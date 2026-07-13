“Django: con la soga al cuello”, una estética con teatro de objetos, cine artesanal y música en vivo

Teatro. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. (SCF)

La puesta en escena Django: con la soga al cuello, escrita y dirigida por Antonio Vega, con dirección de cámaras de Ana Graham y música original de Cristóbal MarYán, obra ofrecerá temporada del 6 de agosto al 6 de septiembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Concebida por Antonio Vega, Ana Graham y Cristóbal MarYán, Django: con la soga al cuello es una propuesta escénica híbrida en la que convergen el teatro de objetos, el cine artesanal y la música en vivo para abordar la depresión desde una perspectiva poco frecuente en la escena mexicana. Lejos del melodrama, la obra convierte este tema en el punto de partida de una fábula esperanzadora que recurre al humor, la metaficción y los códigos del western para reflexionar sobre la importancia de la salud mental.

El origen del proyecto se remonta al periodo de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. Durante su estancia en Nueva York, Antonio Vega y Ana Graham recibieron una invitación de la compañía The Play Company (PlayCo) para desarrollar una obra creada específicamente para el entorno digital. De esa colaboración surgió Django in Pain, una versión en inglés concebida para transmisión en línea que sentó las bases de los recursos visuales y cinematográficos que posteriormente darían forma a la versión escénica.

La obra parte de una estructura metaficcional: un dramaturgo intenta escribir una historia feliz, pero su protagonista, Django, está decidido a suicidarse. La aparición de un perro transforma el rumbo del relato y convierte la narración en una aventura inspirada en el imaginario del western clásico. La soga que el personaje lleva permanentemente al cuello funciona como metáfora de la depresión, mientras que la historia plantea que la empatía, el acompañamiento emocional y la solidaridad pueden transformar el destino de una persona.

Uno de los principales logros del montaje reside en su compleja ingeniería teatral. Coproducida por Por Piedad Teatro y Teatro UNAM, la puesta en escena integra teatro de objetos, títeres de mesa, teatro de sombras, escenografías en miniatura, efectos sonoros (foley) ejecutados en vivo, seis teléfonos celulares utilizados como cámaras cinematográficas, edición de video en tiempo real y proyección inmediata sobre una pantalla de gran formato.

Mientras el público observa el trabajo de las y los manipuladores, presencia también la filmación de una película artesanal que se construye frente a sus ojos. Este doble nivel de representación —la manufactura del cine y el resultado proyectado en pantalla— constituye uno de los rasgos más innovadores del montaje.

La dirección de cámaras de Ana Graham sincroniza la narrativa audiovisual con la acción teatral, mientras que la música original de Cristóbal MarYán aporta una identidad sonora inspirada en el western y el cine clásico. En la reposición de 2025, la música comenzó a interpretarse completamente en vivo, reforzando el carácter artesanal del espectáculo.

Desde su estreno, la producción ha recibido un amplio reconocimiento dentro del teatro mexicano contemporáneo. Entre las distinciones obtenidas destacan el Premio METRO a Mejor Obra del Año (2024), el Premio ACPT a Mejor Diseño Sonoro, así como ocho nominaciones a los Premios METRO y cinco a los Premios ACPT.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Ana Graham, Antonio Vega, Belén Aguilar, Baruch Valdés, Joaquín Herrera, Mónica García y Sebastián Lavaniegos, además de Cristóbal MarYán y Nicolás García Lieberman en la música en vivo, y María Kemp en la ejecución de foley.

El montaje cuenta con diseño de escenografía e iluminación de Anna Adrià; diseño sonoro de Cristóbal MarYán; diseño de foley de María Kemp; diseño multimedia de Héctor Cruz; diseño de vestuario de Ana Graham; y edición de video en vivo de Bruno Rosales.

La producción general de Por Piedad Teatro está a cargo de Ana Graham; la producción ejecutiva corresponde a Mónica García; Joaquín Herrera funge como productor residente por parte de Teatro UNAM, y Allan Flores es el regidor de escena. La asistencia de dirección corre a cargo de Belén Aguilar y Allan Flores, mientras que Sara Alcántar participa como asistente de iluminación

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. La puesta en escena tiene una duración aproximada de 90 minutos, está recomendada para público de 12 años en adelante y el costo de la entrada general es de 250 pesos.