UNAM, Helénico y El Claustro resucitan Siglo de Oro en 2º Festival Sor Juana Inés de la Cruz

Aún cuando los lenguajes antiguos pueden parecer lejanos o complejos, la clave reside en la capacidad de los actores para transformar la palabra escrita en cuerpo —

Festival Sor Juana Inés de la Cruz Rafael Tovar y López Portillo, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, explico a Crónica ls dinámica de las "Mesas de Disección", del 2o Festival. (Gerardo González Acosta)

Para resignificar el patrimonio escénico iberoamericano mediante un diálogo crítico con las prácticas teatrales contemporáneas, las principales instituciones culturales del país anunciaron el “2.º Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz: Escena Barroca”.

El encuentro será llevado a cabo del 28 de julio al 27 de agosto de 2026, tenderá un puente directo entre la tradición novohispana y las urgencias sociales de la actualidad, abordando problemáticas urbanas complejas como la gentrificación.

La memoria de la “Décima Musa” congrega en esta colaboración estratégica a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Cultural Helénico, el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Embajada de España en México.

En conferencia de prensa realizada en el majestuoso Auditorio Divino Narciso, recinto histórico donde Sor Juana profesó su fe en 1669, autoridades y académicos enfatizaron que “el Siglo de Oro no representa un catálogo de textos estáticos, sino una herramienta analítica viva para interpretar la realidad nacional”.

El Barroco como Espejo de la Actualidad

Luis Arturo García González, director del Centro Cultural Helénico, explicó que para este año “el concepto evolucionó de Teatro Barroco a Escena Barroca“.

Dijo que este cambio responde a la diversidad de propuestas recibidas, que abarcan el teatro, la danza, la música y la interdisciplina.

“El objetivo es consolidar procesos que van desde la creación e investigación hasta la formación artística y la circulación de proyectos entre los estados”, comentó.

Un ejemplo destacado de esta resignificación es la obra “Mi barrio ñero no se vende por dinero”, del colectivo Desde los Huesos.

Esta pieza utiliza la estructura de Amar después de la muerte, de Calderón de la Barca, para abordar el fenómeno de la gentrificación en México y España, acuñando el estilo "Ñero Barroco“, informó una integtante de la compañía teatral.

El Verso como Cuerpo y Vida

Las autoridades culturales explicaron a Crónica el interés de las nuevas generaciones por el verso y el impacto del festival en la educación artística.

Sobre el diagnóstico del interés juvenil en la métrica y el análisis dramático, Guadalupe Mora Reina, coordinadora de proyectos con los estados del Centro Cultural Helénico, dijo que “aún cuando los lenguajes antiguos pueden parecer lejanos o complejos, la clave reside en la capacidad de los actores para transformar la palabra escrita en cuerpo”.

Explicó que “el verso no debe verse como una carga académica, sino como una herramienta de expresión vigente que permite atrapar al público joven mediante la sonoridad y la destreza interpretativa”.

En cuanto al impacto educativo, comentó que en instituciones como la UNAM, el barroco es una materia fundamental, pero el festival busca que los estudiantes lo asuman como una herramienta viva de creación.

Graciela Cázares, coordinadora de la Casa de las Humanidades de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades (DGDH) de la UNAM, dijo que las inscripciones para las actividades académicas registran una respuesta favorable, lo que demuestra que existe un público ávido de formación cultural especializada.

Sobre las Mesas de Disección, Rafael Tovar y López Portillo, rector de la UCSJ adelantó que “no serán simples análisis críticos, sino conversatorios profundos donde artistas, investigadores y especialistas debatirán sobre temas de absoluta actualidad, como las perspectivas de género en el Siglo de Oro y los procesos creativos necesarios para traer el lenguaje del siglo XVII a la tercera década del siglo XXI”.

Descentralización, el Festival llega a Hidalgo

Una de las grandes novedades de este año es el inicio de un circuito hacia el estado de Hidalgo.

Prentis René Escamilla Fernández, director general de Vinculación, Programación y Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, dijo que el público de Pachuca de Soto podrá disfrutar de la obra internacional La vida es sueño, a cargo de la compañía española El Aedo Teatro.

Esta obra será presentada el viernes 28 de agosto en el Teatro Guillermo Romo del Vivar, adelantó.

El funcionario celebró la sinergia interinstitucional “que permite democratizar el acceso a la cultura especializada y sacar las propuestas del centro del país”.

Indicó que además de la función, será realizado un taller presencial en el Centro Cultural del Ferrocarril.

Calendario de Actividades y Programación

Festival Sor Juana Inés de la Cruz 2026 Estudiantes, Académicos, Escritores, Productores y Artistas esperan con expectativa el Festival en honor a la Décima Musa. (UCSJ)

El festival ofrecerá un total de 11 funciones, integradas por cuatro montajes nacionales y uno internacional; también una robusta oferta académica.

Programa Casa de las Humanidades UNAM, Coyoacán

29 de julio, 17:00 horas; clase magistral “El ritmo del verso, el ritmo del universo”, impartida por la maestra Roxana Elvridge-Thomas.

5, 12 y 19 de agosto (mañanas); taller de análisis y escenificación sobre La vida es sueño, impartido por el maestro Jorge Ávalos.

12 de agosto; clase magistral "Formatos escénicos novohispanos de los siglos XVI y XVII“, por el Dr. Óscar Armando García Gutiérrez.

Cartelera Teatro Helénico y Auditorio Divino Narciso

Mi barrio ñero no se vende por dinero – Colectivo Desde los Huesos.

La hija del aire – Compañía Luna de Plata, Reflejos del Arte.

El gran teatro del mundo – Teatro UNAM y Cabaret Misterio.

¡Ay, que me abraso! Ay farsa y sainete musical novohispano – Ensamble Áureo.

La vida es sueño (El Bululú) – El Aedo Teatro (España).

Actividades en Hidalgo

28 de agosto; Función de La vida es sueño en el Teatro Guillermo Romo del Vivar, Pachuca, la Bella Airosa.

29 y 30 de agosto; taller presencial impartido por Jesús Torres en el Centro Cultural del Ferrocarril.

Accesibilidad y Compromiso Social

Luis Arturo García González dijo que para asegurar que el festival sea inclusivo, las instituciones establecieron “costos accesibles de 109 pesos para el público general y 75 pesos para estudiantes, Maestros y adultos mayores con credencial del INAPAM.

Dijo que todas las actividades académicas, las clases magistrales y las mesas de disección, serán de entrada gratuita con previo registro.

También serán implementados esquemas de invitación directa para instituciones comunitarias de la CDMX, como los PILARES, para que sectores que usualmente no acceden a este tipo de teatro puedan disfrutar de las funciones.

“Con esta suma de esfuerzos, el 2o Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz: Escena Barroca es posicionado como una de las citas culturales más importantes del año, demostrando que la voz de la Décima Musa y el espíritu del barroco siguen resonando con fuerza en el México contemporáneo”, finalizó.

UNAM, Helénico y El Claustro resucitan Siglo de Oro en 2º Festival Sor Juana Inés de la Cruz