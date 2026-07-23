“Gabinete de curiosidades…”, una mirada a la pasión por el conocimiento y de cómo inició el coleccionismo

Muestra. Una vista de la exposición y algunas de sus piezas.

Un mapa antiguo puede ser simultáneamente un documento geográfico y una obra estética; un fósil puede dialogar con un grabado; un libro raro puede entenderse tanto como patrimonio bibliográfico como objeto artístico.

Esta es una de las premisas de la exposición “Gabinete de curiosidades de Ricardo y María Laura Salinas, pasión por el coleccionismo y el conocimiento” reúne más de 300 piezas que ahondan en momentos históricos para la ciencia, el arte y el conocimiento: desde ejemplares bibliográficos de Claudio Ptolomeo y Andrea Cellarius, ejemplares de fósiles y maquetas únicas, hasta obras de Tamayo, Dr Atl y Siqueiros.

“El concepto es interesantísimo cuando pensamos en la época de los grandes viajes de navegación. Se empezaron a reunir objetos que para los europeos resultaban absolutamente inusitados, extravagantes porque provenían de latitudes que no habían sido recorridas: así se empezaron a organizar gabinetes de curiosidades, en alemán se les llamaba Wunderkammer, recámaras de maravillas”, presenta Sergio Vela, Director de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

Con esta muestra, abierta al público del 30 de junio al 25 de octubre, en la Galería de la Universidad de la Libertad (Constituyentes 1100), se inauguran las actividades de este nuevo espacio cultural, como parte de los festejos por los 120 años de Grupo Salinas.En recorrido, Sergio Vela destaca que no es lo mismo acumular objetos que curar colecciones y que en esta primera propuesta curatorial destacan algunos temas importantes de la Colección privada de Ricardo y María Laura Salinas: historia natural, la exploración náutica y astral, la observación científica y la identidad mexicana.

“Todo aquello que era absolutamente relevante, este afán de conocimiento y esta manera de ir clasificando las cosas para que ocupen un lugar nítido también en nuestro cerebro, es el origen de los museos”, apunta.

UN CURIOSO RECORRIDO

En vez de proponer un recorrido cronológico, la exposición plantea constantemente preguntas sobre la manera en que los seres humanos han intentado comprender el mundo.Se despliega en núcleos temáticos que dialogan entre sí, de los cuales el primero reflexiona sobre el acto de coleccionar; le siguen módulos dedicados a la historia natural, con fósiles y meteoritos; a la cartografía y la navegación; al encuentro entre Europa y América; a las vistas del Valle de México; a la fotografía, la biblioteca, el costumbrismo y, finalmente, al arte mexicano del siglo XX.En lugar de presentar los objetos desde una perspectiva exclusivamente científica o histórica, la curaduría propone contemplarlos como testimonios donde conviven conocimiento y belleza.Libros, mapas y especímenes naturales dialogan en un mismo espacio, sin llegar a ser una curaduría botánica o zoológica, hilados por “una pasión por conocer qué hay en el mundo” y preguntarse cuál ha sido el lugar del ser humano dentro de él.Uno de los ejes que articulan el recorrido desde el inicio hasta el final es la exploración del planeta. Mapas, atlas y libros antiguos de astronomía y navegación documentan el momento en que la humanidad comenzó a comprender la configuración del mundo.Para Vela, esas piezas testimonian una de las mayores proezas intelectuales de la historia, “aventurarse a navegar cuando todavía existían enormes zonas desconocidas y las mediciones eran apenas aproximadas”.Asimismo, la exposición busca conectar lo universal con lo local.

La segunda mitad del recorrido, según destaca Vela, está dedicada a la construcción de la identidad artística y cultural mexicana, entendida como resultado de procesos universales de intercambio y mestizaje. De modo que el visitante puede caminar, literalmente, de una reflexión sobre el planeta que habitamos a una sobre la formación de México como crisol cultural que se retroalimenta de su producción artística.Sobresalen nombres como Alberto Durero, August Löhr, Leandro Izaguirre, Eugenio Landesio, Guillermo Kahlo, Edward Weston, Tina Modotti, Yukio Futagawa, Armando Salas Portugal, Manuel Alvarez Bravo, Graciela Iturbide, Gerardo Murillo Dr Atl, David Alfaro Siqueiros, Ai wei wei, Juan O’Gorman, Ángel Zárraga, Rufino Tamayo, Gunther Gerzso, José María Velasco.

VISITA“Gabinete de curiosidades de Ricardo y María Laura Salinas” constituye una selección representativa de la colección formada durante décadas por Ricardo y María Laura Salinas que ocupa las 10 salas de la nueva Galería de la Universidad de la Libertad.Como parte de la programación inaugural del nuevo recinto cultural, la entrada es gratuita con registro previo y confirmación a través de los canales oficiales de Arte & Culturadel Centro Ricardo B. Salinas Pliego y de la Universidad de la Libertad. La admisión de visitantes es a partir de los 10 años de edad.

Del 30 de junio al 25 de octubre se exhibirán estos documentos sobre la Conquista y el Virreinato, instrumentos científicos, fotografía y arte mexicano que abarca del paisajismo decimonónico al muralismo y la modernidad del siglo XX; piezas como el Harmonia Macrocosmica de Andreas Cellarius (1661), un facsimilar del célebre mapamundi de Martin Waldseemüller —el primero en nombrar “América”—, pinturas de José María Velasco, fotografías de Edward Weston y diversos testimonios de la construcción visual del país.