maestros como Jesús Macías, Jorge Córdoba, Digna Guerra y Carlos Aransay, y ha desarrollado un repertorio que abarca desde la música antigua hasta la creación contemporánea. Además de impulsar el estreno de nuevas obras, ha realizado presentaciones en México y el extranjero, ha grabado cinco discos y ha sido reconocido con la Medalla de Oro Luis Sandi al Mérito Coral, entre otras distinciones.

Salvador Guízar ha desarrollado, a lo largo de 25 años, una intensa actividad musical. Es integrante del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes desde 2005 y director huésped habitual en sus temporadas de conciertos.

Los boletos para el concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes están disponibles en las taquillas del recinto, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente (INAPAM), así como a través de Ticketmaster.

La presentación en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico será de entrada libre, con cupo limitado. El recinto se ubica en avenida Paseo de la Reforma 111, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.