De la Décima al Son Jarocho; Leticia Servín viste de folclor Poesía de Sor Juana, en el Chopo

Cancioneras Indóciles 2026 rinde homenaje a la poesía novohispana, entre barroco y folclor latinoamericano da vigencia lírica a Sor Juana en el Museo del Chopo — Para unir la poesía novohispana y el folcor contemporáneo, el Museo Universitario del Chopo presentará el Concierto de Sor Juana Inés de la Cruz, bajo el talento de Leticia Servín.

La artista oriunda de Michoacán informó que el programa musical 2026 del recinto universitario integra diversas voces femeninas para transformar el sentir individual en un canto colectivo.

Dijo que “esta plataforma destaca el trabajo de mujeres que conquistan el escenario musical rindiendo un sentido homenaje a las precursoras de la igualdad de género”.

Añadió que en la nueva sesión del ciclo Cancioneras indóciles, ofrecerá un concierto poético singular; la propuesta escénica toma como hilo conductor los célebres versos de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima figura del barroco en América.

Jarocho, Rock y Poesía

La reconocida compositora mexicana explicó que el recital contará con una propuesta instrumentalabundante que incorpora dos guitarras, contrabajo, jarana, ocarinas y arreglos vocales.

“Esta instrumentación diversa crea la atmósfera perfecta para dar nueva vida lírica a los emblemáticos sonetos novohispanos en una experiencia sonora envolvente; la riqueza de la musicalización abarca un abanico sonoro influenciado por los vibrantes colores del folclor mexicano y latinoamericano”, etalló.

Dijo que la pieza integra géneros tan variados como son jarocho, canción ranchera, corrido, canción cardenche, jarabe y diversas expresiones de música tradicional.

Estas formas populares son mezcladas armónicamente con matices de rock, blues, canto coral, tango, sonoridades ambientales y toques orquestales nacionalistas.

“La fusión de estilos enmarca con precisión poética palabras de un espejo antiguo que miran con absoluta sabiduría hacia el futuro contemporáneo”, indicó.

La creadora michoacana, formada en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, posee una sólida trayectoria en cine, teatro y poesía musicalizada; cuenta en su haber con siete producciones discográficas independientes.

Boletos y Horarios

La convocatoria es para el próximo sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas, en el emblemático Foro del Dinosaurio, un espacio icónico de la infraestructura artística universitaria.

Las entradas generales se encuentran disponibles a un costo de 200 pesos en las taquillas del recinto; hay descuento especial del 50 por ciento a estudiantes, docentes y adultos mayores acreditados con la credencial vigente del INAPAM

De la Décima al Son Jarocho; Leticia Servín viste de folclor Poesía de Sor Juana, en el Chopo