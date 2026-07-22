El Hay Festival en Querétaro, un sitio para analizar “cómo queremos vivir en el mundo”

Hay Festival Los participantes en la presentación del Hay Festival en Querétaro.

Del 4 al 6 de septiembre, el 11° Hay Festival recibirá a personalidades como María Dueñas, Alma Guillermoprieto, Lydia Cacho, Nick Makoha, Catherine Lacey, Eley Williams, Kiran Desai, Vivir Quintana, Emiliano Monge y Meme del Real en la capital de Querétaro, Huimilpan y Colón. Además, por primera vez el evento tendrá sede en Morelia, Michoacán.

“Los algoritmos tienden a reunirnos y a leer solo con gente que piensa como nosotros; el Hay Festival reivindica el encuentro con gente que ve el mundo de muchas otras maneras”, invitó Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Al presentar el programa de la edición 2026, Cristina Fuentes La Roche destacó la importancia de tener espacios como este festival, donde se reflexiona sobre literatura, Inteligencia Artificial, geopolítica, periodismo, poesía, música.“Hablaremos de democracia, memoria, identidad, inteligencia artificial, creatividad, ciencia, justicia y medioambiente, pero sobre todo hablaremos de aquello que nos une como sociedad y de cómo queremos vivir juntos en un mundo que cambia constantemente”, adelantó.

UN DÍA MÁS ES UN DÍA MENOS

A pesar de los recortes presupuestales a nivel federal, que tuvieron un impacto en los apoyos que la Secretaría de Cultura del estado, las autoridades aseguran que hay un robustecimiento de la programación y destacan que este año cuentan con un apoyo de PROFEST menor a 800 mil pesos, según informó Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del Estado de Querétaro.

Daniela Salgado Márquez, secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro, quien acudió a la presentación del programa también en representación del presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, declaró: “normalmente el Municipio de Qro. aportaba 11 millones de pesos; esta vez entre liquidez y especie aportamos alrededor de 4 millones 300 mil pesos. El programa está fortalecido, nada más se recortó un día de programación, pero se robustecieron los otros 3 días, buscando que en 2027 podamos regresar a lo que se tenía en años anteriores”.

“Lo que hicimos fue mantener el presupuesto del año pasado, pero dividirlo entre festivales, actividades culturales, artísticas e infraestructura. Mantuvimos el mismo presupuesto del año pasado para cultura del municipio, alrededor de 150 millones de pesos anuales”, detallóRespecto de esta disminución, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche expresó el gran compromiso que tiene este evento con Querétaro.

“Hemos trabajado estos 10 años muy bien con municipio-estado, ha sido un festival que va creciendo cada año, yendo a más lugares, generando nuevas audiencias en otras partes del estado de Querétaro, un trabajo con universidades, con asociaciones civiles muy seria todo el año”, comentó por lo que le pareció que a pesar de la importante reducción presupuestal era fundamental continuar este año.“Seguir, con un día menos, pero con la misma calidad y el mismo impacto estos 3 días que otros años.

Esperamos que sea un tema coyuntural, que se resuelva y podamos seguir trabajando en Querétaro con la misma fuerza que tenemos siempre”.Por otra parte, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado recordó que el próximo “es un año electoral”.

“Estoy convencido de que Querétaro seguirá estando ahí y que podemos hacer frente a los desafíos de este mundo incierto, donde muchas veces nos vemos obligados a llevar a cabo recortes, pero el Hay Festival tiene que seguir estando ahí, tiene que seguir existiendo en Querétaro”, manifestó.

SOBRESALE EN EL PROGRAMA

En total, el 11° Hay Festival contará con 107 participantes, de los cuales 72 nacionales (28 queretanos) que invitan a más de 70 actividades, entre las cuales sobresalen proyectos del Hay Festival como el lanzamiento de una antología creada en colaboración con editorial Anagrama, con textos de personalidades como Yásnaya E Aguilar y Cristina Bendek.“Se llama Otras historias del archivo de Indias.

Hemos invitado a 10 escritores iberoamericanos a que se acerquen al archivo de Indias, que recoge toda la documentación de la historia compartida entre España y América Latina, han elegido un capítulo y han reescrito la historia”, comentó Cristina Fuentes La Roche.

También habrá actividades gratuitas para la infancia en la Alameda Hidalgo, charlas con lengua de señas, transmisiones en vivo y dos funciones relajadas pensadas para público neurodivergente.

Además de los eventos del programa general, se realizan el Hay Festival Joven, el Hay Festival Comunitario y se estrena el espacio Hay Festival Presenta Morelia, que contará con cuatro conversaciones en la ENES (Escuela Nacional de Estudios Superiores) de la capital michoacana.

VE AL HAY

Los eventos del Programa General del Hay Festival Querétaro 2026 tienen un costo de 10 pesos, pero son gratuitos para la comunidad universitaria, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán solicitar sus boletos de cortesía en la página web del festival o en taquilla.

Todos pueden adquirir sus boletos en la página oficial del festival (www.hayfestival.org/queretaro/entradas) y a partir del 2 de septiembre también se podrán conseguir en la boletería situada en el Teatro de la Ciudad (calle 16 de septiembre, 44-E).Asimismo, las actividades del Hay Festival Comunitario son de entrada libre, hasta completar aforo, al igual que el Hay Festival Joven, dirigido a la comunidad universitaria.

Los eventos que se celebran en los municipios del Estado de Querétaro son también gratuitos.Adicionalmente, varias conversaciones del Hay Festival Querétaro 2026 se transmitirán en vivo desde la página web, una vez finalizado el festival se habilitarán la mayoría de las conversaciones en audio y/o video de forma gratuita y por tiempo limitado.