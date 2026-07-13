Más de 310 mil visitas se registraron en la muestra “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la colección Gleman-Santander”, en el MAM

MAM Una vista de la muerstra en el Museo de Arte Moderno. (SCF)

La exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, que concluirá su periodo de exhibición el 19 de julio en el Museo de Arte Moderno (MAM), recibió hasta el momentor más de 310 mil visitantes, cifra que la coloca entre las exposiciones más visitadas del recinto.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México señala que después de casi dos décadas sin exhibirse en el país, la colección volvió a encontrarse con el público mexicano con una respuesta extraordinaria, gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander y los coleccionistas, confirmando el interés de las y los mexicanos por acceder a obras fundamentales de su patrimonio artístico.

Tras este éxito, la colección iniciará una itinerancia internacional que comenzará en Faro Santander, en España, en septiembre de 2026. Algunas de estas obras se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027, y posteriormente en el Museo Nacional de Noruega, de junio a noviembre del mismo año.

La colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), uno de los principales recintos culturales del país. Con ello, las y los mexicanos volverán a tener acceso a este conjunto excepcional de obras, reafirmando el carácter temporal de su itinerancia internacional y el compromiso de acercar nuevamente esta colección al público nacional.

La presencia de la Colección Gelman Santander en el MARCO será posible gracias a la colaboración entre sus propietarios, la Fundación Banco Santander y el Estado mexicano. Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló:

“Desde el inicio buscamos poner al centro a México y a su público. La respuesta de más de 310 mil visitantes confirma el enorme interés por esta colección. Ahora representará al arte mexicano en algunos de los museos más importantes del mundo y, al concluir su primera etapa de la itinerancia internacional, regresará a México para presentarse en el Museo MARCO de Monterrey, donde seguirá siendo disfrutada por las y los mexicanos.”

El INBAL fungirá como instancia exportadora y realizará las gestiones necesarias para la salida temporal de las obras, de conformidad con la Ley Aduanera. Como institución del Estado mexicano, garantizará que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la legislación vigente y contribuirá a asegurar el retorno de la colección a México en 2028, una vez concluido su recorrido internacional.

Cabe destacar que el INBAL ha participado en la salida temporal de monumentos artísticos y colecciones públicas y privadas para su exhibición en importantes museos internacionales, fortaleciendo la proyección del patrimonio artístico mexicano y los intercambios culturales de nuestro país.

La exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander reúne 68 obras de artistas fundamentales del arte mexicano del siglo XX y ofrece un recorrido por algunas de las principales vertientes de la modernidad artística en México. Con más de 310 mil visitantes, la muestra reafirma la vocación del Museo de Arte Moderno como un espacio público comprometido con el acceso, la difusión y la valoración del arte mexicano.

ANEXO INFORMATIVO

Información de interés público sobre la Colección Gelman Santander

La colección pertenece a propietarios mexicanos

Desde 2023, la Colección Gelman pertenece por primera vez a propietarios mexicanos. Las bodegas destinadas a su resguardo permanente se encuentran en México y sus propietarios han cumplido con el registro de la totalidad de las obras ante el INBAL, conforme a la legislación vigente.

Supervisión institucional

El INBAL mantiene un convenio de colaboración con los propietarios y la Fundación Banco Santander para supervisar los procesos de conservación, traslado y exhibición de las obras, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable a aquellas que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico.

Gestión cultural

El convenio suscrito con la Fundación Banco Santander se limita a acciones de investigación, conservación y difusión cultural internacional. No implica la transferencia de propiedad de las obras ni su venta a instituciones extranjeras. La denominación Colección Gelman Santander responde exclusivamente a ese acuerdo de colaboración.

Trayectoria internacional

Entre 2008 y 2026, la colección ha participado en exposiciones organizadas por instituciones como la Tate Modern, el Victoria and Albert Museum, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Brooklyn Museum, siempre mediante permisos de exportación temporal y con retorno a México conforme a la legislación vigente.

Origen y certeza jurídica

La Colección Gelman fue heredada legalmente a Robert Littman, quien fungió como albacea testamentario. Las resoluciones judiciales definitivas confirmaron la legalidad de la transmisión patrimonial y la propiedad de la colección conforme al Código Civil.

Protección legal de las obras

Treinta obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Esta declaratoria reconoce su valor excepcional y establece mecanismos de protección y supervisión por parte del INBAL; no modifica la propiedad de las obras ni las convierte en patrimonio de la nación.

Exportación temporal y retorno a México

Conforme al marco normativo en México, la exportación definitiva de Monumentos Artísticos está prohibida.

Por ello, la salida internacional de las obras únicamente puede realizarse mediante permisos de exportación temporal. En consecuencia, la itinerancia internacional de la Colección Gelman Santander tiene carácter temporal y su regreso a México está previsto para 2028, cuando será presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Compromiso institucional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuará ejerciendo las atribuciones que le confiere la legislación vigente para proteger, conservar y supervisar las obras con declaratoria de Monumento Artístico, al tiempo que impulsará acciones que fortalezcan el acceso del público al patrimonio artístico nacional y su proyección internacional.