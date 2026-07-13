Remate de libros, discos y películas en CDMX 2026: estas son las fechas, sede y ofertas del próximo evento

22° Gran Remate de Libros, Discos y Películas Podrás encontrar libros hasta por $10 pesos. (cuartoscuro)

El Gran Remate de Libros, Discos y Películas regresa a la Ciudad de México. En él, podrás encontrar descuentos que no hallarás de otra manera. Te decimos cuándo y dónde asistir.

¿Dónde será el Gran Remate de Libros, Discos y Películas y cómo asistir?

La vigésimo segunda edición del Gran Remate de Libros, Discos y Películas es organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Brigada para Leer en Libertad A.C. Este año se llevó a cabo una en abril que reunió a 199 expositores en 360 stands.

El evento tiene como objetivo darle segunda vida a libros que de otra manera terminarían siendo almacenados o incluso destruidos, así como también democratizar el acceso a la cultura y fomentar el hábito de la lectura.

Tomará lugar en el Monumento a la Revolución, ubicado en la colonia Tabacalera. Para llegar, puedes tomar la Línea 2 del Metro y bajarte en la estación Revolución o la Línea 1 del Metrobús y descender en las estaciones Revolución o Plaza de la República. Es de entrada libre, por lo que podrás gastar todo tu dinero en los puestos.

Podrás asistir del 29 de julio al 2 de agosto desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

✨ ¡Atención lectoras y lectores de la #CapitalDeLaTransformación! 📚@CulturaCiudadMx te invita a la 22° edición del Gran Remate de Libros, Discos y Películas en el Monumento a la Revolución del 29 de julio al 2 de agosto. 📖🎶🎬



Una gran oportunidad para descubrir, coleccionar… pic.twitter.com/HR6JXFTyuI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 13, 2026

¿Qué ofertas hay en el Gran Remate de Libros, Discos y Películas?

En el remate se pueden adquirir libros por hasta $10 pesos. Lo mismo con películas y discos de vinilo. No toda la oferta consiste en ejemplares usados. También encontrarás libros nuevos con descuentos considerables debido a la amplia cantidad de editoriales invitadas, las cuales incluyen Penguin Random House, Educal, Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos, Editorial Sexto Piso, Almadía, entre muchas otras.

La oferta abarca todos los géneros literarios para todas la edades, por lo que cualquiera podrá hallar algo que se ajuste a sus gustos. ¡No te lo pierdas!