Los hombres mayores, la epidemia silenciosa en la literatura escrita por mujeres

Si hay un tema que se ha vuelto recurrente en la literatura contemporánea escrita por mujeres, es el de las relaciones con hombres considerablemente mayores. Lejos de presentarlas como romances idealizados, cada vez más autoras utilizan estas experiencias para explorar las dinámicas de poder, la manipulación emocional y los procesos de reconstrucción personal que llegan después del desencanto.

Desde hace algunos años, muchas escritoras han convertido este tipo de vínculos en el punto de partida para reflexionar sobre el deseo, la vulnerabilidad y la manera en que la diferencia de edad puede traducirse en una relación desigual. En lugar de novelas románticas, predominan relatos íntimos que se leen como diarios, memorias o crónicas de un enamoramiento que, con el paso del tiempo, revela sus grietas. Lo que comienza con un hombre culto, experimentado y aparentemente ideal termina por exhibir conductas de control, dependencia emocional o manipulación que las protagonistas solo logran identificar cuando la relación ha terminado.

Esta tendencia convive con otros temas que atraviesan la literatura escrita por mujeres en los últimos años, como la maternidad, el lenguaje, la migración o la construcción de la identidad. Sin embargo, las relaciones con hombres mayores ocupan un lugar cada vez más visible porque permiten cuestionar imaginarios profundamente arraigados sobre el amor romántico y las asimetrías de poder.

Obras como Comerás flores, de Lucía Solla; Diario de aterrizaje, de Laura Ortiz; y Una falsa diarista, de Sylvia Aguilar, retratan este fenómeno desde distintas perspectivas. Aunque cada historia tiene su propia voz y contexto, todas coinciden en mostrar cómo la fascinación inicial da paso a un proceso de conciencia en el que las protagonistas reconstruyen su historia y encuentran, en la escritura, una forma de comprender lo vivido.

Más que una casualidad editorial, la repetición de este tema parece responder a una experiencia compartida por muchas mujeres. La literatura se ha convertido así en un espacio donde esas relaciones dejan de narrarse como fantasías románticas para analizarse desde la memoria, la crítica y el autoconocimiento.