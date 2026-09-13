Orquesta Symphonia de la UDLAP y Orquesta Filarmónica de Puebla celebraron sus aniversarios con concierto conjunto

Festejo. El programa estuvo integrado por tres obras de compositores de distintas épocas: Chaikovski, el joven compositor poblano Johan González Morales y Beethoven.

Con el Teatro de la Ciudad de Puebla a su máxima capacidad y bajo la batuta de la doctora Laura Reyes Peñaloza, la Orquesta Filarmónica de Puebla y la Orquesta Symphonia de la UDLAP celebraron este fin de semana su vigésimo y séptimo aniversario, respectivamente, con un concierto que marcó la primera presentación conjunta de ambas agrupaciones.

“Para nosotros es un gran motivo de celebración porque implica toda una trayectoria que hay detrás, del esfuerzo de cada una de las personas que ha formado parte de estas instituciones, e incluso de ustedes que también son parte de esta celebración”, expresó la Dra. Laura Reyes, directora de la Orquesta Symphonia.

El programa estuvo integrado por tres obras de compositores de distintas épocas, dando inicio con la Marcha eslava, obra que, acorde a lo que explicó la Dra. Reyes, representa un momento importante en la trayectoria de Chaikovski, tanto por su escritura orquestal como porque fue la primera pieza que el compositor dirigió como director de orquesta.

El programa continuó con el poema sinfónico Tecuciztécatl, primera obra orquestal del joven compositor poblano Johan González Morales, quien cuenta con dos premios nacionales y para quien esta presentación representó una ocasión especial al estrenar su pieza por primera vez en Puebla.

Respecto a su pieza, Johan explicó que este poema sinfónico está inspirado en la música prehispánica, “ustedes saben que no hay registro sonoro de la música prehispánica, pero yo creo que como mexicanos nosotros somos los únicos que podemos hacer una recreación de esto”, comentó González Morales.

Asimismo, compartió que su obra está inspirada en la creación del universo de acuerdo con la cosmovisión mexica y destaca por el protagonismo de las percusiones y los instrumentos de aliento.

Finalmente, el concierto concluyó con la Sinfonía No. 5 de Beethoven, la cual, sorprendió al público con una magnifica interpretación y cerró un concierto único que logró reunir a los integrantes de dos agrupaciones musicales que han sido referencia en el estado, gracias al trabajo que han realizado en toda su historia.

Una colaboración por la música en PueblaPara Odeth Alameda, directora operativa de la Orquesta Filarmónica de Puebla, esta presentación representó una oportunidad significativa para una agrupación juvenil que busca contribuir al desarrollo de la música en la entidad.“Somos una orquesta juvenil, esto lo hacemos con mucho amor al arte y con mucho amor a Puebla, sobre todo, porque amamos a esta ciudad.

Muchas gracias a la maestra Laura por abrirnos las puertas y también muchas gracias al licenciado Joaquín Cruz Martínez por darnos la oportunidad de hacer esta colaboración, que para nosotros es sumamente importante y marca un precedente de lo que se está haciendo en la música en Puebla”, afirmó.

Como parte de esta celebración, este mismo programa se presentó posteriormente en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP, donde nuevamente las dos agrupaciones compartieron escenario.